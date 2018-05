Platjenwerbe/Beckedorf. Das vierte Braunschweiger Gruppenturnier der Rhythmischen Sportgymnastik „Les Reines de la Gymnastiques“ haben 26 Teams aus fünf Bundesländern genutzt, um einen Monat vor dem Deutschland-Cup Ende Juni in Koblenz noch einmal in einem hochkarätigen Feld ihre Form zu testen. Mit dabei waren auch jeweils eine Gruppe des SV Grün-Weiß Beckedorf und der SG Platjenwerbe.

Die Beckedorferinnen zeigten sich in der Schülerinnen-Wettkampfklasse im ersten Durchgang noch ein wenig nervös. Mit den fünf Reifen agierten sie sehr zurückhaltend. Die mittlerweile so sicheren Wurf-Wechsel kamen auch nicht zielgenau beim Partner an. Zwei Verluste, sogar mit Verlassen der Wettkampffläche, brachten große Punktabzüge. „Im zweiten Durchgang hat sich die Gruppe dann von ihrer gewohnten Seite präsentiert und konnte mit ihrer Gleichmäßigkeit und ihrer Ausstrahlung punkten“, teilte Beckedorfs Trainerin Laura Eggers mit. Es habe nur einen großen Geräteverlust beim letzten Wechsel gegeben, von dem sich die Gruppe aber nicht aus der Ruhe bringen lassen habe, so Eggers. Sie trainiert die Gruppe zusammen mit Tanja Mollenhauer.

Auf dem richtigen Weg

Die beiden Übungsleiterinnen waren trotz der Fehler mehr als zufrieden mit der Generalprobe. „Wir sind auf dem richtigen Weg und werden die verbleibenden Trainingseinheiten nun noch intensiv nutzen. Dieses Turnier hat gezeigt, dass Wettkämpfe in der Vorbereitung genauso wichtig sind, wie das konzentrierte Training“, erklärte Tanja Mollenhauer. Ihre Schützlinge hätten sich hervorragend in die Wettkampfsituation hineingearbeitet, ergänzte Mollenhauer. Am Ende belegten diese mit insgesamt 10,75 Punkten im hochkarätigen Feld immerhin Rang vier und zeigten vor allem mit der Note im zweiten Durchgang ihr wahres Potenzial. Der MTV Braunschweig setzte sich in diesem Wettkampf mit 17,20 Zählern souverän durch. Die Beckedorferinnen verwiesen Bremen 1860, den MTV Braunschweig II sowie den TSV Obernjesa in die Schranken.

Zufriedenstellende Leistung

Auch die SG Platjenwerbe offenbarte in Braunschweig eine sehr zufriedenstellende Leistung. Leandra Ahlers, Dana Czalnik, Viktoria Haas, Laura Harders, Kim Sauerbaum und Joelle Uecker bildeten eine Juniorinnen-Formation im Wettkampf mit den Keulen. Diese brachte zwei Durchgänge ohne größere Verluste auf die Matte, wenngleich die Platjenwerberinnen erst vor Kurzem eine Umstellung in der Choreografie vollzogen hatten, da sie beim Deutschland-Cup im Juni auf eine ihrer Stammkräfte verzichten müssen. „Dafür war die Braunschweiger Veranstaltung ein willkommener und erfolgreich verlaufener Testlauf.

Nur ein kleiner Patzer trübte das Gesamtbild und führte zu einem sehr hart bestraften Abzug in Durchgang zwei“, bilanzierte SG-Coach Sabrina Tietjen. Am Ende sei dennoch ein überaus guter vierter Platz für die mit insgesamt 12,00 Punkten honorierten Durchgänge herausgesprungen. Damit platzierte sich die SGP sogar vor den Gruppen aus Berlin, dem Saarland (TV Rehlingen) und Niedersachsen (TSV Obernjesa).

Auf dem Treppchen standen die Gruppen von Bremen 1860, der TSG Kassel-Niederzwehren und des MTV Braunschweig. Bremen 1860 heimste dabei 17,25 Punkte ein. Zum Bronzerang der gastgebenden Braunschweigerinnen fehlten den Platjenwerberinnen gerade einmal 1,95 Zähler. „Alles in allem diente das Turnier einer guten Standortbestimmung fünf Wochen vor dem Saisonhöhepunkt beim Deutschland-Cup in Koblenz“, urteilte Tietjen. Ihre Gymnastinnen wollen bis dahin die dargebotene Konstanz festigen und an der ein oder anderen Feinheit arbeiten, teilte Sabrina Tietjen mit.