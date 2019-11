Lesum. Als Schiedsrichter Daniel Grube die zweite Halbzeit anpfiff, ging ein sturmgepeitschter Wolkenbuch über dem Kunstrasenplatz im Ihletal nieder. Die B-Junioren des Jugend-Fördervereins Bremen (JFV) ließen sich davon nicht beeindrucken. Vielmehr versuchten sie in den folgenden 40 Minuten mit großem Engagement, den 0:1-Rückstand aus der 32. Minute wettzumachen. Vergeblich, das Team von Sören Seidel und Giancarlo Christescu musste sich im Fußball-Regionalligaspiel gegen Hannover 96 II mit der knappen Heimniederlage abfinden.

Die rund 80 Zuschauer im Ihletal sahen zwei grundverschiedene Halbzeiten. In den ersten 45 Minuten dominierten die Niedersachsen, weil sie den Ball schneller und geschickter durch die eigenen Reihen laufen ließen. Der Treffer des Tages durch Nicolo Tresoldi fiel allerdings durch gütige Mithilfe der Nordbremer. Sowohl beim Kombinationsspiel der Hannoveraner vor dem Strafraum als auch beim Nachschuss des von JFV-Keeper Mattis Meißner zunächst abgewehrten Balles reagierte die JFV-Defensivabteilung zu spät.

Ansonsten funktionierte die von Curtis Opoku-Ware organisierte Deckungsarbeit der Gastgeber ohne Fehl und Tadel. Im Angriff jedoch blieben sie harmlos. Mit einer Ausnahme. Bereits in der 5. Minute zirkelte Leonardo Christescu eine Bogenlampe auf das von Marian Kirsch gehütete Tor der 96er. Der Ball senkte sich über den Schlussmann hinweg – und landete auf der Querlatte.

In der Pause hatte das JFA-Trainerteam die Parole zur Attacke ausgegeben. Angriff auf Angriff rollte in Richtung Tor der Gäste, die mit zunehmender Spielzeit damit beschäftigt waren, den Vorsprung zu verteidigen. „Wir haben in der zweiten Halbzeit hervorragend gepresst, zeigte sich Sören Seidel mit der taktischen, läuferischen und kämpferischen Leistung der Mannschaft zufrieden.

Nach rund einer Stunde Spielzeit lag denn auch das 1:1 in der Luft, doch der Schuss von Sturmspitze Luis Kremming wurde eine Beute des Torwarts der Hannoveraner. Und acht Minuten später mussten sich die Gäste beim Schiri bedanken, dass er ein Foul an Kremming nicht im, sondern knapp außerhalb des Strafraums gesehen hatte.

Fazit von Sören Seidel: „Aufgrund der Leistungssteigerung der zweiten Halbzeit hätten wir ein Remis verdient gehabt.“ Allerdings lobte der JFV-Coach auch die gute Abwehrarbeit der Niedersachsen, denen er zutraut, bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitzureden. Auf seine Elf wartet bereits an diesem Mittwoch die nächste schwere Aufgabe. Dann muss sie um 19 Uhr beim SV Werder Bremen II antreten.