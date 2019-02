Der Vegesacker Weserliga-Spieler Udo Bätjer spielte groß auf und blieb in seinen vier Einzeln sowie den beiden Doppeln gegen den Tabellenführer Polizei SV Bremen III und SG Geestemünde ohne Niederlage. (Christian Kosak)

Vegesack. Die SG Aumund-Vegesack hatte fast schon erwartungsgemäß mit 2:6 das Nachsehen beim Spitzenreiter PSV Bremen III, machte im Anschluss jedoch mit einem 6:2-Sieg über die SG Geestemünde den Klassenerhalt in der Badminton-Weserliga vorzeitig perfekt. Die Nordbremer traten in beiden Partien nicht in Bestbesetzung an und können jetzt vollkommen entspannt die finale Begegnung am Sonnabend um 17.30 Uhr angehen. Ganz im Gegensatz zum Gegner TV Eiche Horn, der als Vorletzter auf einem Abstiegsrang steht.

Polizei SV Bremen III – SG Aumund-Vegesack 6:2: Die Gäste mussten sowohl auf Philipp Bätjer, als auch auf Max Freitag verzichten. Als Ersatz hätten sie gerne auf Paul Völtz zurückgegriffen, der jedoch am selben Tag mit der zweiten Formation auflief. Deshalb sprang Jonas Geier aus der dritten Mannschaft ein. Geier zog aber sowohl im Doppel an der Seite von Jörg Rathmann gegen Stefan Tews/Philipp Rott, als auch im Einzel gegen Philipp Rott jeweils in zwei Durchgängen den Kürzeren. Mann des Tages beim Gast war Udo Bätjer. Der Routinier setzte sich zunächst im ersten Herren-Doppel zusammen mit Carsten Flöter gegen Jan Breden und Tim Lehr und anschließend auch noch in seinem Einzel gegen Stefan Tews durch. „Udo hat einfach grandios gespielt“, schwärmte Carsten Flöter.

Gleiches hätte Flöter gerne von sich behauptet, konnte es aber nicht. „Ich bin konditionell noch nicht wieder da, wo ich mal war“, stellte der Kapitän fest. Flöter unterlag Jan Breden glatt in zwei Runden. „Ich komme immer eine halbe Sekunde zu spät zu den Bällen“, berichtete Carsten Flöter. Das würde dann eben nicht zum Sieg im Einzel reichen. Vegesacks Ines Reinhardt gab an diesem Tages alles, musste sich jedoch im Damen-Doppel an der Seite von Nicole Wohlert gegen Heike Scheler/Hanna Arslan sowie im Einzel gegen Hanna Arslan jeweils erst nach hart umkämpften drei Sätzen geschlagen geben. Dabei kam sie jeweils nach einem verlorenen ersten Abschnitt zurück. „Der Polizei SV III ist aber so klar in der Liga führend, dass der Ausgang des Spiels so zu erwarten war“, betonte Carsten Flöter.

SG Aumund-Vegesack – SG Geestemünde 6:2: Im Heimspiel half Lars Lisson aus der zweiten Formation bei den Gastgebern aus und gewann auch gleich mal sein Doppel an der Seite von Jörg Rathmann gegen Arne Lamot/Torben Steckbeck.

Im gemischten Doppel rundete Lisson seinen gelungenen Vormittag gemeinsam mit Ines Reinhardt gegen Frank Westphal/Berit Böttger mit einem Triumph ab. „Das war beides sehr überzeugend“, freute sich Carsten Flöter. Jörg Rathmann musste nach seinem Doppelsieg auch noch ausnahmsweise im Einzel gegen Christian Fenzke ran. Hier machte sich aber der Trainingsrückstand wegen eines Hausbaus und Umzugs bemerkbar. „Jörg hat vor dem Spiel auch noch Bäume gefällt“, informierte Flöter. Die daraus resultierende Erschöpfung habe er ins Spiel mit hineingeschleppt. Die Folge war eine klare Niederlage in seinem Einzel.

Dafür unterstrich Udo Bätjer seine herausragende Form. Zunächst holte der Routinier wieder seinen Doppelpunkt zusammen mit Carsten Flöter gegen die Kombination aus Christian Fenzke/Frank Westphal. Im Einzel Bätjer gegen Arne Lamot im zweiten Abschnitt Nervenstärke und fuhr diesen in der Verlängerung ein. „Das war sehr gut. Udo hat alles aus sich herausgeholt“, schwärmte Carsten Flöter. Er selbst gab aber erneut seinen Einzelpunkt ab.

„Der Umbau an meinem Haus und das zweite Kind gehen nicht spurlos an mir vorbei“, räumte Flöter ein. Derzeit reiche es einfach nicht zu einem Sieg im ersten Herren-Einzel, so der Mannschaftsführer nach der Zwei-Satz-Schlappe gegen Torben Steckbeck. Nicole Wohlert steuerte zwei Zähler zum Sieg bei. Nach ihrem Doppelerfolg mit Ines Reinhardt kämpfte sie in ihrem Einzel gegen Anke Hasselbring wie eine Löwin – so drehte sie den Spieß nach verlorenem ersten Satz noch um.

Weitere Informationen

Polizei SV Bremen III – SG Aumund-Vegesack 6:2: Breden/Lehr – Flöter/Udo Bätjer 20:22, 17:21; Tews/Rott – Rathmann/Geier 21:14, 21:17; Scheler/Arslan – Reinhardt/Wohlert 21:11, 18:21, 21:12; Breden – Flöter 21:13, 21:12; Tews – Udo Bätjer 18:21, 19:21; Rott – Geier 21:7, 21:7; Arslan – Wohlert 21:18, 18:21; 21:18; Aßmann/Scheler – Rathmann/Reinhardt 21:7, 21:17

SG Aumund-Vegesack – SG Geestemünde 6:2: Flöter/Udo Bätjer – Fenzke/Westphal 21:19, 21:16; Rathmann/Lisson – Lamot/Steckbeck 21:17, 21:17; Reinhardt/Wohlert – Böttger/Hasselbring 21:14, 21:16; Flöter – Steckbeck 17:21, 12:21; Udo Bätjer – Lamot 21:17, 22:20; Rathmann – Fenzke 17:21; 14:21; Wohlert – Hasselbring 18:21, 21:17, 21:18; Lisson/Reinhardt – Westphal /Böttger 21:19, 23:21 KH