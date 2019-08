Der Blumenthaler SV (blaue Trikots) kam beim Artemis U15 Supercup mit einem 3:0 gegen Havelse gut aus den Startlöchern. (Christian Kosak)

Blumenthal. Der SV Werder Bremen hat den Artemis U15 Supercup des Blumenthaler SV anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Nordbremer gewonnen. Die grün-weißen Nachwuchs-Fußballer besiegten im Finale den Regionalliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg mit 1:0. Das Nachwuchsteam des Gastgebers landete in der Endabrechnung auf einem hervorragenden fünften Platz unter den 14 Teams.

Trotz des regnerischen Wetters kam es auf dem Burgwall zu keinerlei Verzögerungen in der sehr gut organisierten Veranstaltung. „Ein besonderer Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helfern von der Vorbereitung über den Aufbau bis zur Turnierdurchführung heute“, betonte Peter Moussalli, Vereinsvorsitzender, Mitorganisator und Trainer der Blumenthaler C-Junioren. „Ebenfalls erfreulich verlief die Spendenaktion zugunsten des Kinderhospiz Löwenherz in Syke“, so Peter Moussalli weiter.

In seiner Eigenschaft als Coach des Aufsteigers in die Regionalliga Nord konnte Moussalli ebenfalls ein positives Fazit des Tages nach insgesamt sieben Turnierspielen über jeweils 20 Minuten ziehen. Seine „Jungs“ besiegten im Spiel um Platz fünf den zukünftigen Ligagefährten JLZ Emsland im SV Meppen mit 2:1. „Sie haben sich insgesamt gut geschlagen“, bilanzierte Peter Moussalli. Nur wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem Hombrucher SV (Aufsteiger in die Regionalliga West) gelang Blumenthal als Vorrunden-Dritter der Sprung ins Halbfinale nicht.

In der Vorschlussrunde unterlagen die Westdeutschen dann dem SV Werder knapp mit 0:1 durch ein sehenswertes Freistoßtor von Noah Wallenßus, der damit sein viertes Turniertor erzielte. Der Werderaner legte im Finale noch nach, markierte gegen den VfL Wolfsburg den Siegtreffer und setzte sich die Torjägerkrone des Turniers auf. Die „Wölfe“ hatten ihre Vorrunden-Gruppe souverän mit fünf Punkten Vorsprung gewonnen und sich im zweiten Halbfinale mit 1:0 gegen den FC Viktoria 1899 Berlin aus der Regionalliga Nordost behauptet. Die beiden Halbfinal-Verlierer schossen letztlich vom Elfmeterpunkt den Turnierdritten aus. Der Hombrucher SV behielt dabei mit 4:2 Toren die Oberhand über die Hauptstädter.

Zurück zum Blumenthaler SV. Die Nordbremer standen bei ihrem eigenen Turnier eine Woche vor dem Punktspielauftakt zu Hause gegen den SV Werder (Sonnabend, 13 Uhr) vor einer wichtigen Standortbestimmung. Die Platzierung gibt Anlass zu Optimismus, dennoch differenziert Trainer Peter Moussalli: „Wir waren in Magdeburg, Paderborn und Hamburg zum Testen und haben uns hier sehr gut verkauft. Wir können im Turnierbetrieb mithalten, aber Punktspiele sind natürlich von der Länge her noch wieder etwas anderes. Da können wir wohl gegen Mannschaften wir Werder und Wolfsburg nicht mitspielen, aber schon gegen Teams wie das JLZ Emsland im SV Meppen oder den VfB Lübeck. Unseren Auftaktgegner Werder haben wir heute genau beobachten können.“

Gleichfalls erfreut über den gelungenen Turnierverlauf zeigte sich bei der Siegerehrung Blumenthals zweiter Vorsitzender und Ortsamtsleiter Peter Nowack. Er kam direkt aus dem Weserstadion vom Fußball-Bundesliga-Spiel des SV Werder gegen Fortuna Düsseldorf zu den Finalpartien an den Burgwall und zeichnete neben den Siegermannschaften und dem Torschützenkönig auch den besten Torwart und den besten Spieler des Turniers aus. Bester Keeper wurde Tom Dahlke vom VfL Wolfsburg, während sich die Turnierleitung beim besten Spieler auf Medin Kojic vom Hombrucher SV festlegte.