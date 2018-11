Mirko-Alexander Jankowski wird wohl erneut für die Vegesacker am Sonnabend gegen das Schlusslicht OSC Bremerhaven auf Torejagd gehen. (fotos: Christian Kosak)

Blumenthal. Nachdem der Blumenthaler SV (2:4 gegen SFL Bremerhaven) und die SG Aumund-Vegesack (3:4 beim ESC Geestemünde) am vergangenen Wochenende schlechte Erfahrungen mit der Konkurrenz aus der Seestadt gemacht haben, soll ihnen nun der 13. Spieltag Glück und damit Punkte bringen, um Kellerregion (BSV) und Niemandsland (SAV) der Fußball-Bremen-Liga verlassen zu können. Die Burgwall-Elf muss bereits an diesem Freitag um 19 Uhr beim Brinkumer SV auf dem Platz am Brunnenweg antreten, während die Vegesacker Akteure am Sonnabend um 14 Uhr den OSC Bremerhaven zu Gast im eigenen Stadion haben.

Brinkumer SV – Blumenthaler SV: In den Prestige-Duellen der beiden langjährigen Bremen-Ligisten sind die Nordbremer seit 2014 viermal Sieger geblieben. Zwei Begegnungen endeten unentschieden. Aber die beiden Spiele in diesem Jahr entschieden die Brinkumer glatt mit 4:1 und 3:1 für sich. Auch ein Blick auf die jüngsten Resultate in der laufenden Saison sieht die Mannschaft von Trainer Dennis Offermann im Vorteil. Während der Brinkumer SV seine beiden letzten Pflichtspiele gewann, ging der Blumenthaler SV am elften und zwölften Spieltag leer aus.

Die Köpfe müssen die jungen Akteure vom Burgwall aber deshalb nicht hängen lassen. Sie haben mit einer Ausnahme (gegen den BSV) nach Ansicht von Teammanager Peter Moussalli in allen bisherigen Begegnungen spielstarke Szenen gehabt. Das mache Hoffnung für die Zukunft, wenngleich sich das Team auch jetzt noch in der Lernphase befinde. Gleichwohl bescheinigt Moussalli Trainer Denis Spitzer gute Arbeit. Er habe sich schnell in seiner neuen Rolle etabliert und einen guten Draht zur Mannschaft gefunden.

Was freilich noch keine Garantie für beständig gute und vor allem erfolgreiche Spiele ist. „Die junge Mannschaft fällt immer wieder mal in alte taktische Fehler zurück“, sagt Spitzer und empfiehlt Geduld: „Da hilft nur die Zeit des Lernens.“

Lobende Worte hört Spitzer nach fast jedem Spiel von den gegnerischen Trainern. Davon kann man, unabhängig vom Spielausgang, wohl auch an diesem Freitagabend ausgehen. Immerhin ist Brinkums Coach Denis Offermann ein guter Bekannter seines Blumenthaler Kollegen. Beim TB Uphusen trainierte Offermann den Spieler Spitzer. Der deshalb natürlich weiß, wie Offermann taktisch tickt. Dieses Wissen allein reiche aber nicht aus, um gegen die routinierte Truppe des amtierenden Bremer Meisters zu bestehen, macht sich der Blumenthaler Coach keine Illusionen.

Verzichten muss er an diesem Freitagabend auf Innenverteidiger Yasin Chaaban, dessen Knöchelverletzung noch nicht abgeklungen ist, sowie auf den privat verhinderten Angreifer Jonathan Bondombe-Simba. Verabschiedet vom Blumenthaler SV hat sich Linksaußen Ardijan Syla.

SG Aumund-Vegesack – OSC Bremerhaven: Nur drei Tage nach der 0:2-Niederlage beim Bremer SV, die das Aus im Viertelfinale des Lottopokals bedeutete, müssen die Vegesacker das nächste Pflichtspiel absolvieren. Nach der oft zitierten Papierform gehen die Gastgeber zwar als Favorit ins Match gegen ein weiteres Team aus der Seestadt. Allerdings hat das Liga-Schlusslicht OSC Bremerhaven zuletzt beim Tabellenführer Bremer SV eine gute Vorstellung geboten und nur mit 0:2 verloren. Für SAV-Coach Björn Krämer ein Beleg dafür, dass die Olympischen gute Chancen haben, die Rote Laterne bald abzugeben.

Das könnte theoretisch schon am Sonnabend im Vegesacker Stadion passieren. Doch davon wollen die Gastgeber natürlich nichts wissen. Krämer ist überzeugt, dass seine Mannschaft das Pokal-Aus mental zu den Akten gelegt hat und im 13. Saison-Pflichtspiel auf Wiedergutmachung sinnt. Dazu sollte die jüngste Leitung auf dem Panzenberg eine gute Basis sein. Zumindest hat sie das Selbstbewusstsein der SAV-Akteure gestärkt, die in der Abwehr stabil und aufmerksam wirkten. Daran soll sich auch gegen den OSC Bremerhaven nichts ändern. Gleichzeitig aber erhofft sich Krämer mehr Ballbesitz und mehr Torchancen durch ein schnelles Umschaltspiel.

Gefallen hat dem SAV-Coach im Pokalspiel beim Bremer SV das selbstbewusste Auftreten seiner Mannschaft. „Mit dieser Körpersprache sind wir auf einem guten Weg“, sagt der SAV-Trainer. Der aber gleichzeitig unterstreicht, dass auch künftig eine kompakte Defensive als Erfolgsgarant dienen soll. Mit anderen Worten: Gegen die Seestädter gilt es, möglichst schnell und oft in Ballbesitz zu gelangen, um in der Offensive Zählbares zu erreichen. Verzichten muss Krämer aber wohl einmal mehr auf seinen angeschlagenen Goalgetter Alexander Schlobohm. Für ihn soll in der Sturmspitze erneut Mirko-Alexander Jankowski auflaufen. Erklärtes Ziel der Vegesacker ist es nach den Worten ihres Trainer, das Spiel gegen den OSC Bremerhaven zu gewinnen, um die bislang bescheidene Punktausbeute optimal auszubauen.