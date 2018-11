SAV-Spielerin Lea Ulrich. (WK)

Mittwoch, 14. November: Der Tag startet gut, weil ich wegen der Pädagogischen Konferenzen früher als sonst aus der Schule kann. Gut gelaunt mache ich mich auf den Weg nach Hause. Doch meine Stimmung hält nicht lange an. Die Bushaltestellen sind beim Bürgerhaus aufgrund einer Baustelle seit längerer Zeit gesperrt, sodass der Verkehr oft schleppend verläuft. Der Bus kommt deshalb wieder einmal zu spät. Als der Bus endlich ankommt, sinkt meine Laune weiter, da dieser gestopft voll ist, weil alle gemeinsam Schluss haben. Es ist warm und stickig. In jeder Kurve wird man an den Nebenmann gedrängt. Schlecht gelaunt und genervt mache ich mich um 17 Uhr auf den Weg zum Verbandstraining nach Sebaldsbrück. Da unser Trainer Sven Landwehr aufgrund eines Staus zu spät kommt, fällt das anstrengende Work-out aus. Das Tolle am Training ist, dass ich immer meinen Ärger vergessen kann. Somit nimmt der Tag doch noch ein gutes Ende.



Donnerstag, 15. November: Beim Weg zum Training herrscht – wie so oft in Bremen – viel Verkehr, sodass es nur im Stop-and-go vorangeht. Das nervt. Doch ich starte motiviert ins Training, um die restliche Zeit zu nutzen. Momentan liegt der Fokus auf Techniktraining, bevor wir vor den norddeutschen Ranglisten-Wettbewerben wieder mehr spielnahe Übungen trainieren. Dieses Training ist sehr monoton und fordert eine Menge an Geduld, Präzision und Aufmerksamkeit. Doch es ist unvermeidbar und wichtig, um sich zu verbessern. Durch das gemeinsame Trainieren als Gruppe herrscht selbst in anstrengenden Phasen eine lockere Stimmung und Zusammenhalt. Zum Ausgleich gibt es anstrengende Ausdauerübungen. Anschließend gucke ich mit meinem Vater Marco Ulrich noch die ATP-Weltmeisterschaften im Tennis an, bei denen unser Favorit Roger Federer sehr zu unserer Freude das Halbfinale erreicht. Mein Bruder Mattis und mein Vater spielen beide Tennis. Dadurch wurde auch mein Interesse an dem Sport geweckt, sodass auch ich in den Ferien ab und zu spiele.



Freitag, 16. November: Am Nachmittag starte ich gut gelaunt ins Wochenende. Um 18 Uhr mache ich mich wieder auf den Weg zum Training. Im Winter fängt dieses später an als im Sommer, weil die Fußballer in die Halle kommen. Wir haben daher insgesamt auch weniger Zeit. Es ärgert mich ziemlich und regt mich auf, dass Badminton eine Randsportart ist und oft benachteiligt wird beziehungsweise Fußball immer an erster Stelle vor vielen anderen Sportarten steht. Wir machen wieder Techniktraining. Es ist auf Dauer anstrengend, sich die ganze Zeit zu konzentrieren. Doch es lohnt sich. Der Spaßfaktor steigt durch das Trainieren mit den Freunden. Es macht sich negativ bemerkbar, dass meine Freundin Stine Köster diese Woche krank ist. Durch die gemeinsam verbrachte Zeit wächst man eng zusammen, sodass die Zeit noch wertvoller wird.



Sonnabend, 17. November: Ich kann ausschlafen. Das ist nicht oft der Fall, da ich fast jedes Wochenende ein Turnier oder einen Wettkampf habe. Im Moment läuft aber nur die Punktspielsaison mit der Mannschaft. Diese nimmt nicht so viel Zeit wie die Turniere in der ersten Hälfte des Jahres in Anspruch, die den ganzen Tag dauern. Nach einem ausgiebigen Frühstück mache ich mich mit meiner Mutter Martina und meinem Vater auf den Weg zum Ikea nach Bremerhaven. Wir kaufen neue Sachen für mein Zimmer und fürs Wohnzimmer, das nächste Woche renoviert werden soll. Dann fahren wir noch zu Meyerhoff und zu anderen Möbelgeschäften, um wirklich alles besorgen zu können. Um 17 Uhr sind wir und auch der Bruder meines Vaters sowie seine Familie bei meinen Großeltern zum Grünkohl-Essen eingeladen. Meine Familie bekomme ich auch nicht so oft zu Gesicht, da ich viel unterwegs bin. Daher ist es umso schöner, alle zu treffen.



