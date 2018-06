Bundestrainer Joachim Löw will mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem Triumph 2014 in Brasilien nun in Russland nach dem Weltpokal greifen. (MAGICS)

Am Sonntag um 17 Uhr erfolgt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit dem Spiel gegen Mexiko der Anpfiff zur Weltmeisterschaft in Russland. Es ging dabei unter anderem darum, was vom Titelverteidiger erwartet wird, welche Länder die Favoriten sind, welcher Außenseiter groß herauskommen könnte, wie die Kaderzusammenstellung beurteilt wird, wer der Nachfolger vom 2014er WM-Helden Mario Götze werden könnte und in welchem Rahmen die Befragten die WM erleben.

Dass die Deutschen jüngst gegen Österreich verloren und gegen Saudi-Arabien nur mit 2:1 gewonnen haben, beunruhigt Denis Spitzer, den neuen Spielertrainer des Bremen-Ligisten Blumenthaler SV, nicht: „Das ist doch wie immer. In der Vorbereitung bekleckert sich das Team nicht gerade mit Ruhm.“ Der 31-Jährige geht davon aus, dass die Deutschen Minimum das Halbfinale erreichen und wieder einmal ihrem Ruf als Turniermannschaft gerecht werden. „Deutschland ist eben eine Turniermannschaft, so wie die Engländer eben keine Elfmeter schießen können. Es gibt Dinge, die offenbar Bestand haben“, weiß Spitzer, der ferner Frankreich, Argentinien und Spanien zum Favoritenkreis zählt. Außenseiter hat Denis Spitzer eher nicht auf dem Zettel, einer Mannschaft wie Belgien traut er zwar eine starke Vorrunde zu, rechnet dann aber mit einem baldigen Aus.

Was die Kaderzusammenstellung angeht, hätte Denis Spitzer nur wenig anders gemacht. Für Sebastian Rudy hätte er allerdings Leroy Sane mitgenommen, um die Position von Marco Reus zu sichern. „Marco Reus wird wohl im Laufe des Turniers verletzungsbedingt ausfallen“, befürchtet Spitzer eine Fortsetzung des Verletzungspechs. Als einen möglicherweise entscheidenden Mann stuft der BSV-Trainer Timo Werner ein, dem er fünf, sechs Turniertreffer zutraut und auch in einem eventuellen Finale mit ihm rechnet. Denis Spitzer beschreibt sich als jemanden, der generell nicht jedes Spiel gucken muss, aber die Deutschland-Spiele natürlich schon. Und wo? „Mal gucken, wie die Feste fallen.“

Gerd Stedtnitz, Spielleiter, Mannschaftsverantwortlicher des Landesliga-Teams und zweiter Vorsitzender von DJK Germania Blumenthal, würde den Dortmunder Marco Reus gerne in der Rolle des WM-Helden sehen. Den bisherigen Pechvogel bezeichnet er als „super-genialen Fußballer, der technisch stark, schnell und mannschaftsdienlich ist – und sympathisch.“ Nicht so begeistern ist er von der Entscheidung, dass Mario Gomez einen Kaderplatz erhalten hat, „auch wenn er oftmals richtig steht.“ Er hätte den Freiburger Nils Petersen bevorzugt. „Aber es gibt so viele Trainer wie Fußballverrückte. Wir sind oft zu weit weg, um das richtig beurteilen zu können. Man braucht einfach eine Mannschaft, die zusammenpasst“, glaubt der 55-Jährige, dass Einschätzungen aus der Distanz schwer sind.

