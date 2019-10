Beeindruckte in Delmenhorst unter anderem mit Finalgold über 100 Meter Freistil: BTV-Kreisrekordhalter Jonathan Seele. (INGO MOELLERS)

Blumenthal. „Wir haben es auf keinen Fall bereut, zu einem wirklich fairen Preis in eines der modernsten Schwimmbäder im Bremer Umland zu gehen. Das war ein wunderschöner Wettkampf.“ Norbert Geyer, seit Frühjahr Schwimm-Chef des Blumenthaler TV, war sichtlich zufrieden mit der Durchführung des 49. Internationalen Schwimmfestes, das der Nordklub erstmals in der langen Geschichte nicht im Vegesacker Fritz-Piaskowski-Bad, sondern aus finanziellen Gründen in der Delmenhorster „GraftTherme“ veranstaltete.

Doch nicht nur aus organisatorischer Sicht war die verlegte 49. Auflage des Megaevents ein Erfolg. Die allesamt in Kooperation mit dem TuS Huchting für die Startgemeinschaft der TSG Huchting/Blumenthal angetretenen Blumenthaler Schwimmer trugen auch abseits des ihnen gut bekannten Vegesacker Wassers die Fahne hoch, wenngleich sie einige krankheitsbedingte Ausfälle hatten.

Über 1800 Euro Preisgeld ausgeschüttet

In der Vereinswertung siegte am Ende mit großem Abstand die TSG mit 984 Gesamtpunkten vor der starken Konkurrenz des Delmenhorster SV 1905, der sein Heimspiel mit 569 Zählern als Zweiter abschloss. Auf dem dritten Rang platzierte sich die SGS Bremerhaven (495). Insgesamt gewannen die Blumenthaler Athleten 31 Goldmedaillen. Einen Höhepunkt stellten einmal mehr die Finalläufe dar. „Wir konnten dank der Sponsoren über 1800 Euro an Preisgeldern ausschütten“, berichtete Norbert Geyer.

Einen bemerkenswerten Wettkampfauftritt lieferte Lokalmatador Jonathan Seele (Jahrgang 2001) ab. Der Blumenthaler holte das einzige BTV-Finalgold im Endlauf über seine Paradedisziplin die 100 Meter Freistil. Über diese Strecke hält Seele derzeit den Nordbremer Kreisrekord (51,36 Sekunden) und schwamm in Delmenhorst mit guten 52,96 Sekunden zum Finalsieg. Auch in den Finalentscheidungen über 100 Meter Schmetterling, 100 Meter Rücken, und 100 Meter Lagen war Jonathan Seele dabei und darüber hinaus strich er insgesamt fünf Goldmedaillen ein.

Fünfmal schwamm sich auch BTV-Akteur Jonas Gambalat (2002) ganz nach oben. Zudem nahm er ebenfalls an den Endläufen über 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil teil. Viermal im Finale stand BTV-Routinier Daniel Klosa (1996) über 100 Meter Schmetterling, 100 Meter Rücken, 100 Meter Freistil und 100 Meter Lagen. Außerdem erschwamm er sich eine Goldmedaille. Vier BTV-Goldmedaillen und eine Finalteilnahme über 100 Meter Freistil verbuchte indes Nele Simon (2004) und ihre Vereinskameradin Carolin Karré (1996) schwamm sich über 100 Meter Rücken ins Finale und holte in Delmenhorst Doppelgold.

Einen Finalauftritt über die 100 Meter Schmetterling-Distanz beziehungsweise 100 Meter Freistil und eine Goldmedaille gab es für die Blumenthalerinnen Lea Schilling (2001) und Carina Plötz (1993). Weiter qualifizierten sich die 2006 geborenen BTV-Nachwuchsathletinnen Lenya Gambalat (50 Meter Freistil), Emma Wegner (50 Meter Brust) und Christine Ruff (50 Meter Brust) für die Jugendfinals und Lenya Gambalat feierte zudem noch Doppelgold.

Auch für den Nachwuchs des Jahrgangs 2009 gab es eine Ausbeute an Edelmetall. So erreichten Moritz Melichar und Paul Mathiaszyk ebenso doppeltes Gold und Lewis Nordhold siegte einmal. Je eine weitere Goldmedaille steuerten die Blumenthaler Tasja Gambalat (2004), Jonas Philipp (2004), Franka Sultan (2002) und Sara Gäbler (1997) bei. Auch die männlichen und weiblichen Staffelteams der TSG Huchting/Blumenthal sicherten sich Gold in den Wettbewerben über 4x50 Meter Lagen.

Insgesamt zeigte sich BTV-Trainer Uwe Hilbrands zufrieden mit dem Abschneiden seiner Schwimmer, die mehr als die Hälfte der Starts mit persönlichen Bestzeiten absolvierten. „Bis auf die krankheitsbedingt hohe Abmelderate ist es aber für den Trainingszustand recht ordentlich und stabil gelaufen“, berichtete Hilbrands, der sich nach dem Veranstaltungsende mit den Schwimmern ins Herbsttrainingslager nach Göttingen aufmachte.

BTV-Abteilungsleiter Norbert Geyer dankte seinen Unterstützern für „die Bereitschaft und Motivation aller freiwilligen Helfer beim Aufbau in den unbekannten Hallen. Ein Sitzplan der Vereine erleichterte uns deutlich die Verteilung der 275 Teilnehmer über die drei Hallen.“ Geyer freute sich besonders über den Besuch des Blumenthaler Ortsamtsleiters Peter Nowack, der sich vor Ort ein Bild von der „GraftTherme“ machte. „Er konnte sich von den Vorteilen eines getrennten Sport- und Erlebnisbereichs innerhalb eines Schwimmbades eventuell auch für Vegesack überzeugen“, teilte Norbert Geyer mit.

