Der Jubel beim Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV nach dem Pokal-Finaleinzug in Bremerhaven kannte keine Grenzen. (Karsten Hollmann)

Blumenthal. „Finale oho, Finale ohohoho“, skandierten die Bremen-Liga-Spieler des Blumenthaler SV nach ihrem 6:5-Sieg im Elfmeterschießen im Fußball-Halbfinale des Bremer Lotto-Pokals beim Landesligisten SFL Bremerhaven. Jeder Einzelne hatte direkt nach dem Spiel erst einmal das dringende Bedürfnis, sich beim Matchwinner Jascha Tiemann zu bedanken. Der Torwart zeigte in der regulären Spielzeit ein paar glänzende Paraden und wehrte dann auch im Elfmeterschießen zwei Bälle ab.

„Elfmeter halten konnte ich schon immer“, sprudelte es aus dem Youngster einen Tag vor seinem 19. Geburtstag heraus. Er habe da so seine Methode, um herauszufinden, in welche Ecke er bei den einzelnen Schützen springen müsse. Wie genau diese Methode aussehe, wollte er nicht verraten. Tatsächlich parierte Tiemann nicht nur die Strafstöße von Timo Struppe und Mirco Tatje, sondern hatte seine Hände auch noch am Ball von Birk Virkus. Dennoch schlug die Kugel im Anschluss sehr zum Ärger von Tiemann in seinem Kasten ein. Nach dem ersten gehaltenen Elfmeter von Struppe schlug er dann mit der Faust gegen den Pfosten und schrie vor Erleichterung ein lautes „Ja“ aus. „Die Blumenthaler hatten am Ende der regulären Spielzeit noch zwei dicke Dinger. Von daher geht deren Sieg auch in Ordnung“, räumte Birk Virkus (SFL) ein.

In der ersten Hälfte der ersten Halbzeit rieb sich aber so manch einer der 600 Zuschauer die Augen, weil der leichte Außenseiter und Pokalverteidiger aus der Landesliga das Spiel diktierte und auch ein paar hochkarätige Gelegenheiten ausließ. „Wir wussten, dass Bremerhaven eine Topmannschaft hat. Das hat der Gegner auch gerade in der ersten Halbzeit gezeigt“, teilte Blumenthals Trainer Malte Jaskosch mit. Als eine Entschuldigung für die Probleme seines Teams führte dieser an, dass Akteure wie Ibrahim Fidan und Abdullah Basdas erst gerade wieder nach verletzungsbedingten Pausen in die Mannschaft zurückgekehrt waren und ein angeschlagener Patrick Chwiendacz auf die Zähne biss.

Erst nach einer halben Stunde übernahm langsam der Gast das Kommando im Heidjer-Stadion. Die Hausherren blieben aber bei ihren Standardsituationen stets gefährlich. „Die sind ja mal doppelt so gut wie bei uns“, stellte BSV-Sportwart Peter Moussalli auch während der Partie nicht ganz unzutreffend fest. Die Nordbremer versuchten meist, ihre Angreifer Tim Pendzich und Vinzenz van Koll mit langen Bällen zu erreichen. Dies gelang nicht immer nach Wunsch.

Das lag auch an der nicht gerade ausgeprägten Lauffreude der Offensivleute. „Ihr steht da alle nur rum“, platzte Blumenthals frustriertem Ibrahim Fidan nach knapp einer Stunde der Kragen, nachdem eines seiner Zuspiele wieder keinen Abnehmer gefunden hatte. „Es haben aber alle bis zum Schluss gefightet“, nahm Malte Jaskosch seine Kicker in Schutz. In der Endphase hatten die Blau-Roten den Zweiten der Bremer Landesliga und designierten Bremen-Liga-Aufsteiger auch endlich „kaputt“ gekämpft. „Irgendwann ist den Bremerhavenern die Luft ausgegangen“, traf Malte Jaskosch den Nagel auf den Kopf.

Doch SFL-Torwart Maximilian Klobke, der ebenso wie sein Gegenüber Jascha Tiemann ein herausragendes Match ablieferte, ­rettete seine Farben mit seinen Paraden ins Elfmeterschießen. Dass die Gastgeber darüber durchaus froh waren, zeigte die Reaktion der Bremerhavener Bank und die der ­meisten Zuschauer auf der Anlage. Alle zusammen spendeten ihrer Mannschaft schließlich direkt nach dem Abpfiff erleichtert einen großen Beifall. Im Elfmeterschießen verwandelten alle Blumenthaler, bis auf Dennis Jordan, ihre Strafstöße traumhaft sicher. Der Innenverteidiger wuchtete das Spielgerät weit drüber. Doch nach der zweiten Parade von Jascha Tiemann kannte der Jubel bei den Nordbremern keine Grenzen mehr.

Auf den Rest der Saison in der Bremen-Liga würden die Akteure um Kapitän Tim Pendzich gerne verzichten. „Unser Fokus liegt nun ganz klar auf dem Pokalfinale am 21. Mai“, räumte Malte Jaskosch ein. Aber auch gerade im Hinblick auf das Derby am Sonnabend gegen die SG Aumund-Vege­sack deutete Jaskosch an, die Liga nicht völlig vernachlässigen zu können. „Wir haben schon den Anspruch, Nordbremens Nummer eins zu sein, was wir aber eben derzeit nicht sind“, erklärte der BSV-Trainer.