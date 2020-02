Lemwerders Trainertrio Sandra Weigt (Bild, links), Arthur Dick und Patrick Bartelt nimmt an diesem Sonnabend mit der LTV-Mannschaft an der Aufstiegsrunde zur 1. Hallen-Bundesliga Nord der Frauen teil. (Olaf Schnell)

Lemwerder. So haben die Lemwerderinnen um das Trainertrio Sandra Weigt, Arthur Dick und Patrick Bartelt die Möglichkeit an der Aufstiegsrunde teilzunehmen. Um wenn das LTV-Team in Solingen den ersten oder zweiten Platz belegen sollte, laufen sie in der Hallensaison 2020/21 sogar in der 1. Bundesliga Nord auf.

Im personellen Bereich muss der Außenseiter neben den Langzeitverletzten Andrea Besser und Stephanie Suhren allerdings auch noch auf die sehr flinke Abwehrspielerin Kira Hoffmann verzichten. Komplettiert wird die achtköpfige Lemwerder Mannschaft so von den jungen Spielerinnen Kathi Jacobs, Maja und Insa Stuke.

„Die Mädels sind schon heiß und wollen ihr Bestes zeigen. Und nach dem Erfolg im letzten Jahr auf dem Feld, das gleiche in der Halle perfekt machen – und aufsteigen“, berichtete der LTV-Coach Patrick Bartelt.

Beim Abschlusstraining wurden laut Bartelt keine besonderen Sachen mehr gemacht. Zuvor sprach man noch ein paar Dinge an, „die bei den Spieltagen etwas schlechter abgelaufen sind. Auch haben wir erneut versucht, den Angriff zu stärken, um die Variabilität in den Schlägen zu steigern. Da wir kurz vor unserem großen Auftritt stehen, stellten werden wir vermehrt das Spiel in den Vordergrund, um auch die Kondition und Kraft so gut es geht für die Aufstiegsrunde zu erhalten, und auch das Verletzungsrisiko zu minimieren“, meinte Bartelt.

Als Gegner steht dem Lemwerder TV der Gastgeber Ohligser TV, sowie der SV Düdenbüttel (2. Bundesliga Ost, 1. Rang) und TSV Essel (2. Bundesliga Ost, 2.) gegenüber. „Düdenbüttel und Essel sind uns auch bekannt, da wir gegen sie bis zur Aufteilung der Mannschaften innerhalb der Bezirke vor zwei Jahren, selbst noch gespielt haben. Daher wird es eher ein Wiedertreffen, anstatt Neu-Begegnungen. Allerdings dürfen wir uns keinesfalls zurücklehnen. Wir haben uns in den vergangenen Jahren gegen alle drei Mannschaften sehr schwergetan. Da wir nicht genau die aktuellen Kader kennen, kann uns natürlich noch einiges überraschen. Wir wissen aber auch um die Stärke und den Kampfeswillen der drei Mannschaften“, so Bartelt.

Der Ohligser TV wurde bekanntlich Hallenmeister in der 2. Faustball-Bundesliga Nord und bezwang Lemwerder jeweils mit 3:1 und 3:0. In der Feld-Saison (1. Bundesliga) konnten sich die Lemwerderanerinnen mit 3:2 durchsetzen und hatten auch mit 0:3 Sätzen das Nachsehen.

„Gegen den OTV, mittlerweile irgendwie unser Dauerrivale, ist es ein hin und her. Je nachdem, wer den besseren Tag erwischt, wird die Partie für sich entscheiden. Alles in allem sind drei Siege ein sicherer Aufstieg. Jedoch sind zwei Erfolge schon Pflicht, um die Chance nicht zu verlieren. Wir lassen uns mal überraschen, und dann wird das hoffentlich schon werden“, ergänzte Patrick Bartelt, der sich auch freut, dass die Lemwerderanerinnen von ein paar treuen Fans begleitet werden, „die den langen Weg nicht scheuen und unsere Frauen unterstützen wollen.“