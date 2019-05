Der Lemwerder TV, hier mit (von links): Patrick Suhren, Patrick Bartelt, Lasse Kienast, Matti Kienast und Daniel Bartelt, konnte sich über den ersten Saisonerfolg freuen. (Olaf Schnell)

Lemwerder. Einer knappen 1:2-Niederlage gegen den SV Moslesfehn II zum Auftakt und der zu erwarteten 0:2-Schlappe gegen den sehr starken TV Brettorf III ließen die Lemwerderaner um Trainer Uwe Kienast einen wichtigen 2:1-Erfolg gegen den Ahlhorner SV II folgen.

SV Moslesfehn II – Lemwerder TV 2:1 (15:14, 6:11, 11:5): Bereits im ersten Satz schenkten sich die Akteure nichts. Doch am Ende hatten die Moslesfehner hier einfach das Glück auf ihrer Seite (15:14). Der LTV mit Patrick Bartelt und Matti Kienast im Angriff, Patrick Suhren und Sebastian Drees in der Abwehr und Daniel Bartelt auf der Stellerposition startete recht verheißungsvoll. Über eine 4:0-Führung ging es druckvoll und konzentriert bis auf 9:6 in Richtung erster Satzgewinn. „Doch aus unerklärlichen Gründen verloren wir irgendwie den Spielfaden. Die anfangs druckvollen Angaben von Patrick zeigten keine durchschlagende Wirkung mehr. Und in der Abwehr wurden die halblang geschlagenen, scharf angeschnittenen Bälle vom Moslesfehner Schlagmann Jens Kolb läuferisch nicht energisch genug erreicht. Oder wenn doch, dann teils unkontrolliert nach vorne gespielt“, berichtete Uwe Kienast.

In Durchgang zwei kam dann Lasse Kienast für Daniel Bartelt auf die Schlagposition und Matti Kienast wechselte auf die Stellerposition. „Dieser Wechsel zahlte sich umgehend aus. Die Abwehr stand stabiler und die Vorlagen kamen weitaus präziser für die Angreifer ans Netz, sodass Patrick Bartelt und Lasse Kienast variabel und druckvoll punkten konnten“ (Uwe Kienast). Nach dem verdienten 11:6-Sieg ging es unverändert in den Entscheidungssatz und hier offenbarte Lemwerder wieder unnötige Fehlerquellen. Mit dem Rückenwind wurden die Bälle zum Teil zu dicht ans Netz gespielt, sodass die Angreifer die Bälle oft nur durch Rettungsaktionen sicher über das Netz spielen konnten. Die Antwort durch den cleveren Jens Kolb ließ nicht lange auf sich warten und so zeigte er dem LTV-Team gnadenlos die Lücken auf (5:11).

„Ich muss die Jungs aber auch in Schutz nehmen. Es war unser erstes gemeinsames Spiel in dieser Formation auf dem Feld. Die Vorbereitung auf die Saison war alles andere als optimal. Unter anderem durch Schichtdienst und Studium konnten wir weder zum gewohnten Vorbereitungsturnier nach Hannover fahren, noch einmal gemeinsam trainieren“, so Uwe Kienast.

TV Brettorf III – Lemwerder TV 2:0 (11:9, 11:4): Wie schon gegen Moslesfehn II wehrte sich auch hier das LTV-Team im ersten Durchgang verbissen gegen den 0:1-Rückstand, doch erneut hatte der Gegner das bessere Ende für sich. Sämtliche Brettorfer Angriffe gingen über den überragenden Ex-Nationalmannschafts-Schlagmann Tobias Kläner. Lemwerder ging das Spiel aber auch konzentriert an. Bis zum 9:9 war alles offen. Dann zeigte Kläner seine Qualitäten und punktete mit zwei lang durch die Mitte geschlagenen, unerreichbaren Bällen. Anfang des zweiten Satzes verletzte sich beim Gastgeber zudem Sebastian Drees, der im ersten Satz stark aufspielte und viele Bälle der Brettorfer Schlagleute entschärfen konnte. Für ihn kam Lasse Kienast ins Angriffsspiel und Daniel Bartelt wechselte in die Abwehr. Kläner punktete aber weiter nach Belieben und so war der LTV-Widerstand schon beim 1:5 gebrochen. „Patrick Bartelt konnte mit seinen Angaben die Brettorfer Abwehr leider nicht mehr zu Fehlern zwingen. Es fehlte hier ein wenig an der Lockerheit und der Spielübersicht“, meinte Uwe Kienast.

