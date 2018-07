TEruptiundis dolupta ssincit pra conecup tassimi, con estotas del is endusam ustrum estiure nem abo. Et re nonsequiam, odis sequam reptas et aligent. (fr)

Schwanewede. Der Sand fliegt unter den Füßen von Niels Huckschlag hoch, als er bei seiner Nationalmannschafts-Premiere zum Sprung ansetzt. Sein Trikot flattert auf dem Beachhandballplatz im niederländischen Oosterhout im Wind. Die Kameras der regionalen TV-Sender halten jede Aktion fest, selbst die auf einem Kran befestigte Filmeinheit hat ihn jetzt voll im Fokus. Der Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen schraubt sich in die Höhe, zieht ab und trifft im Turnierfinale gegen die russische Männer-Nationalmannschaft voll ins Schwarze.

Während die Interessierten die Aktion im Internet im Youtube-Livestream noch einmal in der Wiederholung verfolgen, bleibt Niels Huckschlag keine Zeit zum Jubeln. Er rennt sofort wieder zur Außenlinie, um wenige Meter von ihm entfernt dem Abwehrspezialisten Platz zu machen. Hohes Tempo und spektakuläre Tore sind bei dieser sommerlichen Variante des Handballs nämlich Trumpf.

Am Ende hat der DHB-Debütant nach sechs Siegen aus sechs Spielen mit seinem Team Pech: Nach einem gewonnenen ersten Satz muss sich die deutsche Beachhandball-Nationalmannschaft den Russen im zweiten Satz geschlagen geben. Im alles entscheidenden Shootout hat der EM-Zweite aus Osteuropa schließlich die Nase vorn und sichert sich damit den Turniersieg.

Einer von vier Spezialisten

„Hucki“, wie in alle eigentlich nur nennen, stört das nicht. „Das ist eine coole Erfahrung, hat Spaß gemacht“, stellt er nach seinem ersten Lehrgang mit der deutschen Beachhandball-Nationalmannschaft der Männer fest. Der 21-Jährige zählt seit Kurzem zu den 20 Kandidaten, die sich im DHB-Kader Hoffnungen auf die Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden Jahr machen dürfen. Er ist einer von vier sogenannten Spezialisten, deren Treffer im Beachhandball doppelt zählen, die aber auch Spielmacher-Qualitäten aufweisen müssen. Zwei aus diesem Quartett dürften am Ende im Zehnerkader der Europameisterschafsfahrer stehen.

Es war für Niels Huckschlag ein sehr bewegender Augenblick, als er das erste Mal das Trikot mit dem Adler in die Hand gedrückt bekam. Auch wenn es nicht die Lieblingsnummer 13 war, die ihn schon seit Jahren begleitet, sondern die 77. „Das war ein schöner Moment und ein geiles Gefühl, Deutschland repräsentieren zu dürfen.“

Der 1,90-Mann war dem Bundestrainer Konrad Bansa bei einem Turnier in Kelkheim bei Frankfurt aufgefallen, bei dem er mit den „Beach Geckos“ am Start war, die sich überwiegend aus aktuellen und ehemaligen Spielern der HSG Schwanewede/Neuenkirchen rekrutieren. Aufgrund seiner starken Leistung wurde er umgehend zum nächsten DHB-Lehrgang eingeladen.

Mit Teilnahme an einem EBT-Turnier, bei dem sich die Klubmannschaften quasi für ihre Art der Europameisterschaft qualifizieren können. Außerhalb der Punktewertung gingen dort auch einige Nationalmannschaften an den Start. „Niels musste bei seinem ersten Turnier mit internationaler Klasse erst einmal einen Berg an Neuem verarbeiten. Er hat seine Sache aber gut gemacht und gut gespielt“, ist sein „Entdecker“ mit der Nationalmannschafts-Premiere Huckschlags zufrieden.

