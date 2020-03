Lemwerder. Vor rund 100 Zuschauern führte der Gastgeber nach 90 Minuten noch mit 1:0. Zwar rechnete der Gäste-Trainer Jan-Philipp Heine noch irgendwie mit einem Treffer seiner Mannschaft, doch dass am Ende noch ein Dreier heraus sprang, kam für ihn auch etwas überraschend.

Überraschend für die Grohner und unsportlich für Lemwerder war so der 1:1-Ausgleichstreffer durch Michael Busche (90.+2). Als zuvor der SVG-Spieler Muhammet Özkul verletzt am Boden lag, spielte laut SVL-Trainer Fabian Wilshusen Nurettin Bugrahan den Ball unbedrängt ins Seitenaus. Den Einwurf von Grohns Mehmet Cut Richtung gegnerisches Tor schnappte sich dann Busche und vollendete zum 1:1. „Weil meine Spieler alle stehen geblieben sind, bis auf den Grohner Spieler, der das Tor gemacht hat. Das ist eine Frechheit für den SV Lemwerder, die Zuschauer und für mich. Es kann sein, dass ein Spieler das nicht gesehen hat. Aber nicht die gesamte Mannschaft plus Trainer. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, ärgerte sich Wilshusen. Grohns Trainer Heine konnte sich zum Busche-Treffer nicht groß äußern.

„Ich habe von den Spielern erfahren, dass Michael das gar nicht so mitbekommen hat. So nahm er den Einwurf von Mehmet Cut mit und köpfte den Ball über den gegnerischen Torwart ins Netz. Er ist dabei auch noch mit den Kopf gegen den Pfosten geprallt. In Sachen Fair-Play hätte der Ball eigentlich bei Lemwerder bleiben müssen. Wir lassen das jetzt mal sacken und müssen es im Training besprechen. Das habe ich auch noch nicht erlebt und für Lemwerder tut mir das schon etwas Leid. Grundsätzlich ist klar, dass sich so etwas nicht gehört.“ Erfreulich war aus Sicht der Hausherren, dass das Team durch Ghandi Mohamad in der 44. Minute mit 1:0 führte. Nach einer Unkonzentriertheit von Albano Mullaj spritzte Mohamad dazwischen und traf in die Grohner Maschen. Zu diesem Zeitpunkt spielte Lemwerder bereits in Unterzahl, weil der Linksverteidiger Mohammed Ali in der 14. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Mit einem Elfmeter hatte der Gastgeber sogar die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, doch der SVL-Mannschaftsführer Cristobal Oltmanns schoss das Spielgerät an den Querbalken (37.). „Auch mit zehn Mann haben wir das heute taktisch wieder überragend gemacht. Da sieht man, dass die Arbeit auch im taktischen Bereich Früchte trägt. Wenn wir das 1:1 nicht kriegen, dann gewinnen wir das Spiel“, berichtete Fabian Wilshusen.

In der sechsminütigen Nachspielzeit markierte letztlich Gezim Bullari (90.+5) mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 25 Meter Entfernung in den Winkel den 2:1-Siegtreffer für die „Husaren“. Mit weiteren Versuchen von Andrei Muresan – starke Parade von Lemwerders Torwart Paul-Philipp Lapsien – und Gezim Gezim Bullari (Latte, nach Vorarbeit von Ismail Zivoli) hatte Grohn zuvor weniger Glück.