Jascha Tiemann war im Bremerhavener Bürgerpark der beste BSV-Spieler. Er verhinderte eine höhere Niederlage. (Christian Kosak)

Blumenthal. Auch dem Blumenthaler SV ist es gestern Vormittag nicht gelungen, die Erfolgsserie des ESC Geestemünde zu stoppen. Der Bremerhavener Fußball-Bremen-Ligist setzte sich auf dem Platz im Bürgerpark mit 4:1 (0:0) durch und hat saisonübergreifend seit zwölf Spielen nicht mehr verloren. Während sich der ESC Geestemünde im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat und laut Trainer Stefan Schlie derzeit "richtig Spaß" hat, müssen die Nordbremer den Blick mit drei Punkten aus vier Partien nach unten richten.

Schlie prognostizierte den BSV-Youngstern eine schwere Saison, sah aber "viele gute Jungs". Er fühlte sich an seine Trainerzeit beim TSV Altenwalde erinnert, als er fast eine komplette U18 in den Herrenbereich hochgezogen hatte. "Den Blumenthalern fehlt noch die Wettkampfhärte. Und die jungen Spieler müssen noch lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber das ist normal", meinte der ESC-Coach, der mit seinem Team aber nicht abheben will: "Wir müssen die Spiele mit Demut angehen. Wir wissen, wo wir herkommen. Die letzte Saison haben wir in der ersten Halbserie nur zehn Punkte gesammelt."

"Viel auf die Socken bekommen"

Wie Wettkampfhärte aussehen kann, bekamen die Blumenthaler von einem robust zu Werke gehenden Gastgeber demonstriert. Gleich fünfmal zückte Schiedsrichter Hidir Emen (OSC Bremerhaven) in der ersten Spielhälfte die Gelbe Karte für ESC-Spieler. "Meine Spieler waren davon eingeschüchtert. Sie haben viel auf die Socken bekommen", stellte Blumenthals Spielertrainer Denis Spitzer fest. Einen eigenen Fehlpass im Aufbau, den er aber umgehend selbst ausbügelte, bezeichnete Spitzer als "sinnbildlich" für eine viel zu hohe Fehlerquote im Spielaufbau, die in den ersten 45 Minuten allerdings, den Spielstand betreffend, noch ohne Folgen blieben. Zweites großes Manko: Nach sehenswerten Kombinationen im Mittelfeld kam der letzte Pass nicht an oder es fehlte die Zielstrebigkeit. Spitzer: "Das war unser Genickbruch."

Nach der Pause hatten die Fehler in der Vorwärtsbewegung Folgen. Nach Ballverlusten von Moritz Hannemann und Lokman Abdi zeigten die Platzherren um den starken Ballverteiler Bruno da Silva Oliveira ihre Klasse und Erfahrung und gingen per Doppelschlag von Nikolai Galwes (48.) und Fabian Nord (55.) mit 2:0 in Führung. "Das Wichtigste ist, dass wir in den zehn Minuten nach der Pause kein Tor bekommen. Dann will Geestemünde mehr und wird vielleicht etwas unruhig", hatte Spitzer seinen Spielern kurz zuvor in der Pause mit auf den Weg gegeben. Zehn Minuten später stand der BSV vor einer neuen Situation. Spitzer: "Das 0:1 war Gift für uns, da gingen die Köpfe runter."

Doch der BSV berappelte sich und bekam nach Einschätzung von Spitzer allmählich Oberwasser. Und die Chance, auf 1:2 zu verkürzen. Per Elfmeter, den der BSV-Coach als fragwürdig einstufte. Mahdi Matar war beim Schussversuch gestört worden. Damir Begic störte die Fragwürdigkeit nicht, er versenkte den Ball zum Anschlusstreffer (67.). In der Folge bot sich dem ESC Geestemünde Platz zum Kontern, den der rechte Mittelfeldspieler Fabian Nord in der 73. und der zweiten Minute der Nachspielzeit zu seinen Treffern Nummer zwei und drei nutzte. Dass es bei einer ganzen Reihe bester Konterangriffe bei nur zwei weiteren Gegentreffern blieb, hatte der BSV seinem glänzend parierenden Keeper Jascha Tiemann zu verdanken. Ihn hob Trainer Denis Spitzer als einzigen aus seiner Mannschaft hervor.

Zum Zeitpunkt der einsetzenden Konter war Blumenthals Alexander Koscheck schon nicht mehr auf dem Feld. Der junge Außenverteidiger hatte sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und befand sich auf dem Weg ins Krankenhaus.