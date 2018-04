Vegesack. In Essen fanden die deutschen Kleinboot-Meisterschaften zeitgleich mit der ersten DRV-Leistungsüberprüfung der Junioren statt. Der Vegesacker Ruderverein war mit zwei Booten vertreten, die sich beide gut präsentieren konnten. Luise Asmussen startete zum Saisonauftakt im leichten Einer der Frauen (Kleinboot). Zu Beginn konnte sie sich im Vorlauf souverän in die obere Hälfte der 43 gemeldeten Boote rudern. Hierfür genügte ein zweiter Platz.

Auch im Viertelfinale erfüllte die Vegesackerin die Erwartungen und empfahl sich mit einem dritten Platz für die ersten zwölf Plätze. Im Halbfinale ging es nun darum, sich für das A- oder B-Finale zu qualifizieren. Nachdem bei der Streckenhälfte bereits drei Boote davon gezogen waren, verminderte sie das Tempo, um sich für das Finale zu schonen. Hier ging es im B-Finale ein letztes Mal über die 2000 Meter.

Am Ende erruderte sich Asmussen einen vierten Rang, der letztlich für das Gesamt-Ranking den zehnten Platz bedeutete. Im U23-Bereich, in dem Asmussen in diesem Jahr wieder starten wird, bedeutet dies sogar den dritten Rang aller gestarteten Sportlerinnen. Der nächste Start für die Nordbremerin wird dann in Essen bei der internationalen Hügelregatta sein, wo es auch darum geht, gegen die internationale Konkurrenz zu bestehen und sich für die Bildung der Nationalmannschaft zu präsentieren.

Zeitgleich fand in Essen die Leistungsüberprüfung der Junioren statt, bei der ein erstes Ranking aller Sportler in Deutschland ausgefahren wird. Für den VRV waren Pia Lüsse und Rieke Wens im Zweier ohne Steuerfrau mit dabei. Die Setzung der Vorläufe fand auf Basis der Langstrecken-Ergebnisse aus dem Winter statt. Pia Lüsse und Rieke Wens hatten allerdings etwas Pech mit der Setzung – sie erwischten den schnellsten Vorlauf. Trotz eines starken Rennens mit der sechstschnellsten Gesamtzeit aller Boote musste sich daher das Vegesacker Duo im Ziel mit einem vierten Rang zufriedengeben, wodurch sie nur noch die Platzierungen 13 bis 24 erreichen konnten. Im Halbfinale wurden sie dann ihrer Favoritenrolle gerecht und konnten über den ersten Platz in das C-Finale einziehen.

Hier war allerdings bei den Nordbremerinnen der Wurm drin – auch machten sich die Rennen vom Vortag bemerkbar. Das VRV-Duo kam nicht richtig in Fahrt und erreichte Platz vier im C-Finale. "Dennoch konnten sie sich einen Platz im zweiten Nord-Ost-Achter errudern, der in München gegen internationale Konkurrenz antreten wird", berichtete Trainer Peter Hermes.