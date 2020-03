Das SAV-Team (Mitte, von links): Lars Kahle, Laurenz Pol, Troy Lange, Jannick Stelljes, Messod Mohammad und Mika Seedorf wurde bei den norddeutschen Meisterschaften Erster. (SAV)

Bei den norddeutschen Meisterschaften der Prellball-Jugend freuten sich in Rodenberg bei Hannover gleich vier Mannschaften aus dem Turnkreis Bremen-Nord über Edelmetall. Gold holten die Schüler der SG Aumund-Vegesack und die weibliche Jugend des MTV Eiche Schönebeck ab. Jeweils auf Platz drei landeten die Schülerinnen und die männliche Jugend des MTV Eiche Schönebeck. Diese vier Mannschaften qualifizierten sich für die deutschen Meisterschaften, die am Wochenende, 18./19. April, in Sottrum ausgetragen werden sollen.

In der mit sieben Teams am stärksten besetzten Konkurrenz der Schüler verwirklichte die junge SAV-Crew ihren Traum vom Titel mit Bravour. „Da passte alles. Die Annahme stand und die Schläge waren gut platziert. Die Jungs waren eine Klasse für sich und sind ohne Niederlage wie eine Eins durchmarschiert“, berichtete Trainer Rolf Honisch.

Gefordert seien seine Spieler lediglich in der Begegnung gegen den späteren Vizemeister Charlottenburger TSV gewesen. Mit dem wollten die Vegesacker sowieso noch eine Rechnung begleichen: Hatten die Charlottenburger bei der DM im vergangenen Jahr noch mit einem Ball gegen die SAV gewonnen, so ging das jüngste Kräftemessen mit einem Zähler Vorsprung für die SAV aus (29:28). „So war unsere zweite Begegnung bereits das vorgezogene Endspiel“, erzählte Rolf Honisch.

Mit guten Aktionen glänzten Jannick Stelljes in der Mitte und der erst zwölf Jahre alte Schlagmann und Mannschaftsführer Laurenz Pol, der mit Übersicht agierte und platzierte Bälle setzte. Nach längerer Pause habe sich auch Linksaußen Messod Mohammad gut präsentiert, ebenso Mika Seedorf, der die rechte Feldseite abdeckte. Besonders erfreut war der Vegesacker Coach darüber, dass er auch seine beiden Nachwuchsspieler Lars Kahle und Troy Lange im Spiel gegen den MTV Markoldendorf einsetzen konnte. Jetzt fiebern die Vegesacker den deutschen Meisterschaften entgegen, denn auch dort wollen sie ganz oben auf dem Siegerpodest stehen.

Das ist auch das Ziel der weiblichen Jugend des MTV Eiche Schönebeck. Das zweite Bundesliga-Team von Trainerin Inge Mahler holte sich den Titel ebenfalls ohne Punktverlust. Im Turnier mit nur vier Mannschaften wurden eine Hin- und Rückrunde ausgetragen. Dabei dominierten die Schönebeckerinnen gegen den TuS Aschen-Strang und den MTV Markoldendorf. Nicht so leicht zu knacken war dagegen das Trio des MTV Wohnste, das ebenfalls bundesligaerfahren ist. Schon das Hinspiel ging mit 32:29 knapp für den MTV aus. In der Rückrunde lag Schönebeck beim Schlusspfiff nur einen Ball in Front (39:28). „Da mussten meine Mädchen kämpfen. Ich ziehe den Hut vor der Leistung der Wohnsterinnen“, sagte Inge Mahler.

Äußerst zufrieden war die MTV-Trainerin auch mit den Leistungen ihrer anderen drei Teams. Für das unerfahrene Schülerteam sprang Platz sechs heraus. „Die Jungs waren teilweise sehr unsicher, erlaubten sich Flüchtigkeitsfehler wie zum Beispiel Übertreten bei der Angabe oder Leinenbälle. Aber sie haben bei jedem Spiel bis zur letzten Sekunde gekämpft“, berichtete Mahler.

Bronze gab es für ihre Schülerinnen. Die hingegen hatten sich als ebenfalls unerfahrenes Team in ihrer Fünfergruppe überraschend gut verkauft. „Im Training sind die Mädels eher mal konfus. Jetzt, als es darauf ankam, war alles stimmig“, erklärte die Schönebecker Trainerin. Neben deutlichen Siegen gegen den SV Werder und den TSV Marienfelde, schlugen zwei knappe Niederlagen gegen Sottrum (33:34) und Wohnste (27:28) zu Buche. Auf Platz drei landete der MTV, weil er den direkten Vergleich gegen die punktgleichen Sottrumer verloren hatte.