Gerd Stedtnitz sieht sich in der Entscheidung, die Vorbereitungsspiele nicht geguckt zu haben, bestätigt und setzt darauf, dass Deutschland „eine absolute Turniermannschaft ist“ und neben Brasilien, Spanien und Frankreich zu den klaren Favoriten gehöre. Überraschungen werde es immer geben, aber nicht beim Titelträger 2018. Beim gemeinsamen Gucken der Deutschland-Spiele im größeren Familienrahmen sei es zu einem Ritual geworden, bei jedem Deutschen Tor einen „Kurzen“ zu trinken. Die Ausnahme war da allerdings das 7:1 bei der letzten WM gegen Brasilien. Stedtnitz: „Das wäre zu heftig geworden.“

Für Jan-Philipp Heine, den beruflich bedingt gerade pausierenden und im Oktober wieder zum Team stoßender Innenverteidiger des SV Grohn, hat die Vergangenheit eines gezeigt: „Man sollte dem Bundestrainer vertrauen.“ Deshalb gäbe es für ihn („obwohl ich gerne und viel über Fußball rede“) zum Kader auch so rein gar nichts zu sagen. Dafür grenzt der 28-Jährige seinen Favoritenkreis aber stark ein: „Frankreich wird eine gute Rolle spielen. Und mit Deutschland ist bei großen Turnieren immer zu rechnen. Einer von denen wird es machen.“ Von Deutschland könne man eine disziplinierte Vorstellung erwarten, die Mannschaft werde taktisch immer gut eingestellt sein. „Die kriegen das auf den Punkt hin“, lobt Jan-Philipp Heine das Trainerteam um Jogi Löw.

Etwas Besonderes könnte nach Einschätzung von Heine auch Timo Werner hinkriegen. „Vielleicht macht er im entscheidenden Spiel das gleiche wie 2014 Mario Götze“, traut er dem Leipziger Stürmer zu, der deutsche WM-Held zu werden. Allerdings. Werner habe zwar eine gute Saison gespielt, aber mit der ersten WM-Teilnahme betrete er ja Neuland. Ob alles so kommt, wie von ihm prophezeit, wird Jan-Philip Heine im Freundes- und Familienkreis verfolgen, auch Public Viewing („aber erst nach der Vorrunde“) findet er reizvoll.

Fußball satt steht in den nächsten zwei Wochen auf dem Speiseplan von Jerome Schröder, dem Torhüter des Landesligisten TSV Farge-Rekum, der als Kassenwart auch Vorstandsmitglied im Gesamtverein ist. Der 28-Jährige hat seit Donnerstag Urlaub und kann sich so ganz viele Vorrundenspiele reinziehen. Im späteren WM-Verlauf werde er möglichst früh Feierabend machen. Von der deutschen Mannschaft erhofft er sich Fußball ohne langes Hinhalten und Abwarten, „die Mannschaft soll auf‘s Tor gehen“ und das ganze Land mit ihren Auftritten mitnehmen – so wie 2014. Schröder: „Mit Toni Kroos als Rhythmusgeber sind wir gut aufgestellt.“ Aufgestellt beziehungsweise nominiert hätte Jerome Schröder im Gegensatz zu Joachim Löw auf jeden Fall Leroy Sahne, um für frischen Wind zu sorgen. Einem anderen Youngster, der es in den Kader geschafft hat, traut der Farger den besonderen Moment zu: „Wenn man Julian Brandt in der 80. Minute oder in der Verlängerung bringt, kann er für Furore sorgen.“

Für Furore kann nach Schröders Meinung auch Kroatien sorgen: „Ich weiß gar nicht, ob die ein Außenseiter sind. Aber ich schätze sie stark ein, sie können es weit schaffen.“ Als obligatorische Favoriten bezeichnet Schröder Brasilien, Frankreich und „uns“.

Für Bayram Özkul (44), den künftigen Trainer des Landesligisten TSV Lesum-Burgdamm, zählen die „üblichen Verdächtigen“ zum Favoritenkreis, doch Deutschland steht für ihn an erster Stelle. „Auch wenn mir die Vorbereitung nicht gefallen hat: Wenn‘s drauf ankommt, wird Deutschland hellwach sein“, vermutet Özkul. Eine „große Rolle“ wird nach seiner Einschätzung Toni Kroos spielen, den er auf seiner Position als besten Fußballer der Welt einstuft und von dessen Pässen und gutem Auge er schwärmt. In Brasilien („Die haben sich gefangen“) sieht er einen zweiten großen Favoriten: „Einer von den beiden wird es machen.“ Welcher Außenseiter auf sich aufmerksam machen könne, habe Özkul zwar nicht so verfolgt. „Aber Island ist ja wieder dabei“, sagt Özkul, weiß aber auch, dass sie mit Argentinien, Kroatien und Nigeria eine schwere Gruppe erwischt haben.

