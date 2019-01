Gleich drei Tickets für die norddeutschen Titelkämpfe löste Blumenthals Jonathan Seele (Jahrgang 2001) im Unibad über die 50 Meter-Distanz, 100 Meter Freistil sowie über 50 Meter Brust. (Martin Prigge)

Bremen-Nord. „Damit war gar nicht zu rechnen“, frohlockte Uwe Hilbrands, Schwimmtrainer des Blumenthaler TV, über das Abschneiden seiner Schwimmer/innen beim Bremen-Cup, den der Bremer SC im Unibad ausrichtete. „Alles gut“, fand auch Harald Schützek der Coach der SG Aumund-Vegesack, nach dem Ende der neunstündigen Veranstaltung.

Die nackten Zahlen der Nordschwimmer – 13 geknackte Pflichtzeiten und 26 Goldmedaillen – waren für den frühen Zeitpunkt tatsächlich überraschend, schließlich befinden sich die beiden Nordklubs derzeit inmitten der intensiven Vorbereitung auf die norddeutschen Meisterschaften. Das bedeutet, dass die Athleten im Rahmen der laufenden trainingszyklischen Belastungsphase besonders hart trainieren und Wettkämpfe wie den Bremen-Cup aus vollem Training schwimmen – gleichwohl jagen sie momentan nach weiteren NDM-Qualifikationen.

Zwei NDM-Qualis erschwamm sich seine Vereinskameradin Nele Simon (2004) in der Rückendisziplin über 100 (1:13,20 Minuten) und 200 Meter (2:34,51). Über eine Teilnahme an den „Norddeutschen“ dürfen sich außerdem die Blumenthaler Jennifer-Ruth Proske (2005/50 Meter Freistil/30,12), Franka Sultan (2002/50 Meter Schmetterling/31,82), Jonas Gambalat (2002/400 Meter Freistil/4:26,87) und Jendrik Seele (2001/100 Meter Rücken/1:04,67) freuen.

„Hut ab, dass wir trotz der Belastung elf Tickets aus dem Becken und 50 Prozent Bestzeiten aus den geschundenen Knochen und Muskeln holen konnten“, fasste BTV-Coach Uwe Hilbrands den Jahresauftakt seiner Schützlinge zusammen, von denen außerdem einige „die Hand schon auf der Türklinke zur NDM haben und beim nächsten Mal hoffentlich ebenfalls buchen.“

Aufseiten der SAV gab es einen NDM-Doppelschlag durch Joshua Kasper (2001), denn der Freistilspezialist sicherte sich die Fahrscheine über die 50- und 100-Meter-Distanzen in 26,10 Sekunden beziehungsweise 57,01 Sekunden. Außerdem addierte Eske Beninga (2004) mit den 100 Meter Schmetterling in 1:10,59 Minuten eine weitere NDM-Pflichtzeit zu ihrem Portfolio. Über 50 Meter Schmetterling holte außerdem in 28,75 Sekunden Timo Niemietz (2000) ein weiteres SAV-Ticket für die „Norddeutschen“. „Die Zeiten waren okay und im erwarteten Rahmen und belegen die harte Arbeit“, resümierte SAV-Coach Harald Schützek.

Dreifache Goldgewinner waren bei der guten Konkurrenz beim Bremen-Cup überdies die BTV-Athleten Franka Sultan, Jonas Gambalat und Jonathan Seele, Doppelgold gewannen Jaan Pasko (2006) und Jennifer-Ruth Proske und je einmal platzierten sich Nele Simon, Lea Schilling (2001), Jendrik Seele und Sara Gäbler (1997) ganz oben auf dem Podium. Für die SAV feierten die Schwestern Juliette (2002) und Cécile Garnier (1999) einen Doppelerfolg und je eine weitere Goldmedaille steuerten die Vegesacker Lisa Driemert (2006), Luca Voß (2004), Eske Beninga, Timo Niemietz und Jan Diercks (2000) bei.