Bremen-Nord/Schwanewede. „Letzte Woche haben wir noch im vereinsinternen Duell gegen den Tabellenzweiten eine Topleistung und eine Woche später ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, wunderte sich der Spielertrainer des SV Grambke-Oslebshausen III, Simon Belis, nach dem 26:26-Remis in der Handball-Bremenliga der Männer bei der abstiegsbedrohten HSG Vegesack/Hammersbeck. Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen III unterlag der SG Findorff II überraschend deutlich mit 16:31.

HSG Vegesack/Hammersbeck – SV Grambke-Oslebshausen III 26:26 (15:11): In den ersten 20 Minuten verlief das Spiel ausgeglichen. Dann reduzierten die Vegesacker ihre Fehler, sodass diese mit einem Vier-Tore-Vorsprung in die Pause gingen. „In der zweiten Halbzeit waren beide Mannschaften wieder auf Augenhöhe unterwegs“, versicherte HSG-Coach Rolf Wieduwilt. Bis zur 57. Minute führte das Heimteam aber mit 25:22. „Was dann folgte, war eine der dramatischen Schlussphasen, die unseren Sport für die Zuschauer so attraktiv machen, aber uns Trainer so schnell altern lässt“, stellte Rolf Wieduwilt fest. Sein Team habe ohne Not vier unglückliche Entscheidungen im Angriffsspiel getroffen. Die daraus resultierenden leichten Ballverluste nutzte der nie aufgebende Gegner um einen überragenden Sebastian Dunker aus. Innerhalb von nur drei Minuten drehte der Lokalrivale den Spieß mit vier Toren in Folge zum 26:25 um.

Als die Gäste fünf Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter zugesprochen bekamen, schien der Sieger festzustehen. Tobias Götz warf den Ball jedoch am Tor vorbei. Nach einem Freiwurf landete das Spielgerät über zwei schnelle Pässe bei Julius Schiewe. Der Spieler, der sonst am Kreis zu Hause ist, erzielte mit einem fulminanten Wurf aus dem Stemmschritt in der Schlusssekunde den viel umjubelten Ausgleich.

„Wir haben unsere schlechteste Leistung seit Wochen gezeigt. Handballerisch und auch in puncto Einstellung war es gerade in der ersten Halbzeit katastrophal“, bedauerte Simon Belis. Die dünne Personaldecke, vier verworfene Siebenmeter oder die teilweise fragwürdigen Entscheidungen der Schiedsrichter wollte er dabei nicht als Ausrede gelten lassen. „Sebastian Dunker konnte als Einziger an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und war maßgeblich an dem Punktgewinn beteiligt“, erklärte Belis. Seine Deckung habe keinen Zugriff und sein Torwart Jean-Luc Logemann nichts an die Finger bekommen.

„In der zweiten Halbzeit haben wir uns wieder gefangen und zumindest in der Abwehr zugelegt“, so Belis. In der letzten Minute des Spiels hätten sich die Ereignisse dann komplett überschlagen. Nachdem Philipp Beckmann wegen Meckerns die Rote Karte gesehen hatte, hätten den Vegesackern wenige Sekunden gereicht, um den Ausgleich zu markieren. „Ein Sieg wäre aber auch mehr als glücklich, wenn nicht sogar unverdient gewesen. So nehmen wir den Punkt gerne mit und bleiben im fünften Spiel in Folge ungeschlagen“, sagte Belis.

HSG Vegesack/Hammersbeck: Schulz, Springer, Preuß; Gramberg (2), Woelke (1), Przygoda, Lisson (1), Grundmann (1), Schiewe (5), Fahsing (6), Fasse (10/4), Röse.

SV Grambke-Oslebshausen III: Logemann; Dunker (15/2), Dietze, Pahler (1), Haupt (2), Götz (4), Belis, Siuts (1), Beckmann (3).

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III – SG Findorff II 16:31 (10:13): „Da immer noch viele Spieler krank und verletzt sind, hat die Leistung leider wieder nur für eine Halbzeit gereicht“, stellte HSG-Spielertrainer René Tants fest. Bis kurz vor dem Pausentee stand es so auch noch unentschieden. „Damit konnte man zufrieden sein“, betonte René Tants. Die Gastgeber verwandelten dabei einen 4:8-Rückstand in ein 10:10. Doch mit einem 5:0-Lauf zog der Gast im Anschluss davon.

„Nach der Halbzeitpause waren wir wie ausgewechselt. Wir haben uns viele Fehlwürfe und technische Fehler geleistet“, kritisierte René Tants. Bis zur 52. Minute eilten die Findorffer fast schon uneinholbar auf 25:13 davon. Am Ende wurde der Abstand sogar noch ein bisschen größer.

„Die routinierten Findorffer haben das Spiel bestimmt. Dies rechtfertigte diese Niederlage“, zeigte sich René Tants als fairer Verlierer. Die SG Findorff II erlaubte sich in der sehr fairen Auseinandersetzung in den gesamten 60 Minuten keine einzige Zeitstrafe. Das Heimteam kassierte aber auch nur zwei Zwei-Minuten-Strafen. Findorffs zehnfacher Torschütze Eike Schwanemann blühte gerade in der Schlussphase so richtig auf.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III: Krüger, Schumann; Schweers, Thole, Ohlandt (1), Dörjes (3), Preukschas (1), Wischhusen (2), Tants (3/2), Siemer (2), Schäfer, Voller, Evers (4).

SV Grambke-Oslebshausen II – SV Hemelingen 31:18 (15:8): „Es war eine gute Leistung meiner Mannschaft“, freute sich SVGO-II-Übungsleiter Jörg Rutenberg. Er setzte gegen den Außenseiter vor allem auf seine jungen Akteure. Dabei habe ihn besonders Viktor Stellmascek überzeugt, der zuletzt nur sehr wenig Spielzeit bekommen hatte. „Viktor hat in der zweiten Halbzeit sehr gut in der Abwehr gestanden und auch vorne in der Mitte ein ansprechendes Spiel absolviert“, ließ Rutenberg wissen.

Die Hausherren lagen schnell mit 3:1 in Führung und setzten sich im Anschluss auf 11:5 ab. Nach dem Seitenwechsel bauten die Nordbremer ihren Vorsprung vorentscheidend auf 21:12 aus. Da die Gastgeber auf ihren erkrankten Torwart Michael Mulinski verzichten mussten, half Fynn Bödeker von den A-Junioren zwischen den Pfosten aus. „Fynn hat seine Sache auch ebenso wie Daniel Schimske sehr gut gemacht“, lobte Jörg Rutenberg seine beiden Torleute. Insgesamt habe ihm die gesamte Defensive wieder gefallen. „So wurde es für uns ein sehr lockeres Abendspiel“, fasste Rutenberg zusammen.

SV Grambke-Oslebshausen II: Bödeker, Schimske; Schmidt (1), Lange (3), Allerheiligen, Stellmascek (4), Wendt (5/3), Stegemann, Pfeiffer (6/1), Behrmann (2), Metzscher (2), Gerber (6), Hellmann (2), Kohrt.