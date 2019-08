Bremen-Nord. An diesem Sonnabend steht das Fußball-Kreisturnier (Ü40/Ü50) um die Volksbank Bremen-Nord-Wanderpokale im Blickpunkt. Bei der Ü40-Konkurrenz sind die SG Marßel, der TSV Lesum-Burgdamm, DJK und 1. FC Burg (Oldstars) mit von der Partie. Der TSV Lesum-Burgdamm, 1. FC Burg, die SG SAV/SV Grohn und SG Löhnhorst/Schwanewede streiten sich im Ü50-Feld um Platz eins. In der Zeit von 15 Uhr bis gegen 18 Uhr werden so auf der Burger Sportanlage (Sportpark Grambke) die Sieger ermittelt, zudem findet ein Einlage-Spiel „Walking Football“ statt. Hier trifft eine Bremer Auswahl auf Werder Bremen (16.30 Uhr). „Es wird wieder ein großes Stelldichein ehemaliger Nordbremer Fußball-Größen geben“, meinte Holger Franz, der das Event mit Matthias Schmit leitet.