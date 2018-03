Allzu tief hingen die Köpfe beim TSV Melchiorshausen nach der Partie jedoch nicht. „Wir haben das vorher verhauen“, sagte Trainer Wilco Freund. Für Lars Behrens war es das letzte Spiel als Aktiver in der Herrenmannschaft, fortan wird er bekanntlich die Mannschaft als Trainer begleiten.

Da passte es ins Bild, dass der scheidende Leistungsträger mit den Toren zum 5:1 (66.) und 6:1 per Strafstoß (84.) traf. Für ihn untermalte es eben jenen gelungenen Abschied. Der hätte aber durchaus auch desaströs enden können: Die Gäste, die mit nur neun Spielern am Bollmannsdamm antraten, gingen in Führung. TSV-Schlussmann Jens Ruscher verschätzte sich bei einem Freistoß von Redouan Ahrirou. Er machte zunächst den Schritt nach rechts und konnte sich anschließend nicht mehr weit strecken, um den lange fliegenden Ball aus dem Winkel zu fischen (9.). Zwar bemühten sich seine Teamkollegen nach der bescheidenen Anfangsphase redlich, den Fehler auszugleichen. Tim Cohrs vergab aber seine Chance ebenso wie später Nico Zumbruch.

Erst durch einen von Matthias Kastens verwandelten Elfmeter kamen die Hausherren zum Ausgleich (31.), vorangegangen war ein Foulspiel Wilfried Adjei-Gyaws an Julio Martin Hinze. „Das war ein Geschenk“, urteilte SVG-Kapitän Benjamin Samorski. Er hatte gehofft, die Führung noch etwas lange zu halten. Denn von Beginn an war klar, dass die Kräfte der personell gebeutelten Gäste eher schwinden würden, als die der Melchiorshauser.

„Wir haben keinen großen Kader mehr. Schon in den letzten Wochen mussten wir mit Ersatzspielern spielen.“ Kurzfristig seien nun drei weitere Spieler ausgefallen, das war nicht mehr kompensierbar. „Es spiegelt den Verlauf unserer Saison wieder. Aber wir haben uns zusammengerissen“, sprach Benjamin Samorski den spielenden Teamkollegen ein Lob aus.

Der Ausgleich als Knotenlöser

Das 1:1 schien für den TSV Melchiorshausen der Knotenlöser zu sein. Noch vor der Pause erhöhten Tim Cohrs (42.) und Nico Zumbruch (45.+2) auf einen sicheren 3:1-Vorsprung. Von den Nordbremern kam dagegen nicht mehr viel nach vorne, die wenigen Angriffe unterbanden die Blau-Weißen meist früh und bliesen zur Gegenoffensive. In der zweiten Halbzeit ließ der TSV dann Ball und Gegner viel laufen, wie es sich Trainer Wilco Freund eigentlich von Beginn an gewünscht hatte.

Wieder war es Mannschaftsführer Matthias Kastens, der mit einem beherzten Schuss aus rund 18 Metern traf und auf 4:1 erhöhte (64.). Nur zwei Minuten später erzielte auch Lars Behrens sein Abschiedstor, bevor ihm seine Kollegen ein zweites gewährten. Bedanken durfte er sich dafür bei Julio Martin Hinze, der den Strafstoß nach einem Foul durch den SVG-Torhüter Mustafa Kaya zugesprochen bekommen hatte.

Nach dem Abpfiff freute sich Wilco Freund über einen versöhnlichen Abschluss. „Anfangs stimmte das Positionsspiel nicht und wir haben technische Fehler gemacht. Die Gegenspieler fehlten, dadurch hatten wir zu viel Platz“, sagte er, den Platz habe seine Elf mit der Zeit aber besser genutzt.