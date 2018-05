Lemwerder. Silvia Muchow und Helge Schweers von der SG akquinet Lemwerder haben bei den Landesmeisterschaften des Niedersächsischen und Bremer Leichtathletik-Verbandes über die 5000 Meter starke Erfolge gefeiert. Die Meister sind auf der Anlage „Hinter dem Dweracker“ in Mollbergen über die Langstrecken und über die Langstaffeln ermittelt worden. „Silvia Muchow konnte es im Ziel noch nicht glauben, dass sie den Titel bei den Frauen W45 nach Lemwerder geholt hat“, teilte Lemwerders Trainer Karl Spieler mit.

Muchows 1000-Meter-Durchgangszeiten seien mit 4:15, 4:25, 4:19, 4:20, und 4:16 Minuten sehr gut gewesen. Sie habe ihre Kontrahentinnen in insgesamt 21:47,08 Minuten ganz locker kontrollieren und auf Abstand halten können. Margret Pieper-Cordes von der LG Papenburg/Aschendorf wurde als Zweite ihrer Altersklasse erst mehr als 33 Sekunden nach Silvia Muchow im Ziel begrüßt. Helge Schweers war auch voll des Lobes im Hinblick auf seine Klubkollegin: „Sylvia schwebt zu Recht auf Wolke sieben.“ Die Meisterschaften der Landesverbände Niedersachsen und Bremen in Mollbergen seien sehr gut organisiert gewesen. Helge Schweers ging den ersten Kilometer bei den Männern M55 in 3:36 Minuten sehr schnell an und versuchte, Heinz Dieter Hinrichs vom SV Stapelmoor abzuhängen. „Der war aber letztendlich stärker“, berichtete Spieler.

Bei Kilometer drei lief dann Andreas Hadaschik von Germania Helstorf zu ihm auf. Schweers ließ Hadaschik eine Runde vorlaufen, ging dann allerdings mit etwas Tempo wieder an ihm vorbei. „Helge hat schließlich 20 auf Hadaschik Meter rausgelaufen und konnte ihn auf diesem Abstand halten“, sagte Spieler. Helge Schweers freute sich am Ende über seinen zweiten Platz bei den Männern M55 in 19:50,30 Minuten. Auf den siegreichen Heinz Dieter Hinrichs fehlten dem SGaL-Aktiven etwa 1:31 Minuten.