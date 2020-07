Bereiten sich auf ihr Comeback vor: Nicole Tesch (links) und Leonie Rix von den Landesklassse-Handballerinnen des SV Grambke-Oslebshausen. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123)

Grambke. Rechts, links, rechts: Austeilen und zur Abwechslung einmal nicht einstecken müssen, stand bei Nicole Tesch und Leonie Rix auf dem Programm. Die beiden sind Kreisläuferinnen bei den Landesklasse-Handballerinnen des SV Grambke-Oslebshausen und daher gewohnt, an der Nahwurfzone körperlich besonders beackert zu werden. Dieses Mal wurden sie im Training ausnahmsweise einmal von Thulasi Tharumalingam unter die Fittiche genommen, einem Profi-Boxer aus Schwanewede, der 2016 an den Olympischen Spielen in Rio teilgenommen hat.

„Thulasi sollte im Training natürlich nicht für die Boxeinlagen, sondern für Abwechslung und vor allem für die Beinarbeit sorgen“, klärt SVGO-Trainer Stephan Rix auf. Womit sich der Kreis wieder bei Nicole Tesch und Leonie Rix schließt. Denn es sind die maladen Knie, die die beiden miteinander verbindet. Genauer gesagt die ehemals verletzten Kreuzbänder. Jetzt arbeitet das Duo, das die gleiche Verletzung hatte und auf der gleichen Position spielt nun zum gleichen Zeitpunkt am Comeback.

Die Kreuzbänder waren bei den beiden innerhalb von nicht einmal einem Monat gerissen. Zuerst im März 2019 bei „Leo" Rix, als sie sich bei einem Tempogegenstoß das Knie bei der Landung fürchterlich verdreht hatte. Anfang April folgte ihr Nicole Tesch langfristig ins Verletztenlager, als sie bei einer Abwehraktion wegknickte und liegen blieb. SVGO-Trainer Stephan Rix war damit auf einen Schlag zwei seiner drei Kreisläuferinnen los. Denn da Kim-Anna Heidorn im Rückraum ein brandgefährlicher Aktivposten war, musste es am gegnerischen Wurfkreis überwiegend Sandra Bode alleine richten.

„Ich habe sofort gemerkt, was bei mir los war, das war schon ein kleiner Schock“, blickt Leonie Rix auf die schlimmste Verletzung in ihrer jungen Sportlerlaufbahn zurück. „Da befand ich mich gerade in einer Hochphase und spielte neben der A-Jugend auch phasenweise in den drei Frauenteams mit. Bis dahin lief alles sehr gut“, sagt die 19-Jährige. Aufhören kam für „Leo" Rix nicht infrage: „Ich wollte unbedingt weiter Handball spielen, dafür hätte ich alles probiert", betont die 1,64 Meter große Spielerin. „Solange ich noch Spaß dran habe, möchte ich weiter spielen", wollte auch die 38-Jährige Nicole Tesch die kleine Lederkugel nicht aus der Hand legen.

Zumindest den beiden kam die Corona-Pause entgegen, da sie sich dadurch hinsichtlich der körperlichen Fitness auf den Leistungsstand ihres Teams hieven konnten. Nun geht es für sie darum, endlich wieder in die richtigen Zweikämpfe gehen zu können. „Es kribbelt seit über einem Jahr“, gibt Leonie Rix zu. Sie hatte im Training schon kurz vor der Corona-Pause erste Körperkontakte mit den Mitspielerinnen. „Das lief ganz gut. Viel daran ist eine Kopfsache", urteilt sie. „Mir fehlt das Spiel und das Aufs-Tor-Ballern", fügt „Teschi" Tesch schmunzelnd hinzu.

Da sich die Landesklasse-Mannschaft in der vergangenen Serie aber auch personell grundlegend verändert hat, müssen sie auch das Zusammenspiel mit den vielen Neuzugängen reichlich üben, bis die Automatismen greifen. Das gilt gerade im Spielverständnis mit Kim-Anna Heidorn, Renate Leder, Katja Schumacher und Lena Korge, die sie aus dem Rückraum heraus mit Bällen versorgen werden oder denen sie Platz verschaffen sollen. Nicht zu vergessen die Tempogegenstöße, bei denen die beiden von den Torfrauen Juliana Bohlen und Sonja Ohnesorge auf die Reise geschickt werden sollen.

Zunächst musste die 1,79 Meter große Nicole Tesch bei Stephan Rix jedoch erst einmal nachfragen, ob ihre Wiederaufnahme in den Kader überhaupt erwünscht sei. Ihr ursprünglicher Plan war nämlich, zusammen mit der Außenangreiferin Svenja Bartsch in die Reserve in die Bremenliga zu wechseln, um dort die Handball-Laufbahn allmählich ausklingen zu lassen. „Das war vor Corona. So war es einfach nur blöde und gefühlt nicht das Saisonende gewesen", begründet Nicole Tesch den Rücktritt vom Rücktritt.

„Die Bitte solch eines Urgesteins lehnt man doch nicht ab“, betont der SVGO-Trainer, der natürlich auch Svenja Bartsch wieder die Tür geöffnet hat. Er freut sich auf die beiden Rückkehrerinnen Nicole Tesch und seine Tochter Leonie Rix am Kreis, da sie ihm dort mehr Variabilität geben. „Das sind verschiedene Charaktere und abwehrstarke Spielerinnen", führt er aus. Dem Saisonziel, in die Landesliga aufsteigen zu wollen, wird das ganz bestimmt nicht schaden.