Bei diesem Heimspieltag feierte bei den Gastgebern übrigens Patrick Suhren sein Debüt als Mannschaftsführer. „Gegen Moslesfehn II war es ärgerlich, dass wir verloren haben. Unser Stellungsspiel ist momentan noch nicht richtig auf dem Level. Da haben wir im Bereich Trainingsbeteiligung schon noch etwas Defizite. Gegen Brettdorf III fand ich unsere Leistung eigentlich gar nicht so schlecht und so bin ich jetzt gegen Ahlhorn zuversichtlich, dass es mit einem Sieg klappt." Und Patrick Suhren sollte recht behalten.

Ahlhorner SV II – Lemwerder TV 1:2 (11:7, 6:11, 3:11): Das siegreiche LTV-Team spielte in dieser Abschlussbegegnung mit Daniel Bartelt und Patrick Bartelt im Angriff, Matti Kienast (Mitte) und Lasse Kinast und Patrick Suhren (Abwehr). Aber auch die Ahlhorner liefen mit zwei Ex-Bundesligaspielern auf. Im ersten Satz entwickelte sich ein technisch hochwertiges Spiel mit vielen variablen Aktionen auf beiden Seiten. Immer wieder versuchte Lemwerder dagegenzuhalten und spielte gut mit. Doch die Routine des variablen Rundschlägers Philip Meiners überwog, und so ging der erste Durchgang an die Ahlhorner.

„Gleich zu Beginn des zweiten Satzes übernahm Matti aus der Mitte heraus unsere Angabe. Mit seiner stoischen Ruhe und den knallhart variabel geschlagenen Angaben ließ er der gegnerischen Abwehr kaum eine Chance. Die Jungs merkten, dass in diesem Spiel doch noch etwas gehen konnte, und so zeigten sie ihren Siegeswillen und ihre kämpferischen Qualitäten. Die Absprache in der Abwehr mit den schnellen Patrick und Lasse funktionierte einwandfrei und Matti brachte die Bartelt-Brüder immer wieder in gute Angriffspositionen, sodass der Satz klar mit 11:6 an unser Team ging“, freute sich Uwe Kienast.

Im Entscheidungssatz ließ Matti Kienast in seiner konsequenten Angaben-Dominanz nicht nach. Immer wieder düpierte er die gegnerische Abwehr mit seinen Power-Schlägen. Motiviert von dieser Leistung kämpfte das Team um jeden Punkt und zog auf 7:3 davon. Durch das konsequente Ausnutzen der gegnerischen Schwachstellen belohnte sich das LTV-Team selbst abschließend mit einem 11:3-Erfolg. „Die Jungs stellten sich in dieser Situation in den Dienst des Teams und spielten nahezu ohne Eigenfehler. Sowohl die Abwehr als auch der Angriff konnten in diesem Spiel überzeugen. Die Raumaufteilung und Absprache klappte prima, und wenn wir zukünftig unsere Eigenfehlerquote noch etwas minimieren können, werden wir es auch anderen Mannschaften schwer machen, gegen uns zu bestehen“, so Uwe Kienast.

Lemwerders Offensivkraft Patrick Bartelt freute sich auch nach den ersten beiden Punkten. „Nachdem wir uns im zweiten Satz zurückgekämpft hatten, hat Matti Kienast schöne Angaben geschlagen. Wir haben gegen Ahlhorn vorne in der Angabe und im Rückschlag eigentlich fast keine Eigenfehler gemacht. Auch gegen Moslesfehn II wäre ein Sieg möglich gewesen. Gegen die Brettorfer mit den Ex-Bundesliga-Spielern, ist es natürlich schwer zu gewinnen.“

Lemwerder TV: Patrick Bartelt, Matti Kienast, Patrick Suhren, Sebastian Drees, Daniel Bartelt, Lasse Kienast.