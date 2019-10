Vegesack. „Um an die starke Leistung in Luxemburg anzuknüpfen, nutzen sie jede Möglichkeit, an sich zu arbeiten“, berichtete Pressewart Niklas Curtius. Das Spitzenduo von Ars Nova (eine Kooperation vom TTK Grün-Weiß Vegesack/TSG Ars Nova Verden) erreichte letztlich den 52. Platz. „Fabian und Julia haben sich auch hier sehr gut präsentiert“, äußerte sich die erste Vorsitzende Imke Teuchert.