Überrascht ist Schichtarbeiter Bayram Özkul davon, dass Joachim Löw Manchester Citys Leroy Sane nicht mitgenommen hat: „Er ist so ein schneller Flügelflitzer, der in Eins-gegen-eins-Situationen stark ist.“ Alles andere findet der Neu-Trainer okay. Ob und welche Spiele Bayram Özkul live verfolgen kann, steht wegen der Schichtarbeit in den Sternen: „Ich muss zusehen, dass es irgendwann mal passt, ein paar Spiele mit Freunden zu gucken.“

Die meiste Zeit der WM verbringt Jörg Segerath auf Mallorca. Der Teammanager des Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack will sich zwar die Spiele der deutschen Mannschaft und die eine oder andere interessante Partie darüber hinaus spontan angucken. Doch der Genuss der Balearen-Sonne hat Priorität: „Ich werde ‚nen Teufel tun und mir um 14 Uhr Spiele angucken.“ Deutschland zählt für Jörg Segerath zwar neben Frankreich, Brasilien und Argentinien zum Favoritenkreis, doch er glaubt nicht, dass das Löw-Team erneut die Hände am Pokal haben wird: „Wenn wir ins Halbfinale kommen, kann man zufrieden sein.“ Segerath begründet sein Urteil damit, dass der Mannschaft Spieler wie Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger fehlen und das Team bis auf Toni Kroos nicht so extrem starke Spieler habe.

Eine gute Rolle traut Segerath Joshua Kimmich und Marco Reus zu. Timo Werner dürfe man nicht unterschätzen, ihm könnte möglicherweise so einen Moment wie Götze vor vier Jahren gelingen. Die Kaderzusammenstellung findet der SAV-Teammanager „nicht so schlecht“, er hätte allerdings Leroy Sane anstelle von Sebastian Rudy nominiert. Segerath: „Sane hätte eine tragende Figur werden können.“ Trotz der Bedenken gibt es bei Jörg Segerath die Hoffnung auf etwas Großes in Russland. Denn: „Jogi Löw ist einer der besten Trainer der Welt. Wer weiß, was er aus dem Hut zaubert?“ 2014 hatte er beispielsweise eine Abwehrkette mit vier Innenverteidigern aufgeboten.

Steven Holstein schließt sich seinem Vorgänger an und vermisst Leader wie Schweinsteiger und Lahm. Der Mittelfeldspieler des SV Lemwerder rechnet mit „einer durchwachsenen WM“ für Deutschland. Frankreich, Spanien und Argentinien hält er für sehr stark in der Breite, Belgien und Deutschland („als Turniermannschaft“) hat er aber trotzdem auf dem Zettel. Er traut insbesondere Marco Reus („Wenn er sich nicht wieder verletzt“) eine starke WM zu und glaubt, dass der einiges bewegen wird. Überraschend findet er, dass Leroy Sane aussortiert worden ist, und anstelle von Mario Gomez hätte er Nils Petersen oder Mark Uth den Vorzug gegeben. Eine gute Gelegenheit, im großes Kreis Fußball zu gucken, bietet sich für Steven Holstein vom 20. bis 24. Juni. Da geht er mit den Kickern des SV Lemwerder auf Saisonabschlussfahrt nach Cala Ratjada. Genau in dieses Zeitfenster fällt die Partie Deutschland gegen Schweden (Sbd., 23. Juni, 20 Uhr). Na dann Salud, wie man in Spanien beim Anstoßen sagt.