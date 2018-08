Vegesacks Ralf von Roden liegt mit 206,9 Ringen auf Position drei bei den Senioren I. (Kosak)

Bremen-Nord. „Mit an die 200 Startern ist das ein echtes Ereignis, was auch den jeweiligen Ausrichtern einiges an Einsatz abverlangt. Schließlich muss der Ablauf des Schießens, die Auswertung und die Ergebniszusammenstellung, nach den vielen Klassen sehr sorgfältig erfolgen. Sonst droht Chaos. Und auch die Verpflegung der vielen Teilnehmer muss organisiert sein“, gab Vegesacks Pressesprecher Georg Veltl zu bedenken.

Von den Ergebnissen her habe er seine Vereinskollegen selten so zufrieden mit ihren Leistungen erlebt. „Und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass beide Mannschaften in ihren Gruppen vorne liegen. Es lief bei allen Vegesacker Schützen richtig gut“, frohlockte Veltl. Vegesacks Vorsitzende Gaby von Roden lieferte mit ihren 211,1 Ringen das zweitbeste Ergebnis des gesamten Wettkampfes ab und führt damit klar das Klassement der Seniorinnen II an. Nur Rainer Gerdes (Wallhöfener SV) brachte als Führender der Senioren II noch 0,3 Ringe mehr als von Roden an. Ihr Ehemann Ralf von Roden liegt mit 206,9 Ringen auf Position drei bei den Senioren I.

Vegesacks Birgit Evers grüßt mit 208,6 Ringen sogar von der Spitze der Seniorinnen I. Auch ihr Teamkollege Peter Heinemann nimmt mit 209,3 Ringen den ersten Rang bei den Senioren V ein. Diese beiden bilden zusammen mit dem Ehepaar von Roden eine Mannschaft. Mit insgesamt 629 Ringen belegen die Nordbremer in der Gruppe A den ersten Platz.

Vegesacks Timo und Heike Wunram sowie Wolfgang Popp und Andreas Schwermer verwiesen den Scharmbecker SV in der Gruppe D mit 611,1 Ringen um 2,6 Ringe auf den zweiten Rang. Volker Wallrabe (SV Schwanewede) beansprucht mit 209,1 Ringen Platz eins bei den Senioren 0. Seine Vereinskameradin Anja Welzel musste bei den Seniorinnen 0 mit 206,4 Ringen nur Monika Böttjer (SV Adolphsdorf/ 208,4) den Vorrang lassen.

Schwanewedes Bernd Wallrabe lieferte mit 207,3 Ringen das Spitzenergebnis bei den Senioren III ab. Annegret Schmidt (Blumenthaler SV) setzte sich mit 206,3 Ringen gleich an die Spitze der Seniorinnen IV. Ihre Klubkollegin Charlotte Marquardt musste sich bei den Seniorinnen V mit 194,4 Ringen nur Anita Grotheer (SV Heidberg-Falkenberg/203,0) geschlagen geben.