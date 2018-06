Der Bronzemedaillen-Gewinner Georg Veltl (Bild) behielt zum Schluss mit insgesamt 514 Ringen um sieben Ringe die Oberhand über den Vierten Bernhard Rugen (SV Ocholt-Howiek). (Kosak)

Schwanewede/Vegesack. Die Schwanewederin hielt die Zweite Marita Sander-Tabeling (SV Stoppelmarkt) mit 525 Ringen um zehn Ringe bei den Damen mit der 25-Meter-Pistole auf Distanz.

Nach den drei Präzisionsserien hatte Wingert noch mit 261 Ringen um zwölf Ringe hinter Sander-Tabeling gelegen. Doch dann zog die Ehefrau von Alexander Wulf noch mit Duellserien von 92, 85 und 87 Ringen an ihrer härtesten Widersacherin vorbei.

Die älteste Tochter des Ehepaares Wulf/Wingert, Jessica Wingert, beanspruchte mit 402 Ringen den siebten Rang in der weiblichen Jugend. Im Gegensatz zu ihrer Mutter baute sie mit 191 Ringen in den Duellserien ein wenig ab. Lena Löhmann vom SV Mallinghausen siegte hier mit 542 Ringen. Mit der 25-Meter-Zentralfeuerpistole verpasste Alexander Wulf mit 536 Ringen als Fünfter um 21 Ringen den Sprung auf das Siegertreppchen. Seine Frau Marina Wingert landete mit 507 Ringen als Achte ebenfalls in den Top Ten. Den Wettbewerb gewann der für den SV Bassum startende Nordbremer Denis Rother (564).

An der Seite seiner Teamkollegen Stefan Papstmann und Uwe Habighorst ergatterte Rother auch noch mit 1638 Ringen die Silbermedaille in der Mannschaftswertung hinter der SSG Wittlage (1652). Teamgold holte Denis Rother mit Stefan Papstmann und Cliff Wedemeyer im 25-Meter-Standardpistolen-Wettbewerb. Mit 1592 Ringen verwies das Trio die SSG Wittlage auf den zweiten Podestplatz. Im Einzel der Herren I musste Rother ferner mit 542 Ringen nur Timon Cordes (SV Haendorf) um sieben Ringe den Vorrang lassen. Dabei wurden dem Nordbremer 83 Ringe in der fünften und vorletzten Serie zum Verhängnis.

Im Feld der Herren III setzte sich Cliff Wedemeyer (SV Bassum) durch. Der in anderen Wettbewerben auch für den SV Schwanewede startende Wedemeyer hatte die Nase gegenüber Matthias Knüwer und Georg Veltl vom Vegesacker SV vorne. Mit 522 Ringen fehlten Knüwer auf Rang zwei liegend nur elf Ringe auf Wedemeyer. Der Vegesacker hatte lange Zeit sogar die Goldmedaille im Visier. Doch mit Serien von 79 und 83 Ringen baute Matthias Knüwer am Ende ein wenig ab.

Ähnlich erging es Georg Veltl. Der Bronzemedaillen-Gewinner leistete sich mit 78 und 83 Ringen ebenfalls seine schwächsten Serien ganz zum Schluss. Mit insgesamt 514 Ringen behielt Veltl aber noch um sieben Ringe die Oberhand über den Viertplatzierten Bernhard Rugen (SV Ocholt-Howiek). „Während es bei Matthias Knüwer und bei mir klar ist, dass wir nicht für die deutschen Meisterschaften qualifiziert sind, so ist es bei Cliff Wedemeyer wieder mal echt knapp“, informierte Georg Veltl. Wedemeyers 533 Ringe seien genau ein Ring weniger als das Limit im vergangenen Jahr, so Veltl. Cliff Wedemeyer sei es in dieser Hinsicht auch bereits bei seinen Pistolen-Titel in den Vorwochen ganz ähnlich ergangen.