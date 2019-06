Blumenthal. Insgesamt begeben sich an den beiden Turniertagen 32 Mannschaften in den Wettstreit um Punkte und Platzierungen. Die Gastgeber sind in jeder der vier Spielklassen mit zwei Teams vertreten. Die E- und D-Junioren sind an diesem Sonnabend zwischen 10 und 15 Uhr im Einsatz, die G- und F-Junioren am Sonntag zur gleichen Zeit. Für Unterhaltung in den Spielpausen sorgen eine Hüpfburg, eine Kletterwand und eine Tombola. Turniermitorganisator Gerd Stedtnitz kündigt für die Siegerehrungen Polit-Prominenz an: Bildungssenatorin Claudia Bodegan werde an beiden Tagen vor Ort sein.