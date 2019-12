Lemwerders Faustball-Frauen (hier mit Darja Kohlwes und Anika Langpaap) kassierten in Uchte zwei Niederlagen. (Jörg Suhren)

Lemwerder. In dieser Saison der 2. Hallen-Faustball-Bundesliga Nord der Frauen musste der Lemwerder TV schon auf die beiden Stammkräfte Stephanie Suhren und Andrea Besser verzichten. Nun fielen am fünften Spieltag auch noch die Allrounderin Saskia Gelhaus plus die Abwehrspielerin Marie Seemann aus.

Das war für das LTV-Team einfach zu viel des Guten. Holten die Schützlinge vom Trainer-Trio Sandra Weigt, Patrick Bartelt und Arthur Dick zuvor stets 2:2 Zähler, gingen die Lemwerderanerinnen dieses Mal in Uchte punktemäßig leer aus.

TV Brettorf III – Lemwerder TV 3:2 (11:7, 10:12, 11:9, 7:11, 11:6): Lemwerder reiste nur mit fünf Spielerinnen an. Betreut von Sandra Weigt und Arthur Dick begann das LTV-Team mit Kathi Jacobs und Anika Langpaap (vorne), Darja Kohlwes (Mitte) und Kira Hoffmann und Janika Seemann (hinten) – und kam schwer ins Spiel. Zwar holte Lemwerder einen 1:7-Rückstand auf, konnte aber am Ende ein 7:11 nicht verhindern.

Spiel auf Augenhöhe

Im zweiten Durchgang lief es aufseiten der Weigt-&-Dick-Truppe wesentlich besser. So entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, weil Lemwerder oft die langen und kurzen Bälle entschärfen konnte. Zudem wurden die Rückschläge bis zum Schluss erfolgreich verwandelt. Kein Wunder, dass der LTV zum 1:1 ausglich (12:10). In Durchgang drei lagen die Lemwerderanerinnen zwar mit 3:6 in Rückstand, konnten nach einem Time-out aber wieder mit 8:6 in Front gehen.

Dann schlichen sich aber leider wieder vermeidbare Eigenfehler ins LTV-Spiel eins und auch die Absprache innerhalb der Mannschaft klappte nicht mehr so gut. Die Folge war, dass Brettorfs Dritte sich knapp mit 11:9 durchsetzte. Nach dem 1:2-Rückstand kämpfte Lemwerder verbissen um den Entscheidungssatz – und es klappte.

„Wir hatten einen guten Umgang mit langen und kurzen Bällen. Mit einem großen Willen und Ehrgeiz gewannen wir so den vierten Satz“, berichtete die LTV-Spielerin Darja Kohlwes. Sehr ärgerlich aus Sicht von Lemwerder, dass in Durchgang fünf auch die Konzentration nachließ, sodass die Brettorferinnen sich letztlich über einen hauchdünnen 3:2-Erfolg freuen konnten (6:11).

MTV Diepenau – Lemwerder TV 3:0 (11:4, 11:9, 11:9): Auch in diesem Spiel nahm das LTV-Team dann keine personellen Veränderungen vor und kam wie gegen die Brettorferinnen erneut sehr schwer ins Spiel. „Die Spuren vom ersten Spiel lagen uns noch in den Knochen“, meinte Darja Kohlwes. Zwar führte Lemwerder mit 4:3, musste dann aber gleich acht Bälle abgeben (4:11).

Den zweiten und dritten Durchgang konnte der LTV dann schon wesentlich ausgeglichener gestalten. „Wir haben uns zurückgekämpft. Die Bälle wurden super abgewehrt und die Vorlagen mit guten Rückschlägen umgewandelt“, sagte Kohlwes. Doch letztlich konnte Diepenau die beiden Sätzen jeweils knapp mit 11:9 für sich entscheiden. Nun können sich die Lemwerderanerinnen erst einmal auf eine etwas längere Spielpause freuen. So ist das LTV-Team erst am Sonntag, 2. Februar (Spielbeginn 11 Uhr), wieder im Einsatz.

Zum Saisonfinale erwarten sie im Sport- und Freizeitzentrum Lemwerder dann den Vorletzten TV Brettorf II und den Zweitplatzierten Wardenburger TV. Am sechsten Spieltag (Sonntag, 19. Januar) ist der Lemwerder TV spielfrei.

Lemwerder TV: Kohlwes, Langpaap, Hoffmann, Janika Seemann, Jacobs.