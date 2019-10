Laura Haßdenteufel (SAV) überzeugte mit neuen Bestzeiten und holte über 50 und 100 Meter Brust Doppelgold. (Martin Prigge)

Bremen-Nord. Das Großevent mit starker Konkurrenz bestritten die beiden Klubs nach dem Herbsttrainingslager als Generalprobe für die Landeskurzbahnmeisterschaften Anfang November. BTV-Trainer Uwe Hilbrands: „Eine sehr volle Veranstaltung, welche aber gut organisiert war und recht flott lief.“

Erfolgreichste Starterin war das Nachwuchstalent Daria Burmatov (BTV). Sie dominierte den Jahrgang 2009 und erschwamm sich jeweils in neuer persönlicher Bestzeit (PBZ) fünf Goldmedaillen. Daria Burmatov siegte im Unibad über 100 Meter Freistil (1:09,31 Minuten), 100 Meter Rücken (1:23,21), 50 Meter (41,26 Sekunden) und 100 Meter Schmetterling (1:32,29) sowie über 100 Meter Lagen (1:24,83). Die Blumenthalerin Nele Simon (2004) glänzte über 1500 Meter Freistil. Ihre neue Bestleistung von 18:25,76 Minuten bescherte ihr nicht nur den Sieg in der offenen Wertung, sondern mit der Punktzahl von 575 Zählern auch den ersten Platz in der Pokalwertung der weiblichen Jugend B. Weitere BTV-Goldmedaillen gewannen Mareike Melichar (2010/50 Meter Rücken/45,00/PBZ), Paul Mathiaszyk (2009/50 Meter Schmetterling/39,09/PBZ), Moritz Melichar (2009/50 Meter Freistil/35,96/PBZ), Jennifer-Ruth Proske (2005/200 Meter Freistil/2:14,86), Jendrik Seele (2001/100 Meter Rücken/1:02,22), Jonathan Seele (2001/200 Meter Lagen/2:17,62) sowie in der offenen Wertung über 400 Meter Lagen Sara Gäbler (1997/5:16,00).

Für die SG Aumund-Vegesack feierten Laura Haßdenteufel, Leon Nobel und Kei Hobbiebrunken jeweils Doppelgold. Laura Haßdenteufel (2010) überzeugte mit Zweifachbestzeit über 50 Meter (50,31) und 100 Meter Brust (1:53,15). Ihr Vereinskamerad Leon Nobel (2005) erreichte über 50 Meter Freistil (26,70/PBZ) und 100 Meter Lagen (1:07,40/PBZ) den ersten Platz.

Kei Hobbiebrunken (2000) holte schließlich Gold über 50 Meter Rücken (27,73) und 100 Meter Schmetterling (1:05,40). Zudem steuerte Anna Prigge (2000) über 50 Meter Schmetterling (34,70) einen weiteren SAV-Erfolg bei. „Noch aus dem Training heraus waren das sehr ermutigende Zeiten“, resümierte SAV-Coach Harald Schützek.