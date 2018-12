Die „Germanen“ werden sich auch nach dem letzten Spieltag im sogenannten Niemandsland der Tabelle wiederfinden.

Ähnlich wie der Ortsnachbar TSV Lesum-Burgdamm beklagen die Blumenthaler eine extrem angespannte personelle Lage. „Wir haben acht verletzte und drei rot-gesperrte Spieler“, erläuterte Trainer Bahadir Kilickeser. Seiner Mannschaft wollte er denn auch nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Dominique Ofcarek (TSV Imsum) keine Vorwürfe machen. Sie sei nicht schlechter als der Gegner gewesen. Allerdings habe OT sicher gestanden und im richtigen Moment die Tore geschossen, gestand Kilickeser den Gästen größere Zielstrebigkeit zu.

Den Ostbremern gelang die Revanche für die 2:4-Hinspielniederlage gegen DJK, weil Trainer Turan Büyükata seiner Mannschaft ein taktisch kluges Defensivrezept eingetrichtert hatte. Die Gäste, die einschließlich ihres Trainers nur zwei Ersatzspieler benannt hatten, ließen sich auch von dem schnellen Führungstreffer der Gastgeber nicht aus dem Konzept bringen. Nach einer blitzgescheiten Angriffskombination über Dennis Tanski und Milan Meyer hatte Özer Alkur bereits in der vierten Minute die 1:0-Führung erzielt. Doch nach einem Abwehrfehler von Can Kaya konnte Tenevers Sujanthan Premaraja bereits acht Minuten später ausgleichen. Und als Selcuk Bascale in der 24. Minute einen langen Diagonalpass aus der eigenen Abwehr von der Strafraumgrenze ins Blumenthaler Netz drosch, lagen die Gäste mit 2:1 in Front.

Nicht unverdient, denn sie paarten großen Einsatzwillen mit kluger Kontertaktik. Zwar konnte Milan Meyer nach einem von Tanski eingeleiteten Angriff bereits in der zweiten Minute der zweiten Halbzeit den Ausgleich zum 2:2 markieren. Doch zehn Minuten später ließen sich die Gastgeber wieder auskontern und OT ging durch Adrian Ciszewski erneut in Führung. Den abermaligen Ausgleich verpasste Özer Alkur, weil sein Kopfball von der Latte aufgehalten wurde. Und als DJK nach der Roten Karte für Denis Tanski wegen Meckerns (77.) nur noch mit zehn Akteuren den Ausgleich erzwingen wollte, schloss Muhammed Kaya den letzten OT-Vorstoß mit dem Treffer zum 2:4-Endstand ab (86.).

Bahadir Kilickeser teilte nach dem Abpfiff mit, dass er aus beruflichen und privaten Gründen sein Traineramt zum Saisonende niederlegen wird. Der sportliche Leiter Gerd Stedtnitz, der bis Mitte der Woche einen Nachfolger präsentieren möchte, bedauerte dieses. „Er hat einen super Job gemacht“. Kilickeser war aber auch enttäuscht über die letzten DJK-Auftritte. OSH