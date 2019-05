Grohn. Für die Herren 55 des TV Grohn läuft es in der Tennis-Landesliga wie am Schnürchen. „Uns ist eine weitere Überraschung gelungen“, meinte Grohns Kapitän Werner Korte nach dem 5:1-Sieg über den Hittfelder TC. Dank des 4:2-Erfolges über den VfL Löningen im ersten Match setzten sich die Nordbremer damit an die Tabellenspitze.

Die Gäste gingen alleine schon wegen ihrer deutlich besseren Leistungsklassen (LK) als Favorit in die Partie. Stan Zbonikowski hatte als Grohner Nummer eins aber keine Probleme, den drei LK höher eingestuften Andreas Wille zu besiegen. Ganz ähnlich erging es Thomas Niesmann. Hittfelds Jörn Pelka wies zwar die um gleich fünf LK höhere Spielstärke auf, musste sich aber dennoch ebenso glatt Niesmann geschlagen geben. „Während Zbonikowski und Niesmann ihren Gegnern deutlich überlegen waren, mussten ich selbst und Uwe Dusdal uns durch drei hart umkämpfte Sätze arbeiten“, berichtete Werner Korte. Beide siegten ebenfalls. Dabei unterschieden auch Dusdal und Korte sieben beziehungsweise sechs LK von ihren Kontrahenten Stefan Reichelt und Alexander Maurus.

Somit befand sich der Sieg völlig unerwartet bereits nach den Einzeln in trockenen Tüchern. Deshalb schmerzte die Niederlage von Thomas Niesmann und Werner Korte im zweiten Doppel gegen Reichelt/Maurus nicht mehr so sehr. Stan Zbonikowski und Neuzugang Frank Ebeling hielten dagegen ihre Widersacher Wille/Stegemann glatt in zwei Abschnitten auf Distanz. „Es ist einfach überraschend, dass wir als Aufsteiger die nach Leistungsklassen deutlich bessere Mannschaft so eindeutig dominiert haben“, ließ Werner Korte wissen. Nun geht es gegen den ebenso noch verlustpunktfreien TC Fredenbeck.

Weitere Informationen

TV Grohn – Hittfelder TC 5:1: Zbonikowski – Wille 6:2, 6:1; Niesmann – Pelka 6:1, 6:0; Dusdal – Reichelt 7:6, 5:7, 6:2; Korte – Maurus 6:2, 5:7, 6:4; Zbonikowski/Ebeling – Wille/Stegemann 6:3, 6:3; Niesmann/Korte – Reichelt/Maurus 3:6, 3:6 KH