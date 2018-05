Zu spät kommt in dieser Spielszene der Lesumer Nick Peters gegen den SVL-Akteur gegen Levon Hayrapetyan (links). (Christian Kosak)

Lesum. Es kam, wie es kommen musste. Der TSV Lesum-Burgdamm trat mit dem allerletzten Aufgebot, darunter zwei Spieler aus der Alten Herren, im Nordderby der Fußball-Landesliga gegen den SV Lemwerder an und unterlag deutlich mit 0:5 (0:2). Die letzten 40 Spielminuten mussten die in diesem Kalenderjahr noch sieglosen Gastgeber sogar verletzungsbedingt nur mit zehn Akteuren über die Runden bringen.

Der SV Lemwerder erwies sich als recht gnädiger Gast. „Wir müssen zielstrebiger in der Offensive und im gegnerischen Strafraum sein“, forderte SVL-Trainer Norman Stamer schon zur Halbzeitpause. „Das Tempo der ersten 45 Minuten bei uns war in Ordnung. Jetzt müssen wir es hoch halten, dann bekommen wir auch noch mehr Torchancen“, prognostizierte Stamer vor dem Wiederanpfiff. Und so kam es später. Seine Mannen führten zur Halbzeit zwar bereits mit 2:0, profitierten aber von zwei Aussetzern der Lesumer Hintermannschaft, die ansonsten unter Leitung ihres Kapitäns Veton Maliqi gut stand und kaum was zuließ.

Scholz verhindert SVL-Gegentor

Auf der Gegenseite waren es sogar die Platzherren, die mit sehenswerten, schnellen Offensivaktionen auf sich aufmerksam machten. Zwei Distanzschüsse von Nick Peters und Niklas Lehmkuhl parierte SVL-Torwart Lennart Scholz. Und er parierte auch gegen den frei auf ihn zustürmenden Niklas Lehmkuhl nach einem langen Pass von Ender Buga. „Da hat uns Lennart Scholz hervorragend im Spiel gehalten“, lobte Norman Stamer. Sein Pendant Gino Shabani trauerte diesen dicken Möglichkeiten hinterher: „Wenn wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen nutzen, sieht die Situation vielleicht anders aus“, sagte Shabani, der insgesamt „das Pech an unseren Füßen“ als mitentscheidend für die erneute Niederlage anführte.

Sandro Iacovozzi mit einem Schlenzer (22.) und Tim Weinmann, der nur noch einzuschieben brauchte (41.), schossen die Gäste in Front. In Minute 50 musste der schon nach neun Minuten für Peyman Rasmju gekommene Haydar Kara ebenfalls verletzt vom Feld, und für den TSV Lesum-Burgdamm hieß es fortan nur noch, den Schaden zu begrenzen. Levon Hayrapetyan ließ sich davon jedoch nicht beirren und markierte mit einem sehenswerten Heber auf 3:0 (53.). Dann vergaben Sandro Iacovozzi und Tim Weinmann den nächsten SVL-Treffer, ehe Lesums Kim Sulinski nach einem Eckball auf der Torlinie klärte.

Dennoch fiel in Minute 76 das 4:0 für den SV Lemwerder durch Steven Holstein, nach einem Pass des eingewechselten Frank Schach. Der ebenfalls eingewechselte Jonathan Semrok traf noch die Latte, kurz darauf setzte Sando Iacovozzi mit einem erfolgreichen Distanzschuss zum 5:0 den Schlusspunkt (81.). Schiedsrichter Sebastian Berger (TSV Farge-Rekum) machte dem Spuk aus Lesumer Sicht sogar schon rund drei Minuten vor dem offiziellen Ablauf der regulären Spielzeit ein Ende. Gino Shabani blickte nach Spielschluss auf die missliche Lage: „Wir müssen noch einen oder drei Punkte holen, egal gegen wen, um in der Liga zu bleiben. Wir hoffen auch darauf, dass unsere Konkurrenten, die mit uns in der Nachbarschaft in der Tabelle stehen, genauso patzen wie wir. Leid tut es mir für die Zuschauer auf dem Heidberg, denen wir im Moment keinen guten und erfolgreichen Fußball mehr bieten können.“