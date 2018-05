Philip Schmidt (Mitte, mit Ball) hängt ein weiteres Jahr dran. Der junge Hüne hatte zu Saisonbeginn den Sprung vom A-Stadtligisten TSV Farge-Rekum drei Klassen höher zum SVGO riskiert – mit Erfolg. (Olaf Kowalzik)

Grambke. Der Kader, mit dem sie ihre künftigen Aufgaben bestreiten werden, hat dagegen schon jetzt feste Konturen angenommen. „Nach dem jetzigen Stand stehen mir schon fest elf Spieler zur Verfügung“, sagt Holger Langer, der das Team auch in der kommenden Spielzeit wieder anführen wird.

Damit hat der Klub, der in der Saison 2015/16 noch in der Oberliga Nordsee gespielt hatte und zweimal in Folge abgestiegen war, den weiteren personellen Verfall nach der Runderneuerung zum Saisonbeginn offenbar abgewendet. Dabei ist schon sehr erstaunlich, dass die Gelb-Blauen keinen Akteur an einen fremden Klub ­verlieren, obwohl einige ihre Spieler mehrere Anrufe und schriftliche Anfragen erhalten haben.

„Wir bleiben so zusammen, das gilt auch im Falle eines Abstiegs in die Landesklasse“, betont Holger Langer. Will heißen, dass der Landesliga-Drittletzte auch seine Rückraum-Kanoniere Steven und Pascal Hinrichs weiter an sich binden kann. Das Duo zeichnete sich für insgesamt 277 der 794 Grambker Treffer verantwortlich. Gemessen an den Toren pro Einsatz ist Steven Hinrichs mit knapp acht Toren pro Spiel sogar der torhungrigste Werfer der Liga. Mit seinen insgesamt 151 Toren aus nur 19 der 26 Spiele nimmt er in der Torjägerliste den fünften Rang ein.

Abschiedsstimmung

Trotzdem herrschte beim SV Grambke-Oslebshausen nach dem letzten Saisonspiel Abschiedsstimmung, da ihn sechs Spieler und der Abwehr-Trainer verlassen werden. Besonders schmerzhaft ist der Verlust des Linksaußens Felix Fuchs, mit 133 Toren der zweitbeste Schütze des Teams. Den Flügelflitzer zieht es aus beruflichen Gründen nach Hannover. „Ich habe Felix seit dessen neunten Lebensjahr trainiert, da trifft mich der Abschied besonders hart“, ließ Holger Langer bewegt durchblicken.

Außerdem legt Schlussmann Lars Mühlbauer ausbildungsbedingt eine einjährige Pause ein, der kurzzeitig hochgezogene Torwart Michael Mulinski kehrt absprachegemäß wieder in die zweite Mannschaft zurück, der langzeitverletzte Rechtsaußen Carsten Kraft zieht die Handballschuhe endgültig aus. Zusätzlich verlieren die gelb-blauen Akteure mit Björn Bischof und Malo Rosemeier zwei wichtige Routiniers, die aus beruflichen beziehungsweise familiären Gründen kürzertreten. Sie wollen dem Team aber notfalls als Standby-Spieler helfend zur Seite stehen.

„BamBam hat den Ausfall von Bischof zuletzt schon auf dem Spielfeld richtig gut wettgemacht“, freut sich Holger Langer über die Zusage von Philip Schmidt, von allen eigentlich nur BamBam genannt, ein weiteres Jahr im gelb-blauen Dress dranzuhängen. Der junge Hüne hatte zu Saisonbeginn den Sprung vom A-Stadtligisten TSV Farge-Rekum drei Klassen höher zum SVGO riskiert und war dort nach einer längeren Eingewöhnungsphase zu einem wichtigen Abwehrbollwerk geworden.

Auch im Angriff hatte sich der großgewachsene Rückraumspieler zuletzt immer häufiger ein Herz gefasst und insgesamt 53 Mal ins Schwarze getroffen. Der Platz auf der Bank neben Holger Langer ist vorerst verwaist, da sich dessen Abwehr-Trainer Jochen Feldermann künftig ausschließlich um die männliche A-Jugend kümmern will, mit der er Ende des Monats die Aufstiegsspiele zur Oberliga Vorrunde bestreiten wird.

Feldermann hatte sich ab dem 10. Februar dieses Jahres um die marode Verteidigungsreihe der Gelb-Blauen gekümmert und noch einmal für einen neuen Impuls im Team gesorgt. Dadurch wurden nicht nur die Ergebnisse des SVGO knapper, er fuhr auch drei Siege ein, mit denen er sich noch auf den drittletzten Rang rettete.

„Die Zusammenarbeit mit Holger hat sehr gut funktioniert“, sagt Jochen Feldermann, der nun die Zusammenarbeit zwischen der A-Jugend und der ersten Männermannschaft intensivieren will. Jetzt sollen beide Mannschaften mindestens einmal die Woche zusammen trainieren, außerdem sollen A-Jugendliche bei den Spielen der ersten Männer-Vertretung aushelfen und unterstützen. Das gilt vor allem für den Torwart Finn Bödeker, der in beiden Mannschaften spielen soll. Der frisch aus der A-Jugend in den Herrenbereich aufgerückte Melwin Bülow wird den (Noch-)Landesligisten zusätzlich verstärken. Der Linksaußen durfte in den vergangenen Partien bereits auf der Reservebank Landesliga-Luft schnuppern, ohne jedoch zu Einsatzzeiten zu kommen. Holger Langer selbst sucht noch nach einem Co-Trainer, der seine beruflichen Belastungen ein wenig abfedern kann.