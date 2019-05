Lemwerders Matti Kienast beendete die siegreiche Partie gegen MTV Hammah mit einem Power-Angriffsschlag und sicherte so in der Faustball-Regionalliga der Herren auf dem Sportplatz Empelde den insgesamt dritten Tagessieg. (Jörg Suhren)

Lemwerder. Mit dieser Ausbeute kletterte der Aufsteiger aus der Wesermarsch auf Tabellenplatz fünf und kann nun beim dritten Auftritt auf dem Sportplatz Moslesfehn am Sonntag, 16. Juni, diese Position festigen und sich natürlich auch für die knappe 1:2-Niederlage gegen die Moslesfehner revanchieren.

Lemwerder TV – TuS Empelde 2:1 (11:6, 10:12, 12:10): Gegen den Dritten begann Lemwerder, bei denen Lasse Kienast und Florian Martin fehlten, mit Patrick (gute Angaben) und Daniel Bartelt im Angriff, Patrick Suhren und Sebastian Drees (Abwehr) und Matti Kienast auf der Stellerposition. Nach anfänglichem Abtasten konnte der LTV gegen den Zweitliga-Absteiger durch eine konzentrierte Abwehrarbeit immer wieder die knallharten Angaben und Rückschläge des gegnerischen Schlagmanns entschärfen, „und uns so selbst in gut vorgetragene Angriffspositionen bringen, die durch Daniel und Patrick variantenreich in Punkte umgesetzt wurden“, berichtete der LTV-Trainer Uwe Kienast.

Auch im zweiten Satz zahlte sich die gute Laufarbeit aus und Daniel Bartelt bewies hier Spielübersicht und narrte die gegnerische Mannschaft öfter mit unerwarteten Rückschlägen. Beim 10:8 stand Lemwerder kurz vor dem Matcherfolg, doch ließ das LTV-Team noch den 1:1-Satzausgleich zu. In Durchgang drei wechselte Daniel Bartelt auf die Stellerposition und Matti Kienast in den Angriff. „Die von Matti geschlagenen Angriffsbälle und auch Patricks druckvollen Angaben hatten in der Anfangsphase durchschlagende Wirkung“ (Uwe Kienast). So führten Kienast und Co. bereits mit 10:4, doch es wurde noch einmal sehr spannend (10:10). Dank einer starken Abwehrarbeit von Patrick Suhren konnten aber letztlich die scharf angeschnitten geschlagenen Bälle des gegnerischen Schlagmanns gut angenommen werden (11:10) – die letzte Abgabe setzte der Empelder Schlagmann knapp ins Aus (12:10).

Lemwerder TV – TSV Burgdorf 2:1 (8:11, 11:9, 11:7): Nach dem ersten Happy End musste Lemwerder den ersten Satz abgeben (8:11). Hiernach tauschten Daniel Bartelt (Mitte) und Matti Kienast (Angriff) die Positionen und setzten sich dank der guten Abwehrarbeit insbesondere von Sebastian Drees leicht ab.

„Bei der versuchten Annahme eines Balles durch Daniel Bartelt wurde der Ball von ihm so abgefälscht, dass er eigentlich für das gegnerische Team schon als Punkt abgehackt werden konnte. Doch Sebastian vermochte durch eine blitzartige Drehung mit anschließendem Hechtsprung den Ball so zu retten, dass Matti den Ball eiskalt zum 9:6 versenken konnte. Diese Aktion reichte als Stärkung für unsere Selbstsicherheit und so ging Satz zwei dann an uns“, meinte Uwe Kienast. Auch Durchgang drei verlief recht ausgeglichen. „Nach einer verschlagenen Angabe der Burgdorfer beim 8:7 konnten die beiden nächsten Angaben aber entschärft und anschließend von Patrick Bartelt und Matti Kienast zu unseren Siegpunkten umgemünzt werden. Wichtig war auch, dass wir die Räume für den gut aufgelegten gegnerischen Schlagmann Florian Reukauf eng gemacht haben“, sagte Uwe Kienast.

Lemwerder TV – TSV Bardowick 1:2 (11:6, 3:11, 8:11): Die Raumaufteilung des LTV stimmte zu Beginn (11:6). „Irgendwie war dann aber der Rhythmus weg und Bardowicks Rückschläger bekam Oberwasser. So ging der Satz mit 3:11 zwar etwas zu hoch, aber verdient an den Gegner“, meinte Uwe Kienast, der mit seinem Team auch in Durchgang drei leer ausging.

Lemwerder TV – MTV Hammah 2:1 (8:11, 11:8, 11:7): „Der großgewachsene Angreifer Sönke Haark hämmerte uns die Bälle nur so um die Ohren“, berichtete Uwe Kienast. Sie kamen unerreichbar für die Abwehrspieler Julian Aust, der für Patrick Suhren spielte, und Sebastian Drees kaum mal wieder hoch (8:11). Nach dem 4:6 ging Julian Aust auf die Stellerposition, Patrick Suhren übernahm seine Abwehrposition und Matti Kienast wechselte in den Angriff – für Daniel Bartelt. „Diese Umstellung tat unserem Spiel richtig gut. Die Jungs glaubten wieder an ihre Siegeschance. Julian legte perfekt für Matti vor, der in dieser Phase dem gegnerischen Schlagmann Paroli bot. So konnten wir den Satz noch umbiegen“ (Uwe Kienast).

Im dritten Durchgang setzte sich beim LTV die gute Abwehrarbeit fort, vor allem Julian Aust entschärfte hier oft die knallhart geschlagenen Angaben. Patrick Bartelt und Matti Kienast vollendeten ihre Angriffe weiterhin mit der nötigen Konsequenz auf die Grundlinie, sowie mit diagonal und kurz geschlagenen Bällen. „Nach dem letzten von Matti versenkten Power-Angriffsschlag war der Jubel über die erzielten 6:2-Tagespunkte riesig. Maßgeblichen Anteil hatte für mich Julian Aust, der Frische und Schnelligkeit in unser Spiel zurückbrachte. Für unser Team war es auch wichtig, dass Julian die Jungs in den ersten drei Partien im Abwehrbereich coachen konnte“, meinte Uwe Kienast.

Lemwerder TV: Patrick Bartelt, Matti Kienast, Daniel Bartelt, Suhren, Drees, Aust.