Unglücklich verlief für den MTV außerdem die Endphase gegen den neuen Meister MTV Wohnste: Da hatte der Gegner kurz vor Schluss auf 28:27 erhöht, als der Ball aus dem Feld quer durch die Halle sprang. Erst nach einer halben Minute war das Spielgerät wieder eingefangen. Doch anstatt nachspielen zu lassen, habe der Schiedsrichter die Partie abgepfiffen. Somit war die Chance, noch den Ausgleich zu erzielen, für Schönebeck dahin.

Vor Leistungsniveau her gleichwertig seien die drei Erstplatzierten im Turnier der männlichen Jugend gewesen. Gegen den Meister Markoldendorf hielten sich die Schönebecker bei ihren Niederlagen im Hin- und Rückspiel (36:39/34:38) wacker.

Und in zwei spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den späteren Zweiten TV Sottrum fiel die Bilanz ausgeglichen aus (30:31/32:30). So fuhren auch die jungen Eiche-Männer mit Bronze nach Hause. „Das waren alles starke Angabenspiele. Somit hatte die Annahme einen schweren Stand, aber der Schlag kommt super bei den Jungs. Wichtig ist nun, dass die Annahme bis zur DM besser steht. Ich werde beantragen, Trainingseinheiten für die Osterferien zu bekommen, damit wir uns dann entsprechend vorbereiten können“, berichtete Inge Mahler.

Weitere Informationen

Schüler (11-14 Jahre)

Ergebnisse: SAV - Schönebeck 40:22, - Charlottenburg 29:28, - Markoldendorf 43:21, - Sottrum 36:30, - Aschen-Strang 45:21 - Hülsede 43:22. Schönebeck - SAV 22:40, - Sottrum 25:40, - Aschen-Strang 30:37, - Hülsede 30:33, Markoldendorf 47:18, Charlottenburg 22:36

Endstand: 1. SG Aumund-Vegesack (12:0 Punkte/236:144 Bälle), 2. Charlottenburger TSV (10:2/235:146), 3. TV Sottrum (8:4/225:162), 4. TuS Concordia Hülsede (6:6/191:210), 5. TuS Aschen-Strang (4:8/173:228), 5. MTV Eiche Schönebeck (2:10/176:204), 7. MTV Markoldendorf (0:12/127:269)

SG Aumund-Vegesack: Lars Kahle, Laurenz Pol, Troy Lange, Jannick Stelljes, Messod Mohammad, Mika Seedorf

MTV Eiche Schönebeck: Can Gökce, Mouchammed Sech Oglou, Anes Mahmoud, Milo Abbasi

Schülerinnen (11-14 Jahre)

Ergebnisse: Schönebeck - TV Sottrum 33:34, - Wohnste 27:28, - Werder 44:34, - Marienfelde 38:25

Endstand: 1. MTV Wohnste (8:0/128:107), 2. TV Sottrum (4:4/122:140), 3. MTV Eiche Schönebeck (4:4/142:121), 4. SV Werder Bremen (3:5/149;141), 5. TSV Marienfelde (1:7/114:146)

MTV Eiche Schönebeck: Merle Jonkhans, Jumana Mustapha, Gülbahar Sech Oglou, Laura Krzensk

männliche Jugend (15-18 Jahre)

Ergebnisse (Hin- und Rückrunde): Schönebeck - Wohnste 53:25 und 42:30, - Markoldendorf 36:39 und 34:38, - Sottrum 31:32 und 32:30

Endstand: 1. MTV Markoldendorf (10:2/235:191), 2. TV Sottrum (8:4/212:181), 3. MTV Eiche Schönebeck (6:6/228:194), 4. MTV Wohnste (0:12/162:271)

MTV Eiche Schönebeck: Janik Mahler, Philip Werner, Nico Miesner, Doguhan Yilmaz

weibliche Jugend (15-18 Jahre)

Ergebnisse (Hin- und Rückrunde): Schönebeck - Markoldendorf 45:20 und 41:20, - Aschen-Strang 40:23 und 35:26, - Wohnste 32:29 28:27

Endstand: 1. MTV Eiche Schönebeck (12:0/221:145), 2. MTV Wohnste (8:4/222:143), 3. TuS Aschen-Strang (4:8/178:185), 4. MTV Markoldendorf (0:12/115:263)

MTV Eiche Schönebeck: Nadine Besing, Sylvana Behrami, Leonie Wolf, Marielle Husen, Michelle Husen LAN