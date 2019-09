Blumenthals Larry-Francklin Gogbe (rechts, hier in der Begegnung gegen JFV Bremen) war an beiden BSV-Toren beteiligt. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Der JFV Bremen hat sich nach seiner Auftakt-Schlappe in der Bremer Fußball-Verbandsliga der A-Junioren eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Nordbremer fegten den OSC Bremerhaven mit 14:0 vom Rasen. Der Blumenthaler SV befand sich hingegen in seiner Partie beim JFV Bremerhaven nicht immer ganz auf der Höhe. Die Gäste retteten aber zumindest noch ein 2:2-Unentschieden in der Seestadt.

JFV Bremen – OSC Bremerhaven 14:0 (2:0): Lange Zeit deutete nichts auf einen solchen Kantersieg hin. Die Gäste wehrten sich zunächst tapfer und hielten ihren Kasten auch fast eine halbe Stunde lang sauber. Dann eröffnete Musli Krasniqi den Torreigen. Krasniqi legte auch noch vor der Pause das zweite Tor nach und war mit insgesamt vier Treffern der erfolgreichste Torschütze der Hausherren. Ahmed Atris und Sheriff Jallow trugen sich jeweils dreimal in die Liste der Torschützen ein. Atris verbuchte außerdem das schönste Tor des Tages. „Er hat beim 6:0 eine ganz schöne Kelle aus größerer Distanz ausgepackt“, stellte JFV-Co-Trainer Malik Öztekin fest. Der Ball schlug exakt in der rechten unteren Ecke ein. Öztekin habe ansonsten viele Kombinationen seiner Mannschaft bewundert. Auch JFV-Jugendleiter Andreas Petersen zeigte sich von der Darbietung der Heimmannschaft beeindruckt: „Die Tore waren allesamt gut herausgespielt. Ich habe mich besonders über die vielen Doppelpässe gefreut.“ Die Bremerhavener Akteure erarbeiteten sich in der Anfangsphase auch ein paar Möglichkeiten. „Der OSC war nicht so schlecht wie es das Ergebnis aussagt“, versicherte Petersen.

Der Gast absolvierte die letzten 30 Minuten dann in Unterzahl, da sie ohne Einwechselspieler angereist waren. „Unsere fast komplett neue Mannschaft zeigt immer bessere Laufwege auf. Hier ist bereits die Handschrift von Dave Kankam zu erkennen“, freute sich Andreas Petersen.

JFV Bremerhaven – Blumenthaler SV 2:2 (1:1): Die Blumenthaler bejubelten einen Blitzstart. Bereits nach 120 Sekunden nahm Denis Chinaka einen langen Ball in halbrechter Position an. Über Maciej Stenzel gelangte der Ball zu Larry Gogbe, der per Außenrist platziert zum 1:0 ins linke Eck traf. Niklas Meyer verlängerte einen Eckball der Seestädter unglücklich mit dem Kopf zum 1:1 ins eigene Tor. Auch dem 2:1 für die Bremerhavener ging eine Ecke voraus. Der zu lange geratene Ball wurde noch einmal in die Mitte geflankt, wo Mohamed Abdulsatar schneller als alle anderen war. Berkay Kelleci nutzte einen gut getretenen Eckball von Larry Gogbe mit einem platzierten Kopfstoß zum 2:2-Ausgleich.

„Der JFV war spielerisch sehr gut und wirkte frischer als meine Mannschaft. Wir haben einfach nicht ins Spiel gefunden“, resümierte BSV-Coach Tarek El-Achmar. Gleich mehrere Blumenthaler hätten einen schlechten Tag gehabt. „Aber Bremerhaven war auch ein sehr guter Gegner. Gegen eine solche Mannschaft muss man einen guten Tag erwischen, um auswärts Punkte zu holen. Daher bin ich zufrieden mit dem einen Punkt“, versicherte El-Achmar, der Larry Gogbe lobte: "Er war mit Abstand bester Mann auf dem Platz. Durch seine erfolgreichen Zweikämpfe und Laufbereitschaft hat er uns im Spiel gehalten.“

Weitere Informationen

A-Junioren-Verbandsliga

JFV Bremen – OSC Bremerhaven 14:0 (2:0)

JFV Bremen: Watson; Bruns, Gerdes, Güler, Abataev, Boiro, Jallow, Omeirat, Krasniqi, Noukpetor, Föge (eingewechselt: Sun, Bondar, Kless, Atris)

Tore: 1:0 Musli Krasniqi (28.), 2:0 Musli Krasniqi (40.), 3:0 Artur Bondar (53.), 4:0 Artur Bondar (57.), 5:0 Ahmed Atris (63.), 6:0 Ahmed Atris (65.), 7:0 Mohammed Sun (67.), 8:0 Ahmed Atris (72.), 9:0 Sheriff Jallow (73.), 10:0 Musli Krasniqi (76.), 11:0 Mohammed Sun (77.), 12:0 Sheriff Jallow (78.), 13:0 Musli Krasniqi (86.), 14:0 Sheriff Jallow (89.)

JFV Bremerhaven – Blumenthaler SV 2:2 (1:1)

Blumenthaler SV: Wieder; Rama, Stenzel, Starke, Meyer, Hesseling, Kelleci, Klepatz, Chinaka, Gogbe, Torba (eingewechselt: Nombre, Bayrak, Müller)

Tore: 0:1 Larry-Francklin Gogbe (2.), 1:1 Niklas Meyer (35./Eigentor), 2:1 Mohamed Abdulsatar (52.), 2:2 Berkay Kelleci (68.)

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen einen Bremerhavener (90./Foulspiel) KH