Sonntag, 18. November: Ich muss um 8 Uhr aufstehen, da wir um 10 Uhr ein Punktspiel in Hemelingen haben. Das Spiel ist von der Jugend, sodass wir anders als bei den Erwachsenen zwei Spiele haben und somit gegen zwei Gegner antreten. Das erste Spiel ist gegen die BTS Neustadt. Es ist eines von den beiden entscheidenden in Bezug auf die Meisterschaft. Meiner Freundin Stine geht es wieder besser. Ich freue mich sehr, sie wiederzusehen und mit ihr zu spielen. Wir gewinnen unser Doppel in drei Sätzen. Nach Niederlagen im Jungen-Doppel und Jungen-Einzel liegen wir vor den letzten beiden Spielen mit 1:2 hinten. Ich bestreite das Mädchen-Einzel und schaffe es, trotz der Aufregung den ersten Satz mit 21:14 zu gewinnen. Dann liege ich zur Pause mit 11:2 vorne. Alles sieht nach einem Sieg aus. Doch irgendwie lässt meine Konzentration nach. Die Gegnerin rückt immer näher an mich heran. Die Ruhe in mir vergeht. Ich schaffe es jedoch, mich wieder zu sammeln, und gewinne den Satz mit 21:18. Insgesamt bin ich zufrieden, ärgere mich aber, dass ich mein Spiel nicht konsequent zu Ende gebracht habe. Das Gemischte Doppel bringt auch einen Sieg in zwei Sätzen hervor, sodass wir das Spiel mit 3:2 für uns entscheiden. Die Freude ist groß. Im zweiten Spiel gegen Hemelingen hole ich meine beiden Spiele deutlich. Insgesamt verzeichnen wir einen 4:1-Sieg. Somit ist der Spieltag ein voller Erfolg für uns.



Montag, 19. November: Seit gestern Abend fühle ich mich nicht so gut. Ich bleibe krank zu Hause und versuche, mich dort zu erholen.



Dienstag, 20. November: Der Dienstag ist einer der anstrengendsten und stressigsten Tage. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule und bin froh, als um 13.20 Uhr nach fünf Stunden endlich die Mittagspause beginnt. Wir gehen in die Fußgängerzone zum Bäcker, bevor nach 45 Minuten wieder Zeit für den Unterricht ist. Die meisten haben um 15.05 Uhr Schluss. Doch ich warte bis um 15.45 Uhr in der Aula, bevor mein Sportunterricht losgeht. Für dieses Halbjahr habe ich den Kurs Tanzen gewählt. Bis nach den Herbstferien haben wir Salsa gemacht. Im Moment nehmen wir Hip-Hop durch. In den 90 Minuten arbeiten wir in Gruppen an unserer Choreo weiter, die sich aus Hip-Hop- und Salsa-Teilen zusammensetzt. Um 17.15 Uhr habe auch ich endlich Schluss und fahre im Dunkeln nach Hause. Doch lange Zeit für eine Pause bleibt zu Hause nicht, weil um 18 Uhr mein Heimtraining bei der SAV in der Sporthalle an der Lerchenstraße beginnt. Bis um 20 Uhr geht das Jugendtraining bei Udo Bätjer. Anschließend bleiben Stine und ich wie immer noch eine Stunde beim Erwachsenentraining. Nach dem dreistündigen Training kehre ich geschafft vom Tag wieder nach Hause zurück.



Marcel Wätjen, der Trainer des Fußball-Kreisligisten SV Eintracht Aumund, wird als Nächster über seine Woche berichten.

Zur Person

Lea Ulrich (16)

ist Nachwuchsspielerin der Badminton-Sparte der SG Aumund-Vegesack. Die Schülerin am Gymnasium Vegesack wohnt mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder in Schönebeck. Seit 2014 gehört Ulrich dem Landeskader des Bremer Badminton-Verbandes an.