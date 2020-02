Woche für Woche ein kämpferisches Vorbild: Dennis Brendow (rechts), der mit dem Blumenthaler SV ein 3:3 gegen den FC St. Pauli erreichte. (Louis Kellner)

„Typisch Blumenthal“, sagte Trainer Peter Moussali und strahlte mit seinen Spielern nach einer Partie, die kein Beteiligter so schnell vergessen wird, um die Wette. Denn die C-Junioren des Blumenthaler SV hatten sich im Heimspiel der Fußball-Regionalliga Nord einmal mehr als Mentalitätsmonster erwiesen und eine scheinbar nicht vermeidbare Niederlage gegen den FC St. Pauli abgewendet: 3:3 nach 0:3-Rückstand hieß es nach 70 Minuten. Und das völlig verdient.

„Wir sind zurückgekommen“, stellte Mannnschaftsführer Jonas Paeslack zufrieden und erschöpft fest. Der Angreifer hatte mit seinem Tor in der Schlussminute dafür gesorgt, dass der mitreißende und mutige Sturmlauf des BSV mit etwas Zählbarem belohnt wurde. Mit diesem Remis verteidigte der Aufsteiger seinen vierten Tabellenplatz und beantwortete auch diese vielerorts gestellte Frage: Warum steht der BSV eigentlich hinter Werder Bremen, VfL Wolfsburg und dem HSV an vierter Position?

Zunächst einmal sahen die Blumenthaler allerdings oft nur die Hacken ihrer Gegenspieler. Der FC St. Pauli zeigte am Burgwall Hochgeschwindigkeitsfußball, stellte das Mittelfeldtrio und die Außenverteidiger der Viererkette vor teilweise unlösbare Probleme und ging verdientermaßen in Führung (8.). Nach 20 Minuten schwamm sich der BSV frei, bekam Zugriff im Mittelfeld und war in Person von Jonas Paeslack und Yavuz Sari drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Das mit der Hacke nach Hereingabe von der Torauslinie erzielte 2:0 (26.) und das über den rechten Flügel initiierte 3:0 (32.) ließen die außergewöhnliche Qualität der Kiez-Kicker erkennen. Damit, dass die Blumenthaler nicht aufsteckten, hatten die aber möglicherweise nicht gerecht. Das 1:3 von Yunus Sari, der im Strafraum zwei Gegenspieler austanzte, in der Schlussminute des ersten Abschnittes befeuerte die ohnehin grandiose Moral zusätzlich.

Und das Trainerteam setzte nach der Halbzeit alles auf eine Karte: bedingunglose Offensive. Aus der Vierer- wurde eine Dreierkette, Innenverteidiger Patrik Zrnic spielte jetzt neben Jonas Paeslack in vorderster Linie. Peter Mousalli: „Jetzt gehen wir mehr ins Risiko.“ Und das Risiko zahlte sich aus. Während St. Pauli kaum noch Entlastung gelang, brannte es im Strafraum der Hamburger lichterloh. Das 2:3 (40., Marsel Zrnic) ließ nicht lange auf sich warten, doch danach wurden die, die mit dem BSV fieberten, auf eine Geduldsprobe gestellt. Nach fünf, sechs, sieben Hochkarätern gelang Jonas Paeslack per Kopf in der Schlussminute der Ausgleich, der wie ein Titelgewinn gefeiert wurde.