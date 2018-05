Erfolgreiche SVGOer (hinten, von links): Co-Trainer Adrian Rüttjerott, Artur Matrusiew, Ihno Sabelhaus, Flemming Kassan, Max Schriefer, Fabian Czernek, Leon Feldermann, Jochen Feldermann, Mitte: Lucas Hofer, Jari Norden, Vincent Marcus, Max Breitzke, vorne: Alexander Nagel. (fr)

Grambke. Erst gab es für die männliche B-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen mit dem verpassten Landesliga-Aufstieg die Riesenttäuschung, danach wurden die jungen Handballer für ihren großen Zusammenhalt belohnt: Sie sicherten sich in der Bremenliga mit 36:0 Punkten und 549:287 Toren überlegen den Meistertitel vor dem SV Werder Bremen (30:6 Punkte).

Selbst in der Regionsoberliga, in der die Spieler als zweite A-Jugend zusätzlich an den Start gegangen waren, schnitten die Gelb-Blauen mit 18:18 Punkten auf dem sechsten Rang gut ab. Der Auslöser des Starts in zwei Altersklassen war das Frustrationserlebnis in der Landesliga-Aufstiegsrunde vor Saisonbeginn, in der der SVGO dem OHV Aurich II den Vortritt lassen musste.

Ärgerlich war es deshalb, weil die Niedersachsen anstelle ihrer Reserve die erste B-Jugend ins Rennen geschickt hatten, die in der Saison eine Etage höher in der Verbandsliga verlustpunktfrei den Titel einfuhr. Diese durch das Regelwerk akzeptierte Wettbewerbsverzerrung kostete den Nordbremern den Aufstieg und verursachte bei den Spielern einen Riesenfrust, weil es eben die erste und nicht später in der Landesliga gestartete zweite Vertretung der Ostfriesen war, die ihnen den Sprung in höhere Gefilde vor der Nase weggeschnappt hatte.

„Meine Mannschaft hat trotz der niedrigen Liga zur Stange gehalten und eine super Kameradschaft gezeigt“, lobte der SVGO-Trainer Jochen Feldermann den Zusammenhalt seiner Gelb-Blauen. Er machte aus der Not eine Tugend und forderte seine Mannschaft dadurch intensiver, indem er sie zusätzlich in der Regionsoberliga bei der A-Jugend, der tiefsten Spielklasse, an den Start schickte. Positiver Nebeneffekt: Dadurch wurde das Team inklusive Training viermal die Woche gefordert und konnte deshalb auch konditionell enorm zulegen, zumal die Spiele in der A-Jugend zehn Minuten länger als in der B-Jugend dauern.

In der Bremenliga war der Meister unterfordert. Bis auf den 32:30-Hinrundenerfolg über den Verfolger SV Werder Bremen setzte er sich in allen Duellen klar durch, im Rückspiel ließ der SVGO den Grün-Weißen mit 31:21 nicht den Hauch einer Chance.

„Meine Mannschaft hat sich toll weiterentwickelt, ein gutes Zusammenspiel gezeigt und sich auf dem Spielfeld sehr ausgeglichen präsentiert“, meinte Jochen Feldermann. In dessen Team trafen sein Sohn Leon (102/11 Tore), Max Schriefer (78/3), Flemming Kassan (77/8) und Moritz Mühlbach (75/1) am häufigsten ins Schwarze.

Bei der männlichen A-Jugend arbeitete sich das B-Team des SV Grambke-Oslebshausen mit einem fulminanten Schlussspurt von 8:0 Punkten ins Tabellenmittelfeld vor und verschenkte dort mit einem Nichtantritt gegen sogar den Sprung auf den fünften Rang. Da der Handballverband die Aufstiegsrunden für die kommende Spielzeit aufgrund der Vielzahl an Mannschaftsmeldungen bereits auf den letzten Punktspieltag der jetzt abgeschlossenen Kreisoberliga-Saison angesetzt hatte, trugen die Gelb-Blauen ihren letzten Vergleich gegen den schlechter platzierten TuS Komet Arsten nicht mehr aus. In der Regionsoberliga bei der A-Jugend hatten Leon Feldermann (84/31), Flemming Kassan (83/9), Moritz Mühlbach (69/2) und Max Schriefer (66/1) am meisten getroffen.