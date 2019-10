Die Regionalliga-Floorballer des TSV Lesum-Burgdamm um Ole Johannsen sicherten sich am dritten Spieltag zwei Zähler gegen starke Mannschaften. (WK)

Lesum. Für die Floorballer des TSV Lesum-Burgdamm ging es am dritten Spieltag der Kleinfeld-Regionalliga Nordwest der Herren darum zu punkten, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen. Da mit Bastian Kansmeyer, Moritz Bergenthal und Max Hübner nur drei Spieler fehlten, vermochten die Nordbremer Akteure in Horn-Lehe erneut mit drei Blöcken anzutreten.

Lesum trotzte so dem SC Weende Göttingen und dem UC Braunschweig immerhin jeweils einen Punkt ab. „Bei etwas mehr Abgebrühtheit hätten wir aber sogar beide Spiele gegen starke Gegner gewinnen können“, teilte TSV-Spielertrainer Thorsten Steiert mit.

TSV Lesum-Burgdamm – SC Weende Göttingen 4:4 (4:4/2:1) n.V.: „Beide Mannschaften neutralisierten sich zu Beginn, bis unser Joel Jordan eine Zweiminutenstrafe erhielt und Göttingen in Überzahl die Führung gelang“, so Steiert. Nach 15 Minuten gelang Hendrik Kausch jedoch mit einem schönen Schuss von der Mittellinie der Ausgleich. Zwei Minuten später erzielte Thomas Fischer auf Zuspiel von Lucas Hertel mit einem Schuss in den Winkel die 2:1-Führung.

Offener Schlagabtausch

„In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für uns“, erklärte Steiert. Da die Lesumer allerdings kein Kapital daraus schlugen, egalisierte Göttingen zum 2:2. In den letzten zwei Minuten wurde es dann turbulent. Nach dem 3:2 von Joel Jordan besaß der Aufsteiger weitere gute Gelegenheiten, um die Führung auszubauen. Dabei trafen die Nordbremer aber zweimal alleinstehend nicht das Tor.

Die Göttinger nahmen dann den Torwart zugunsten eines vierten Feldspielers heraus. Lesum brachte das Spielgerät bei einem Konter zum 4:2 im leeren Tor durch Hendrik Kausch unter. Da nur noch eine Minute zu absolvieren war, spielte Göttingen mit vier Feldspielern und ohne Torhüter weiter und setzte seinen Gegner damit so sehr unter Druck, dass dieser tatsächlich noch zwei Treffer zum 4:4 kassierte. „In der fünfminütigen Verlängerung beruhigte sich das Spiel dann wieder, sodass es keine weiteren Tore mehr gab und jede Mannschaft deshalb nur einen Punkt erhielt“, ließ Steiert wissen.

UC Braunschweig – TSV Lesum-Burgdamm 4:3 (3:3/1:2) n.V.: Youngster Leon Niekrenz brachte den Liga-Neuling mit 1:0 in Führung. Nach zwölf Minuten glich Silvio Blasche zum 1:1 aus, ehe Hendrik Kausch auf Vorleistung von Stephan Reest wiederum für einen 2:1-Pausenvorsprung sorgte. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte musste das Team um Kapitän Hendrik Kausch jedoch erneut das 2:2 wegstecken. Nur zwei Zeigerumdrehungen später markierte Thomas Fischer aber das 3:2 für den TSV. Vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit kam Braunschweig aber wieder zum Einstand.

Das 3:3 war zugleich auch der Endstand nach der regulären Spielzeit, sodass die Zuschauer erneut eine Verlängerung zu sehen bekamen. „Es war ein offenes Spiel in der Verlängerung, bis wir eine zweifelhafte Zweiminutenstrafe erhielten, die dann zur Überzahl und dem entscheidenden Sudden-Death-Treffer für Braunschweig führte“, sagte Steiert.

„Wir haben gerade defensiv zwei sehr gute Spiele abgeliefert. Und auch unser Torhüter Max Busch hat eine super Leistung gezeigt. Dies kann man auch an den wenigen Gegentreffern ablesen“, zog Steiert ein positives Fazit. Der andere Keeper, Max Hübner, musste aus privaten Gründen passen.

Der nächste Spieltag in Braunschweig findet erst am 19. Januar statt. „Wir können daher in Ruhe an der Feinabstimmung feilen, um dann im neuen Jahr hoffentlich noch ein paar weitere Punkte sammeln zu können“, erklärte Thorsten Steiert.

TSV Lesum-Burgdamm: Busch; Niekrenz, Fischer, Sjörn Axmann, Steiert, Reest, Hertel, Jonas Axmann, Ole Johannsen, Dorawa, Kausch, Jordan.