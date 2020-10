Vigan Pacolli (Mitte), hier im Regionalliga-Einsatz für die BSV-C-Junioren in der Vorsaison, steuerte einen Treffer zum 6:0-Erfolg der B-Junioren über Borgfeld II bei. (Christian Kosak)

„Die BSV-Maschine läuft. Besonders stark waren Kylian Mbape, Berkay Yilmaz und Dennis Brendow“, erklärte Peter Moussalli. Der Trainer der B-Junioren des Blumenthaler SV bejubelte einen 6:0-Triumph seiner Jungs in der Fußball-Verbandsliga. Blumenthal bleibt somit nach dem fünften Sieg im fünften Spiel an der Spitze. Der JFV Bremen II kassierte hingegen eine 0:5-Schlappe gegen den Titelanwärter Tuspo Surheide.

Blumenthaler SV – SC Borgfeld II 6:0 (2:0): „Wir konnten einen ungefährdeten Heimsieg einfahren und haben damit zu Hause alle drei Spiele gewonnen. Wir können daher von einer BSV-Festung sprechen“, erklärte Peter Moussalli. Dabei musste Toptorjäger Jonas Paeslack kurzfristig in Quarantäne. „Das ist eigentlich ein herber Verlust. Aber die anderen Spieler konnten diese Lücke super ausfüllen“, meinte Moussalli. Besonders Berkay Yilmaz und Paul Suckow mit ihren beiden Doppelpacks setzten sich gut in Szene. Der BSV machte von Beginn an Druck und hatte in Halbzeit eins schon diverse Großchancen, die teilweise vom guten SCB-Keeper zunichtegemacht wurden. „Angetrieben von einem unermüdlichen Dennis Brendow konnten wir Angriff um Angriff auf das Borgfelder Gehäuse starten“, so Moussalli. Die Defensive um Abwehrchef Jorge Mauricio da Silveira stand sehr sicher, sodass BSV-Torwart Eric Walter fast nichts zu tun hatte.

„Besonders die vom sehr aktiven Jasper Look über rechts und Dennis Brendow über links getretenen Standards brachten immer wieder Gefahr für das Borgfelder Tor“, lobte Peter Mousalli und notierte insgesamt vier Treffer nach Standardsituationen. „Wir üben das auch jede Woche“, informierte Moussalli. Nach dem 3:0 von Paul Suckow schalteten die Blau-Roten einen Gang runter. „Ein besonderer Dank gilt Max Wegner und Blend Masawar, die sich bereit erklärt hatten, in der U19 auszuhelfen“, ließ Peter Moussalli wissen. Sehr fleißig seien seine Außenverteidiger Maxim Beitler und Jasper Look gewesen, die 80 Minuten auf und ab marschiert wären.

JFV Bremen II – Tuspo Surheide 0:5 (0:1): „Unsere Mannschaft war an diesem Tag leider nicht auf der Höhe, um in der Liga mit überwiegend U17-Spielern mitzuhalten“, stellte JFV-Coach Sven Wolfram fest. Die Niederlage sei dennoch etwas zu hoch ausgefallen. Wolfram: „So gut ist Surheide nicht wirklich.“

Die Gastgeber standen sehr tief, haben mit ihrem 4:5:1-System gut gegen den Ball verteidigt und die Räume sehr eng gemacht“, teilte Wolfram mit. Seine Spieler hätten das Fußballspielen an dem Tag bedauerlicherweise aber auch nicht so ernst genommen. Dominic Bloch besorgte die 1:0-Führung für das Heimteam (23.). „Unser Spiel war sehr von Fehlern gekennzeichnet. Durch viele individuelle Fehler haben wir den Gegner förmlich eingeladen, die Tore zu machen“, bedauerte Wolfram. Seine Mannschaft habe sehr schlecht gegen den Ball gearbeitet. Noah Anan Anwises und Jose Rodriguez Martins brachten ihre Farben mit den Treffern zum 2:0 und 3:0 endgültig auf die Siegerstraße. Dann folgte noch ein Doppelpack von Maurice Kück. „Wir erwarten von unseren Spielern nun volle Beteiligung beim Training. Jeder muss sich zeigen und aufzwingen wollen. Und im kommenden Spiel beim TuS Schwachhausen am Sonntag erwarten wir dann eine dementsprechende Reaktion“, redete Sven Wolfram Klartext.

Weitere Informationen

