Blumenthal/Schwanewede. Zum Saisonabschluss standen die Basketball-Herren der BSG Blumenthal/Schwanewede gegen den Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg Nord, die BTS Neustadt II, auf verlorenem Posten. Die Partie ging mit 33:100 (14:49) Punkten an die Gäste, somit blieb es bei nur insgesamt zwei Erfolgen und dem vorletzten Platz vor Bremen 1860 III. Dennoch zog BSG-Trainer Rolf Jacob ein positives Saisonfazit: „Die Mannschaft hat an Geschlossenheit gewonnen. Die individuelle Weiterentwicklung der jungen Spieler, ihre Heranführung an den Herrenbereich ist gelungen.“ Insbesondere die Brüder Ronaldo und Safet Asan, Dennis Seifried, Jonas Barg und Pascal Tusin hätten sich, so Rolf Jacob, zu Leistungsträgern entwickelt.

BSG Blumenthal/Schwanewede: Ronaldo Asan (1), Safet Asan (1), Barg (5/1 Dreier), Böske (6), Jacob (5), Mbomio (7/1), Munteanu, Tusin (8).