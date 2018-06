Bremen-Nord. An diesem Sonnabend findet bekanntlich in der Fußball-Landesliga das Saisonfinale statt. Einen Tag später (Sonntag, 17. Juni) geht dann auch der Abschluss-Spieltag in der Fußball-Bezirksliga über die Bühne und im Vergleich zu den Landesliga-Begegnungen ist es hier mega spannend.

So kann der SV Türkspor (62 Punkte) um Trainer Bahadir Kilickeser durchaus noch den Wiederaufstieg realisieren, muss aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses im Spiel beim Drittplatzierten FC Huchting (60) ein Unentschieden erreichen.

Spannung pur ist natürlich auch im Tabellenkeller angesagt. Hier muss der Blumenthaler SV II (11./27 Punkte) und vor allem der Vorletzte 1. FC Burg (25 Zähler) mächtig um den Klassenerhalt zittern.

Die Blumenthaler Akteure um Trainer Sven Landwehr empfangen den Drittletzten ESC Geestemünde II und können am Sonntag mit einem Happy End gegen die Seestädter auch dem Nachbarn 1. FC Burg wichtige Schützenhilfe leisten.

Die Burger, mit dem neuen Interimstrainer Kai Stegemann, müssen beim Sechstplatzierten Tuspo Surheide auf jeden Fall einen Dreier holen und hoffen, dass die direkte Abstiegskonkurrenz Bremer SV II (daheim gegen das noch sieglose Schlusslicht OSC Bremerhaven II), SF Vicktoria Bremen`05 in Lehe-Spaden, neben den Geestemündern gegen Blumenthal II, Federn lässt. Drei Mannschaften müssen bekanntlich diese Spielklasse verlassen.

Zwar ist für den A-Junioren-Regionalligisten Blumenthaler SV bereits die Saison beendet, aber auch die Nordbremer bangen noch um den Klassenerhalt. Gerettet wäre die Burgwall-Elf, wenn der VfB Lübeck sich in den beiden Relegationsspielen gegen den FC Carl Zeiss Jena behauptet und in die Bundesliga aufsteigt.

Die erste Relegationspartie findet am Sonntag in Jena (Anpfiff 12 Uhr) statt. Das Rückspiel geht am Sonntag (24. Juni) dann beim VfB Lübeck über die Bühne.