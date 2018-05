Das Bild zeigt (jeweils von links) hintere Reihe: Mika Wallrabe, Letizia Roschke, Alica Schmelz, Julina Pommerening, Leena Nielsen, Neele Ruther, Bennet Trede, vordere Reihe: Belana Zimmermann, Mia Blendermann, Noraja Baumann und Nele Maskos. (fr)

Schwanewede. Mit dem überraschenden Gewinn von zwei Vizemeistertiteln kehrten die Kunstradsportler des Radsport Niedersachsen Schwanewede von den Titelkämpfen aus Worms zurück. Letizia Roschke, Julina Pommerening, Leena Nielsen und Neele Ruther holten sich im Vierer-Kunstradsport die Silbermedaille und verstärkt durch Alica Schmelz und Bennet Trede auch Edelmetall im Sechser-Kunstradsport. Das Sechser-Team wurde zudem mit einem Sonderpokal für den geringsten Punktabzug aller Mannschaften ausgezeichnet.

Den Auftakt bei der deutschen Schülermeisterschaft in der Nibelungenstadt machte Mika Wallrabe im Einer-Kunstradsport. Der Schwaneweder war nach vielen Jahren wieder der erste Einzelsportler aus ganz Niedersachsen, der die sehr hohe DM-Qualifikationshürde in dieser Disziplin übersprungen hatte. Für ihn galt es, erste Erfahrungen auf der nationalen Ebene zu sammeln und sich mit einer guten Kür zu präsentieren. Das gelang ihm auch in ausgezeichneter Form. Mit einer guten Punktzahl von 54,08 Zählern konnte er seinen 18. Platz nach der Startaufstellung verteidigen.

Fehler bei Rechtsschleife

Gleich zwei Schwaneweder Teams traten im Vierer-Kunstradsport der Schülerinnen an. Zunächst starteten Belana Zimmermann, Mia Blendermann, Noraja Baumann und Nele Maskos. Sie standen in der Startaufstellung nach der eingereichten Punktzahl auf dem 15. Platz. Leider unterlief den Vieren ein Fehler bei der „Flügelmühle mit Rechtsschleifen“ und dafür kassierten sie etwas Punktabzug. Doch den Rest ihrer Kür zeigten die jungen Nachwuchssportlerinnen in ausgezeichneter Manier.

Am Ende bewerteten die Punktrichter ihren Kürvortrag mit 42,92 Zählern. Das bedeutet ein der Endabrechnung schließlich den 17. Platz. Schwanewede I startete im Vierer von Platz fünf aus. Das Quartett bot eine saubere Ausführung der einzelnen Übungsteile und gab den Wertungsrichtern nicht viel Gelegenheit für Punktabzug. Lediglich ganz kleine Ausführungsfehler wie leichte „Wackler“ konnte das Kampfgericht auf der Minusseite verbuchen. Mit einer ausgezeichneten Punktzahl von 92,97 Zählern setzten sie sich damit zunächst an die Spitze des Klassements. Die folgenden Teams aus Rebland, Ebnat und Steinhöring patzten und konnten jeweils einige ihrer Einzelübungen nicht fehlerfrei zeigen. Dafür gab es Punktabzug und die Mannschaften fielen hinter das Schwaneweder Team zurück.

Einzig der favorisierten Mannschaft aus Mainz-Ebersheim gelang es, eine ebenfalls recht fehlerfreie Kür auf die Fläche zu bringen. Mit ausgefahrenen 104,44 Punkten holten sie sich den Titel vor den Schwanewederinnen. Bronze ging an die Vertretung des gastgebenden VfH Worms. Nachdem die Mannschaft des RSV Steinhöring im Sechser-Kunstradsport eine niedrigere Kürpunktzahl einreichte, rutschte die Schwaneweder Vertretung in dieser Disziplin auf dem dritten Platz der Startaufstellung vor.

Und auch im Sechser gingen die Norddeutschen konzentriert und nervenstark zu Werke. Sie zeigten eine schwierige Übung nach der nächsten und ließen dabei wiederum kaum Punktabzug zu. Schließlich bewertete das Kampfgericht ihren Kürvortrag mit 95,04 Punkten.

Damit überholten sie das Sechser-Team des RV Ebnat und schoben sich auf den Silberplatz vor. Gold ging mit 126,30 Punkten an die Mannschaft des RMSV Aach. Wie gut und sicher der Schwaneweder Auftritt im Sechser war, zeigte sich am Ende der Meisterschaft. Nach Auswertung aller Küren in den Vierer- und Sechser-Disziplinen im Kunst- und Einradsport erhielt das Team den Pokal für die geringste Abwertung aller Mannschaften dieser Meisterschaft.