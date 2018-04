Lesum. „Es läuft weiter gut bei uns. In der ersten Halbzeit hatte es aber noch nicht nach einem Sieg für uns ausgesehen“, teilte Lesums Trainer Peter Bartniczak angesichts des Vier-Tore-Rückstandes zur Pause mit.

Seine Mannschaft habe in dem ersten Durchgang keine optimale Chancenauswertung verzeichnet und auch keinen richtigen Zugriff in der Abwehr gehabt, so der Trainer. Bis zur 5:4-Führung für das Heimteam nach 13 Minuten war das Match aber sehr ausgeglichen. Dann zogen die Hausherren aber schnell auf 7:4 davon. Beim 10:6 nach 22 Minuten betrug der Abstand sogar erstmals vier Treffer.

Nils Foege brachte den Gast aber mit seinem Tor in der 28. Minute wieder auf 12:13 heran. Direkt im Anschluss nahm der Trainer der Gastgeber, Gerd Meyer, eine Auszeit. In den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel lief es dann auch tatsächlich besser beim Favoriten.

„In der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut angefangen und das Niveau dann gehalten. Deshalb wurde es die ganze Zeit eng“, erklärte Peter Bartniczak. Steffen Zerjatke glich nach 35 Minuten zum 18:18 aus, musste gleich danach aber eine Zwei-Minuten-Strafe hinnehmen. Die Überzahl nutzten die Daverdener zum 20:18.

Mit drei Toren in Serie drehten die Nordbremer den Spieß allerdings in der Folgezeit um. Lars Buchwald markierte nach 48 Minuten sogar das 24:22 für die Lesumer. „Speziell Mitte der zweiten Halbzeit hat unser Torwart Rene Röse vier hundertprozentige Chancen des Gegners entschärft. Das gab genügend Selbstbewusstsein, um das Ganze siegreich zu Ende zu bringen“, betonte Peter Bartniczak.

Es habe sich um eine kompakte und gute Mannschaftsleistung von A bis Z gehandelt, so der Coach. Niklas Wolters brachte die Lesumer mit 29:28 in Führung. Steffen Zerjatke setzte in Überzahl vier Sekunden vor dem Ende den Schlusspunkt zum 30:28. „Wenn uns jetzt noch ein Sieg gegen den Mitbewerber TSV Altenwalde gelingt, sollte der Abstieg an uns vorübergehen“, frohlockte Peter Bartniczak.

HSG Lesum/St. Magnus: Röse; Foege (6/1), Poplawski (6/1), Hinrichs (2), Rückebeil (4), Thomaneck (2), Wolters (1), Buchwald (3), Zerjatke (6), Mannott.