„Das war noch einmal ein ganz anderes Niveau“, bestätigt der Blondschopf. Er ist vor allem von der Abwehrarbeit beeindruckt: „Während in Deutschland eher passiv gedeckt wird, geht es international offensiver zur Sache. Außerdem sind die Spieler individuell sehr stark ausgebildet“, meint er.

„Niels ist ein intelligenter Spieler und passt von seiner Art her genau in die Rolle, die wir uns vorstellen“, fährt Kai Bierbaum, ebenfalls DHB-Männer-Nationaltrainer, fort. „Er hat sich im Laufe dieser Maßnahme immer besser zurechtgefunden und zunehmend die richtigen Entscheidungen getroffen. Das war richtig gut.“

Und das, obwohl seine Teilnahme am viertägigen Lehrgang am seidenen Faden gehangen hatte. Niels Huckschlag war fünf Wochen zuvor beim Turnier in Cuxhaven gleich im ersten Spiel auf den Arm gefallen und hatte sich dabei den linken Ellbogen ausgekugelt. Dass das Malheur umgehend im herbeigerufenen Krankenwagen behoben wurde, bekam er nicht mehr mit: „Da hatte ich längst unter Schmerzmitteln gestanden und bin erst wieder im Krankenhaus aufgewacht.“

Letztlich hatte das HSG-Urgestein Glück im Unglück, da nichts gerissen war, wie auch ein späteres MRT beim Lesumer Sportarzt Karsten Wichmann ergab. Danach machte ihn die Schwaneweder Physiotherapeutin Jenna Müller wieder fit, sodass er am linken Arm bandagiert in die Niederlande fahren konnte.

„Mir war von vornherein klar, dass ich am Lehrgang teilnehmen werde. Ich denke immer positiv“, schmunzelt der HSG-Akteur Niels Huckschlag. Leichte Einschränkung hatte er in der Beweglichkeit aber schon noch. Außerdem erwiesen sich die 30 Grad durchgehende Hitze als kräftezehrend. „Die haben körperlich schon ganz schön geschlaucht“, gibt er zu. Inwieweit sich Niels Huckschlag fester in den Kreis der EM-Fahrer gespielt hat, muss sich jedoch noch zeigen. „Wir werden die Leistungen aller Spieler erst einmal sondieren, einordnen und dann weitersehen“, sagt Konrad Bansa. „Die Chance auf eine weitere Einladung ist für ihn sicherlich da.“

Auf alle Fälle muss sich Niels Huckschlag nicht zwischen der Halle und dem Sand entscheiden: „Das Beachen hat ja besonders dann Hochkonjunktur, wenn die Hallensaison beendet ist“, ist der Schwaneweder diesbezüglich entspannt.

Zur Sache

Sommerliche Variante

Beachhandball ist die sommerliche Variante des Hallenhandballs im Sand. Anfangs als Fun-Sport angesehen, hofft die immer professioneller gewordene Sportart auf die Zulassung für Olympia 2024. Beachhandball wird auf einem 27x12 Meter (Halle 40x20) großen Sandfeld gespielt, der Torraum ist hier rechteckig. Die Spielzeit beträgt zweimal zehn Minuten (Halle 2x30). Im Sand stehen pro Mannschaft vier Akteure gleichzeitig auf dem Feld (Halle sieben), wobei die Angreifer ihren Torwart gegen einen „Spezialisten“ auswechseln, sodass stets vier Angreifer auf drei Abwehrspieler (plus Torwart) treffen. Ein „normaler“ Wurf ins Tor zählt im Beachhandball einen Punkt, Spezialisten-Treffer sowie Pirouetten- und Kempa-Tore zählen zwei Punkte. Jeder Satz (Halbzeit) wird für sich gewertet, endet ein Durchgang unentschieden, entscheidet das Sudden Death über dessen Sieger. Gewinnt jede Mannschaft einen Satz (Halbzeit), entscheidet ein Shoot-out, eine Art Siebenmeterwerfen, bei dem der Schütze auf den gegnerischen Torwart zuläuft, über den Gesamtsieger.