Artur Dierks (Burger SV) hat bei den Landesverbandsmeisterschaften eine Silbermedaille errungen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Artur Dierks vom Burger SV hat bei den Landesverbandsmeisterschaften des Nordwestdeutschen Schützenbundes eine Silbermedaille errungen. Der Burger musste sich bei den Senioren V auf der Anlage im Landesleistungszentrum von Bassum im Luftgewehr-Auflage-Wettbewerb mit 315,5 Ringen nur Menno Bunger (SV Völlenerfehn) um 0,2 Ringe geschlagen geben. Mit seinen 105,9 Ringen zum Abschluss machte Dierks zwar noch Boden auf den Sieger gut, vermochte diesen aber nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Peter Heinemann (Vegesacker SV) erreichte in dieser Klasse ringgleich mit seinem Dauerkonkurrenten Manfred Meyer (SV Huxfeld/313,2) den sechsten Platz. In der abschließenden Serie wies Heinemann vier Zehntelringe weniger als Meyer auf, sodass dieser noch mit dem Vegesacker gleichzog. Dank der besseren letzten Serie erreichte Manfred Meyer Position fünf. Beiden fehlten 2,1 Ringe zum Siegertreppchen.

„Die Ergebnisse unserer Aktiven mit dem Luftgewehr gingen auch insgesamt einigermaßen in Ordnung“, teilte Vegesacks Pressesprecher Georg Veltl mit. So beanspruchte die Vereinsvorsitzende Gaby von Roden bei Seniorinnen II mit 309,7 Ringen den achten Platz. „Damit sollte Gaby die Chancen zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften gewahrt haben“, ließ Veltl wissen – Gaby von Roden verfehlte um 3,3 Ringe eine Medaille. Auf dem Weg zum Edelmetall wurden der Klubchefin mäßige 101,3 Ringe in der Auftaktserie zum Verhängnis. Es siegte Barbara Kerstein (SV Reitland/314,9).

Trio landet im Mittelfeld

Der Ehemann von Gaby von Roden, Ralf von Roden, bildete gemeinsam mit Birgit Evers und Timo Wunram eine Mannschaft bei den Senioren und Seniorinnen I und II. „Unser Trio landete dabei im Mittelfeld der 102 Mannschaften“, informierte Georg Veltl. Ralf von Roden fand sich im Einzelklassement der Senioren I mit 311,2 Ringe auf Rang 73 wieder. „Seine starke letzte Serie von 106,0 Ringen brachte Ralf den Platz vor zwei ringgleichen Konkurrenten“, teilte Veltl mit. Hätte Ralf von Roden die ganze Zeit das Niveau aus der dritten Serie vorzuweisen gehabt, wäre auch eine Medaille drin gewesen. Timo Wunram kam mit 309,1 Ringen nicht über Rang 109 hinaus. Die Goldmedaille ergatterte Hubert Kühling (SV Stoppelmarkt/319,5).

„Birgit Evers hat gegenüber ihrem Ergebnis bei den Bezirksmeisterschaften einiges verloren. Vermutlich lag es an der Nervosität beim großen Wettkampf“, sagte Georg Veltl. Mit 304 Ringen musste sie sich beim Triumph von Sabine Hempen vom Bürgerschützenverein Bösel (319,7) mit Position 101 bei den Seniorinnen I zufrieden geben. Anneliese Neugebauer (Blumenthaler SV) schrammte mit 313,2 Ringen nur um einen Zehntelring an der Bronzemedaille bei den Seniorinnen II vorbei.

Neugebauer steigerte sich nach 103,4 Ringen in der ersten Serie kontinuierlich. Rita Stein (SV Felde) setzte sich mit 314,8 Ringen die Krone auf. Alfred-Thomas Herrmann (Burger SV) belegte beim Sieg von Horst Joneleit (SV Leuchtenburg/318) einen respektablen 24. Platz bei den Senioren II. James Russel (SV Uthlede/308,2) reihte sich auf Platz 55 ein – Burgs Wolfgang Tietjen wurde 93. mit 301,7 Ringen und Ingo Anderle (Ritterhuder SV/308,2) 38. bei den Senioren 0. Hier verbuchte Volker Wallrabe (SV Schwanewede/306,3) Rang 50. Gold ging an Stefan Runge (SV Drebber/316,1). Schwanewedes Anja Welzel verfehlte als 17. der Seniorinnen 0 mit 309,9 Ringen um 3,9 Ringe den Sprung auf das Podium. Rita Lindemann (SSG Alt-Hümmling/315,4) holte die Goldmedaille.

„Im Luftpistolen-Wettbewerb haderte Andreas Schwermer etwas mit sich, da er doch einige Ringe verpasst hat im Vergleich zu dem, was er eigentlich schießen kann“, meinte Veltl. Mit nur 277,7 Ringen musste der Vegesacker mit Platz 18 bei den Senioren III Vorlieb nehmen. Dabei störte Schwermer vor allem der Einbruch mit nur noch 89,1 Ringen in der letzten Serie. Rüdiger Streck (SV Scharnebeck) setzte sich in diesem Wettbewerb mit 302,9 Ringen durch.

Im Feld der Seniorinnen II bejubelte Brigitte Pointinger (SV Schwanewede) mit 264,6 Ringen die Silbermedaille – nur Hildegard Murck (SV Sandbostel/290,8) war noch besser.