Für die Planungen des halben Jahrhunderts, das die BTV-Traditionsveranstaltung im kommenden Jahr feiert, hatte Geyer bereits im Vorfeld der 49. Auflage Entwarnung gegeben. Das Jubiläumsschwimmfest werde kommen – in Abhängigkeit der finanziellen Aufwendungen soll es 2020 entweder in Vegesack oder erneut in Delmenhorst stattfinden.

Weitere Informationen

Blumenthaler Podiumsplatzierungen

50 Meter Freistil: Offene Wertung: 1. Jonathan Seele (24,07); Jugendfinale: 2. Lenya Gambalat (29,49); 100 Meter Freistil: 2009/2010: 3. Merle Michaelis (1:24,56), 1. Moritz Melichar (1:18,59), 3. Paul Mathiaszyk (1:21,74); 2006: 2. Lenya Gambalat (1:04,74); 2004: 1. Nele Simon (1:02,21); 2002: 2. Franka Sultan (1:05,21), 2. Jonas Gambalat (55,05); Junioren: 1. Jonathan Seele (53,49); AK 20 und älter: 1. Carina Plötz (1:01,62), 1. Daniel Klosa (56,07); Finale: 3. Carina Plötz (1:02,24), 1. Jonathan Seele (52,96); 200 Meter Freistil: 2009/2010: 1. Moritz Melichar (2:59,04), 2. Yoan Gutev (3:06,55); 2006: 1. Lenya Gambalat (2:18,63); 2004: 1. Nele Simon (2:13,50), 2. Tasja Gambalat (2:17,21); 2002: 1. Jonas Gambalat (1:58,69); Junioren: 3. Sara Gäbler (2:16,58); Offene Wertung: 2. Nele Simon (2:13,50), 1. Jonas Gambalat (1:58,69); 400 Meter Freistil: 2006: 2. Lenya Gambalat (4:57,18); 2004: 1. Nele Simon (4:43,40), 2. Tasja Gambalat (4:47,75); 2002: 1. Jonas Gambalat (4:13,94); Junioren: 1. Lea Schilling (4:41,80), 2. Sara Gäbler (4:42,15); Offene Wertung: 2. Lea Schilling (4:41,80), 3. Sara Gäbler (4:42,15), 1. Jonas Gambalat (4:13,94); 50 Meter Brust Jugendfinale: 3. Emma Wegner (39,86); 100 Meter Brust 2009: 1. Lewis Nordhold (1:55,59); 2006: 2. Christine Ruff (1:30,23); 2005: 2. Sina Große (1:27,53); 2004: 1. Jonas Philipp (1:23,82); Junioren: 2. Sarah Ritzel (1:25,17), 2. Jonathan Seele (1:13,25); 50 Meter Rücken Offene Wertung: 3. Carina Plötz (32,21); 100 Meter Rücken 2009/2010: 2. Paul Mathiaszyk (1:35,68); 2005: 3. Sina Große (1:20,81); 2004: 1. Tasja Gambalat (1:15,36), 3. Jonas Philipp (1:22,38); Junioren: 1. Jonathan Seele (1:07,21); AK 20 und älter: 1. Carolin Karré (1:09,26), 3. Carina Plötz (1:09,92), 2. Daniel Klosa (1:05,09); Finale: 2. Daniel Klosa (1:01,74), 3. Jonathan Seele (1:04,40); 50 Meter Schmetterling Offene Wertung: 1. Carolin Karré (29,80), 2. Jonathan Seele (27,01); 100 Meter Schmetterling 2009: 3. Merle Michaelis (1:52.45), 1. Paul Mathiaszyk (1:35,46), 2. Moritz Melichar (1:43,26); 2002: 1. Jonas Gambalat (1:03,53); Junioren: 2. Lea Schilling (1:10,20), 1. Jonathan Seele (1:02,28); AK 20 und älter: 2. Daniel Klosa (1:00,74); Finale: 3. Daniel Klosa (59,81); 100 Meter Lagen 2009/2010: 1. Paul Mathiaszyk (1:34,25), 2. Moritz Melichar (1:34,85); 2006: 3. Lenya Gambalat (1:16,70); 2004: 3. Tasja Gambalat (1:18,45), 2. Jonas Philipp (1:21,23); 2002: 1. Franka Sultan (1:16,12), 3. Jonas Gambalat (1:07,26); Junioren: 2. Jonathan Seele (1:02,17); AK 20 und älter: 2. Sara Gäbler (1:13,60), 2. Daniel Klosa (1:03,71); Finale: 3. Jonathan Seele (1:00,80); 200 Meter Lagen 2006: 1. Lenya Gambalat (2:45,89), 3. Emma Wegner (3:02,86); 2004: 1. Nele Simon (2:35,77); Junioren: 1. Sara Gäbler (2:33,18); Offene Wertung: 2. Sara Gäbler (2:33,18); 4x50 Meter Lagen Offene Wertung weiblich: 1. TSG Huchting/Blumenthal I (2:06,58), 3. TSG Huchting/Blumenthal II (2:10,77); Offene Wertung männlich: 1. TSG Huchting/Blumenthal I (1:50,77), 3. TSG Huchting/Blumenthal II (2:03,68) MP