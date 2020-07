Keisuke Morikami hat sein Gastspiel in Delmenhorst beendet. (Janina Rahn)

Schweren Herzens hat sich Keisuke Morikami vom SV Atlas Delmenhorst verabschiedet. Der 28-Jährige kickte zwei Spielzeiten bei den Delmenhorstern. Über den Bezirksligisten FC Leverkusen kam Morikami vor fünf Jahren nach Bremen-Nord zum Fußball-Landesligisten SV Grohn, wo ihn der jetzige sportliche Leiter Torben Reiß unter seine Fittiche nahm. Reiß war es dann auch, der in der Saison 2018/19 die Kontakte zum SV Atlas Delmenhorst knüpfte.

„Bei Atlas war es alleine schon wegen der großen Kulisse ein Erlebnis für ihn. Keisuke hat in dieser Zeit aber nicht so viele Einsätze gehabt – war zumindest dabei und wenn er gespielt hat, fand ich seine Leistung okay“, sagte Reiß.

Der in Gröpelingen, in der Nähe seines Arbeitsplatzes wohnende Japaner, wollte eigentlich in diesem Jahr nach Delmenhorst ziehen, um nicht ständig zum Training und Punktspiel lange mit Bus und Bahn hin und her zu pendeln. „Ich hatte dort auch schon eine Wohnung. Doch das klappte letztlich aus beruflichen Gründen leider nicht. Ich wäre gerne bei Atlas geblieben“, so Morikami.

Weil Keisuke Morikami in der Wintervorbereitung sich am Fuß verletzte, war er in dieser Saison für Atlas in zehn Spielen in der Oberliga insgesamt rund 320 Minuten für die erste Mannschaft auf dem Feld – und 2018/19 blickt Keisuke Morikami auf 450 Minuten in elf Auftritten zurück. „Als ich dann wieder richtig fit war, kam Corona.“

In Delmenhorst sollte er nun in der kommenden Saison in der zweiten SVA-Mannschaft spielen, die den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte, dennoch sagte Morikami tschüss. Der Atlas-Kaderplaner Bastian Fuhrken bedauert den Abgang: „Das ist sehr schade, da Keisuke menschlich ein großartiger Typ ist, den wir ungern gehen lassen. Wir wollten ihn für die zweite Mannschaft gewinnen, um es besser mit seiner beruflichen Herausforderung zu vereinbaren, aber am Ende hat es leider nicht geklappt.“ Weil der Ex-Grohner beim künftigen Regionalligisten nicht zum Stammpersonal gehörte. „Ich habe dann rechtzeitig der ersten SVA-Mannschaft abgesagt, weil ich etwas Neues machen möchte“, berichtete Keisuke Morikami.

So wird er künftig seinen guten Kumpel und Trainer Michael Busche bei den 2. JFV Bremen-A-Junioren etwas unterstützen. Des Weiteren möchte Morikami unbedingt seinen Fußball-Trainerschein machen, und noch mehr die deutsche Sprache lernen. „Wenn ich bei Atlas geblieben wäre, hätte ich dafür einfach keine Zeit gehabt. Bastian Fuhrken hat mir zwar ein gutes Angebot bei der zweiten Mannschaft gemacht, doch der Weg nach Delmenhorst ist einfach etwas zu weit.“

Kicken möchte Keisuke Morikami in Zukunft auf jeden Fall auch noch hier in der Umgebung. Beim SV Grohn hat er bereits mittrainiert. „Aber in dieser Angelegenheit habe ich einfach noch keinen Plan. Es könnte durchaus auch spieltechnisch eine Liga höher sein.“ Torben Reiß würde sich natürlich sehr freuen, wenn sich Morikami künftig wieder das Grohner Trikot überzieht. „Das wäre natürlich sehr schön, aber Keisuke hat sich ja noch nicht festgelegt. Er weiß ja, wenn er zum SV Grohn kommt, was ihn hier erwartet – egal, wie er sich entscheidet. Wir beide haben ja ein freundschaftliches Verhältnis zueinander und ich habe ihn auch bei seiner Atlas-Zeit im privaten, beruflichen und sportlichen Bereich immer unterstützt“, so Reiß, der auch noch betonte, dass die „Husaren“ Morikami bei seinem Trainerschein helfen wollen.

Mit dem SV Atlas Delmenhorst hat Morikami natürlich auch noch nicht abgeschlossen. Zu heimisch hat der Japaner sich dort gefühlt. Logisch, dass der 28-Jährige sich auch einige Regionalliga-Begegnungen seiner Ex-Teamkollegen in der kommenden Saison ansehen möchte. Darauf freut sich Keisuke Morikami schon sehr. „Dann werde ich zu den Atlas-Fans gehen, mit denen ich ein besonderes Verhältnis habe. Es war im Stadion aufgrund der sehr vielen Zuschauern immer eine tolle Stimmung. Das war richtig toll. Es waren manchmal auch fast 3000 Fans vor Ort“, berichtete Morikami.

Sehr spannend wird nun sicherlich auch sein für welchen Fußball-Verein der 28-jährige Japaner, nach seinem Gastspiel beim SV Atlas Delmenhorst, in der nächsten Saison sich die Fußballschuhe schnüren wird. „Bei Grohn kenne ich fast alle Spieler. Der Verein ist natürlich auch eine sehr gute Option für mich“, ergänzte Keisuke Morikami.