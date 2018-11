Torjäger Mirko Jankowski (rechts) feierte mit der SAV im Hinspiel einen 2:1-Sieg am Burgwall. Gelingt den Blumenthalern um Lokman Abdi nun die Revanche? (Christian Kosak)

Vegesack. Gut fünf Wochen vor Weihnachten startet nun in den Geschäften der große Run auf die Geschenke. Die SG Aumund-Vegesack und der Blumenthaler SV haben in der Fußball-Bremen-Liga allerdings schon viel früher damit begonnen, zur Freude ihrer Gegner großzügig Punkte zu verteilen. An diesem Sonnabend treffen die nordbremischen Traditionsvereine ab 14 Uhr im Vegesacker Stadion aufeinander. Und keine der beiden Mannschaften ist gewillt, im Nordderby mit Geschenken für vorweihnachtliche Freude beim Gegner zu sorgen.

Mit ihrer bisherigen Bilanz in der Saison 2018/19 können weder die Vegesacker noch die Blumenthaler zufrieden sein. Wenngleich ihre Erwartungshaltung sehr unterschiedlich war. Dass das nahezu komplett neuformierte Team vom Burgwall anfangs Mühe haben würde, Schritt zu halten im Bremer Fußball-Oberhaus, war keine Überraschung. Die routinierte SAV-Mannschaft allerdings hatte ganz andere Ziele, als nach der Hälfte der Saison mit mageren 19 Punkten nur den neunten Tabellenplatz zu belegen.

„Immer wieder, wenn wir glaubten, das Tal endlich durchschreiten zu können, traf uns der Rückschlag“, blickt SAV-Trainer Björn Krämer zurück. Besonders enttäuscht hat ihn die die jüngste 2:3-Heimniederlage gegen die Leher Turnerschaft. Nach einer formidablen ersten Halbzeit, in der man höher als nur 1:0 hätte führen müssen, zeigten die Vegesacker in den zweiten 45 Minuten ihr zweites Gesicht. Konzentration und Leistungswille waren in der Kabine geblieben, die Seestädter gewannen 3:2 und nahmen das Punktegeschenk der Nordbremer dankend an.

Von Krise will er zwar nicht sprechen, aber ein Grundsatzgespräch mit den Spielern hielt Björn Kramer für notwendig. „Wir haben ein paar Dinge aufgearbeitet, die zu klären waren, um den Hebel erfolgreich umzulegen“, sagt der SAV-Trainer. Und er macht auch kein Hehl daraus, was ihn in dieser Saison vor allem gestört hat: „Wir haben uns viel kaputt gemacht, weil zu häufig die Konzentration nachließ.“ Nicht selten schien sich denn auch in den Hinterköpfen der Spieler die Ansicht zu verfestigen, man könne den Gegner im Schongang im Griff behalten.

Der Blumenthaler SV muss sich nun an diesem Sonnabend auf einen Gegner einstellen, der 90 Minuten Dampf machen und trotzdem, wie es Krämer formuliert, ansehnlichen Fußball spielen will. Dieses Talent ist der jungen Garde von Blumenthals Coach Denis Spitzer offensichtlich in die Wiege gelegt worden. Denn immer wieder schwärmen auch Spitzers Trainer-Kollegen von den spielerischen und technischen Fertigkeiten und der hoffnungsvollen Perspektive der Burgwallelf.

Spitzer kann dieses Lob nach eigenen Worten schon gar nicht mehr hören. Entscheidend sei, nicht nur guten Fußball zu präsentieren, sondern auch an den Ertrag in Form von Punkten zu denken, sagt er. Das gelang der Burgwallelf im direkten Vergleich seit 2005 bessern als den Vegesackern. Seitdem stehen in 26 Duellen elf Blumenthaler und acht SAV-Siege zu Buch; sieben Mal trennte man sich unentschieden.

Natürlich ist vor einem Kräftemessen der beiden Traditionsvereine schnell vom Derbycharakter die Rede. Und insbesondere für die Klub-Verantwortlichen sowie die langjährigen Fans ist das Duell zwischen der SG Aumund-Vegesack und dem Blumenthaler SV auch ein besonderes emotionales Ereignis. Weniger allerdings wohl für die Aktiven auf dem Rasen. Sie wüssten vom Hörensagen zwar, dass ein Derby einen besonderen Reiz auf die Vereinsanhänger ausübe, sagt Denis Spitzer. Auf dem Platz aber würden derlei Emotionen keine so große Rolle spielen.

Ein Ansporn für die junge Burgwallelf könnte schon eher die Aussicht auf eine Rehabilitation sein. Im Hinspiel zum Auftakt der Saison gelang der SAV nämlich ein 2:1-Auswärtssieg. Der Erste in den vergangenen vier Jahren. Der Blumenthaler Coach ist jetzt indes davon überzeugt, dass seine Mannschaft genügend Potenzial besitzt, um den Spieß dieses Mal umzudrehen. Sollte das gelingen, würde man nur noch zwei Punkte von den Vegesackern getrennt sein und sich ebenfalls im „absoluten Mittelfeld“ der Tabelle befinden, wie Björn Krämer dieses Terrain bezeichnet, das er schleunigst in Richtung höhere Etagen verlassen möchte.

Große personelle Sorgen plagen die beiden Trainer nicht. Im Gegenteil, Björn Krämer hofft, dass er die angeschlagenen Offensivkräfte Lennart Kettner und Alexander Schlobohm zumindest zeitweise einsetzen kann. Und beim Blumenthaler SV hat sich Torwart Thomas Büttelmann zurückgemeldet. Die Zuschauer aber dürfen darauf hoffen, was beide Trainer ihren Mannschaften vor dem Derby eingebläut haben und Björn Krämer in folgende Worte kleidet: „Am Limit spielen und als Team überzeugen.“ Bleibt noch hinzuzufügen: Und keine Geschenke verteilen.