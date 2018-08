Ardijan Syla (am Ball) hätte den Blumenthaler SV im verlorenen Pokalspiel gegen BTS Neustadt in Führung bringen können. (Christian Kosak)

Blumenthal. Sören Zachries hat die glorreiche Pokalzeit des Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV beendet. Mit seinem Kopfballtreffer zum 1:0-Sieg im Burgwallstadion in der 44. Minute warf der Mittelstürmer der BTS Neustadt die Nordbremer bereits in der zweiten Runde aus dem Wettbewerb. Blumenthals Trainer Denis Spitzer zeigte sich denn auch nach dem Schlusspfiff enttäuscht darüber, dass seine junge Mannschaft nicht genug Willenskraft aufgebracht habe, um den spielstark auftretenden Klassengefährten zu bezwingen.

Dreimal hat der Blumenthaler SV in den vergangen fünf Jahren das Pokalfinale erreicht, allerdings nie gewonnen. Und zweimal scheiterte die Burgwallelf erst im Halbfinale. Eine ungewöhnlich gute Bilanz, die sich am Mittwochabend jedoch als zu schwere Hypothek für die junge und neu formierte Mannschaft erwies. In der Denis Spitzer, mit 31 Jahren der älteste und erfahrenste Akteur, für mehr Sicherheit in der Defensive sorgen wollte. Das gelang dem Spielertrainer über weite Strecken gut, alle Fehler seiner Nebenleute konnte er jedoch nicht ausmerzen.

Dass die Blumenthaler Jungspunde mit dem Ball umgehen können, stellten sie am Mittwochabend vor rund 80 Zuschauern einmal mehr unter Beweis. Offenkundig aber wurde auch, dass sie noch nach einem schlagkräftigen Mannschaftsgefüge suchen. Allzu oft verzettelten sie sich in Einzelaktionen, fehlten Blick und Gespür für den öffnenden Pass. Und wenn dann mal wieder eine Angriffsaktion von den früh attackierenden Neustädtern unterbunden worden war, ließ man die Köpfe hängen. Denis Spitzer nach dem Schlusspfiff: „Die Neustädter haben gewonnen, weil sie rund 20 Prozent mehr an Willenskraft investierten.“

Dass den Gästen die Revanche für die knappe 2:3-Niederlage im Meisterschaftsspiel drei Tage zuvor an gleicher Stätte gelingen sollte, deutete sich früh an. Zwar waren die Spielanteile beider Teams ausgeglichen, mehr Torgefahr aber ging von den Gästen aus. Schon in der siebten Minute musste BSV-Keeper Jascha Thiemann einen verdeckten Schuss von Has Kuzikov parieren, elf Minuten später verfehlte Zachries mit einer Direktabnahme nur knapp das Ziel. Und als Kuzikov in der 35. Minute abzog, touchierte der Ball die Oberkante der Latte.

Die Blumenthaler taten sich dagegen schwer, eine Lücke in der BTS-Abwehr zu finden. Allzu oft versuchte man es mit Dribblings und Kurzpassspiel durch die Mitte. Fazit: In der ersten Halbzeit bot sich nur dem zweikampfstarken Ardijan Syla eine gute Torchance. Doch er verzog knapp. Im Gegensatz zu Sören Zachries, der seine Torjägerqualitäten mit einem Flugkopfball zum 0:1 nach Freistoß von Kuzikov unter Beweis stellte (44.).

Die Gastgeber kamen zwar mit neuem Schwung aus der Pause, und wiederum Syla bot sich eine gute Torchance (52.), doch ihre Offensivbemühungen waren weiterhin zu engmaschig angelegt. Immerhin sorgte jetzt der 19-jährige Jonathan Bondombe-Simba mit seinen Dribblings wiederholt für Verwirrung in der Neustädter Abwehr. Mehr allerdings nicht, sodass sich Denis Spitzer wiederholt in die Offensive einschaltete, um die Wende zu erzwingen. Es klappte nicht, weil der eingewechselte Alexander Koschek das BTS-Gehäuse in der 85. Minute knapp verfehlte. Den unschönen Schlusspunkt setzen schließlich Kevin Thiele (Blumenthal) und Borahan Aravi. Weil sie sich kurz vor dem Abpfiff in die Haare bekamen, sahen beide Rot.

BTS-Coach Volker Fahlbusch sprach anschließend von einem verdienten Auswärtssieg, den er allerdings gerne gegen die 2:3-Punktspielniederlage drei Tage zuvor getauscht hätte. Auch für Denis Spitzer zählen die drei Punkte mehr als der verpasste Einzug in die nächste Pokalrunde.

Blumenthaler SV – BTS Neustadt 0:1 (0:1)

Blumenthaler SV: Tiemann; Roskamm (57. Koschek), Cordes, Spitzer, Matar, Abdi, Syla, Hannemann, Chaaban (78. Chaaban), Bondombe-Simb, Chwiendacz (71. Gueye)

BTS Neustadt: Findeis; Yusefi, Zachries, Warner, Taha (81. Siol), Enin (57. Alo), Liebhard, Sonakalan, Kuzikov (75. Aravi), Dembele, Heuter

Tor: 0:1 Sören Zachries (44.)

Schiedsrichter: Yannick Rath (OT Bremen)

Zuschauer: 80 GRU