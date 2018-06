Berne. Ein sehr großes Gewusel herrschte beim dritten Voltigierturnier des Stedinger RFV Sturmvogel Berne mit rund 700 Voltis an zwei Tagen und insgesamt 60 Teams und 30 Einzelstartern auf der Anlage am Markthamm in Berne. „Die Prüfungen waren sehr breit ausgeschrieben, von Mini-Schritt-Gruppen für den jüngsten Nachwuchs im Kindergartenalter über Aufbauprüfungen im E- und A-Bereich bis hin zu Einzel- und Mannschaftsprüfungen der Klassen M und S“, informierte hiernach Bernes Pressewartin Alke Rowehl.

Es hätten sehr gute Bedingungen vorgelegen, die auch von den Teilnehmern geschätzt worden seien, so Alke Rowehl. Bei trockenem und sonnigem Wetter wurden die Pferde auf den Außenplätzen ablongiert. Zur weiteren Vorbereitung standen zwei Zirkel im hinteren Teil der Doppelreithalle zur Verfügung.

„Dort herrschte schon Turnieratmosphäre“, betonte Alke Rowehl. Holzpferde und Matten hätten den Teilnehmern das Aufwärmen erleichtert. Am Prüfungszirkel im vorderen Teil der Reithalle sorgten zum Auftakt zahlreiche Fans für einen eng gefüllten Zuschauerraum. „Am zweiten Tag bestaunten mehr das Fachpublikum und die reitenden Vereinsmitglieder den großen Voltigiersport“, teilte Rowehl mit. Die laute und rhythmische Musik für das choreografierte Einlaufen der Voltigierer in den Prüfungszirkel habe das Publikum automatisch zum Klatschen animiert.

„In den Prüfungen selbst ging es dann aber ruhiger und stimmungsvoller zu“, versicherte Alke Rowehl. Das Organisationsteam und die gastgebenden „Voltis Berne“ seien durch die zahlreichen Eltern ihrer Volti-­Kids gut unterstützt worden. Mit 4,175 Punkten belegte das gastgebende Team Mint mit Longenführerin Beke Logemann und dem Pferd Wildrose in der Schritt-Schritt-Gruppe mit Pflicht und Kür Platz drei hinter den Teams aus Cloppenburg und Rastede. Für das Team Mint starteten Mila Kirchner, Myleen Büsing, Hannah Lüers, Levke Stegemeier, Janne Bellmer, Amelie Dwertmann, Levke Heidenreich, Ella Hotes und Fabienne Carstens.

Am Siegerpodest vorbeigeschrammt

Das Berner Team Royal schrammte mit Rang vier und 5,254 Zählern in der Schritt-Schritt-Gruppe nur knapp am Siegerpodest vorbei. Hier gewann Rastede IV (5,658) vor Rastede VI (5,586) und den Smarties aus Grüppenbühren (5,533). Das Team Royal mit Longenführerin Beke Logemann und dem Pferd Fargo bestand aus Sarah Hildebrandt, Clara Steenken, Annika Bädeker, Alisa Bratz, Silja Nagler, Tomke Schmidt, Jara Schüttoff, Tilda Buckmann, Luca Baustert sowie Pia Steenken. Bei der Kids-Cup-Prüfung handelte es sich um eine fortlaufende Wertung aus fünf Prüfungsturnieren. Berne bildete dabei die zweite Station mit der Nachwuchsförderung.

Hier setzte sich die Formation Ahlhorn III (4,699) vor Team Ovelgönne II und Team Flieder von den „Sturmvögeln“ (4,025) durch. Das Team Flieder mit Longenführerin Stephanie Müller und dem Vierbeiner Fargo trat mit den Voltis Annemiek Kückens, Lotta Gutsch, Samira Löscher, Sarah Ratsch, Yasemine Löscher und Angelina Zitzer an.

Bei der N-Gruppe mit Pflicht und Kür im Galopp holte die Mannschaft Fuchsia vom Gastgeber mit 5,247 Zählern die Bronzemedaille. Das Team Visbek III siegte hier mit 5,600 Punkten vor dem Team aus Cloppenburg (5,354). Für das Team Fuchsia liefen Longenführerin Stephanie Müller, Pferd Fargo sowie die Voltis Karla Eberhardt, Katharina Schmidt, Henrike Beste, Elsa Eber­hardt, Eske Heidenreich, Linna Kückens, Sinja Zap, Mara Röwe, Sara Herz und ­Sophie Arnd auf.

Auch die Berner Mannschaft Corona erreichte in der Konkurrenz der A-Gruppen Position drei hinter den Formationen Ahlhorn II und Rastede V. Für das Team Corona waren Longenführerin Anna Ripke, das Pferd Danny Deluxe sowie die Voltis Eske Rowehl, Tabea Bothe, Anna Flügger, Merle Schmidt, Emke Schierenstedt, Mareike Brandt, Leonie Minnemann und Amelie van Maydell am Start.

Die Goldmedaille bejubelten die Gastgeber vor heimischer Kulisse dann bei den L-Gruppen. Das Team Smaragd behauptete sich mit 5,461 Zählern vor Horstedt II (5,267) und der VG Neuenkirchen (5,111). Die Berner wurden dabei durch Longenführerin Julia Ripken, Pferd Caramba und den Voltigiererinnen Söven Sillje, Birte Naber, Stephanie Wessels, Maila Colakkeskin, Annika Wassels, Anna Ripken, Beeke Logemann, Kaatje Scheibel, Line Nanni Buckmann und Alexandra Gerdes vertreten.

Gelungene Darstellung

In der Mannschaftsprüfung der Klasse M gab es insgesamt sechs Teams zu bestaunen. Grüppenbühren siegte hier mit 6,440 Punkten vor Tammingaburg (6,001) und St. Hubertus Garrel (5,905). Bei den S-Gruppen beeindruckte das Team Lingen mit seiner gelungenen Darstellung. Dieses bekam für Pflicht und Kür die tolle Endnote 6,874. In der Einzelprüfung auf M-Niveau trug Jennifer Felker vom Hof Becker aus Bremen auf dem Rücken von Pferd Deichgraf, longiert von Miriam Ostmeier, mit 6,651 Zählern den Sieg davon.

Silber ging an Gisa Sternberg auf Dr. Knut, longiert von Conny Ammermann vom RC Ritterhude (5,243). In der S-Einzelprüfung setzte sich Sabine Landwehr vom PRV Gut Stockum/Netbergen mit Pferd Fürst Albert und Longenführerin Heidi Wübbeling souverän mit der Note 6,997 die Krone auf. „Sie startete bereits bei deutschen Meisterschaften“, informierte Alke Rowehl. Die Silbermedaille sicherte sich Isabel Oberhäuser vom RC Tempo Ritterhude auf Dr. Knut und ebenfalls mit Longenführerin Conny Ammermann mit 5,501 Zählern.