Warfleth. Den Siems-Part übernahm der RV-Routinier Veit Ulbrich (Jahrgang 1960) an der Seite von André Meyer.

Im ersten Spiel gegen RSV Bramsche V (10:2) wurde zwar Meyer früh in Manndeckung genommen, diese Räume nutzte aber Veit Ulbrich. Darüber hinaus konnte Tormann Meyer viele Torschüsse abfangen. Der RV Etelsen II versuchte hiernach über die gesamte Spielzeit, den Ball zu sichern –„ohne eigene Angriffsbemühungen, um nicht das gleiche Schicksal wie Bramsche V zu erleiden. Dies gelang nur bedingt“, meinte Warfleths Vorstandsmitglied Jens Skuza. Zwei direkte Freistoßtreffer und das Ausnutzen von Etelser Abwehrfehlern reichten so zu einem souveränen 6:0 für die Warflether.

In der Abschlusspartie gegen den RVS Oberneuland III (8:2) stand es bereits zur Pause 4:1 für das RV-Team. Zum Start der zweiten Hälfte kam der RVS durch eine Unkonzentriertheit von Meyer zum Anschlusstreffer und das Spiel wurde hektischer. Aber auch der Tabellenführer nutzte einen Abspielfehler zum Tor und sorgte dafür, dass der Wille des Gegners gebrochen war.

Der Abschlussspieltag findet nun am Sonnabend, 23. Februar, in der Sporthalle in Ganspe (Schulweg) statt. Diese Sportstätte ist auch schon am Sonnabend Schauplatz eines Radball-Spieltages. Hier findet der fünfte Spieltag der Niedersachsen U15 statt (Beginn 10 Uhr). „Die erfolgreichen Brüder Finn und Erik Schwichtenhövel freuen sich auf eine gut besuchte Halle, um mit den Zuschauern gemeinsam den Sprung auf Platz zwei der Tabelle zu schaffen“, sagte Jens Skuza.

Tabelle: 1. RV Warfleth 27 Punkte/61:15 Tore, 2. RV Etelsen III 21/33:18, 3. RSV Bramsche V 18/38:28, 4. RSV Bramsche IV 10/16:31, 5. RVS Oberneuland III 9/16:32, 6. RV Etelsen II 4/11:35, 7. RVS Oberneuland IV 3/16:42