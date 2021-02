Dennis Walther (frei)

Mittwoch, 27. Januar: Pünktlich um 8 Uhr sitze ich mit einem Kaffee am PC in meinem Wohnzimmer in Marßel – es ist Home-Office angesagt. Seit Juli des vergangenen Jahres arbeite ich halbtags für die Deutsche Turnerjugend im Projekt „Regionalliga-Inklusion“ als Inklusionscoach. Ziel des Projektes ist es, die Turnvereine zu ermutigen, ihre Kinderturngruppen für Kinder mit und ohne Behinderung gleichermaßen zu öffnen sowie Netzwerke zwischen Vereinen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Kindergärten, Schulen, Flüchtlingseinrichtungen zu bilden und begleiten. Meine Region umfasst die Landesturnverbände in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Heute soll die Ankündigung zu unserem digitalen Stammtisch „Dialog.Inklusion“ zum Thema inklusive Kinderturnstunden raus. Ich nutze die Gelegenheit und bespreche mit Oliver Neumann vom Schleswig-Holsteiner Turnverband (SHTV), wie wir die Internetpräsenz des SHTV anpassen können, damit die zukünftigen Veranstaltungen auch aktuell auf der Homepage zu finden sind – zwei Minuten später ist schon alles online. Da die Sporthallen geschlossen sind, ist nachmittags kaum etwas angesagt. Ich habe mir im Lockdown angewöhnt, jeden Nachmittag mindestens eine Stunde an die frische Luft zu gehen. Glücklicherweise brauche ich nur einmal über die B74 und bin schon im Grünen.

Donnerstag, 28. Januar: Heute sind zwei Videokonferenzen angesetzt. Am Vormittag „treffen“ wir uns mit dem gesamten Projektteam, um die Inklusionswochen Anfang Mai weiter zu planen. Eine Woche lang wird es breitgefächerte Online-Fortbildungen zum inklusiven Kinderturnen geben. Am Nachmittag habe ich mit Stefanie Kneisle eine Videokonferenz. Mit meiner Kollegin aus Koblenz setze ich einige Projekte zusammen um, unter anderem den Dialog.inklusion. Auch beim Thema „Psychomotorisches Turnen“ für die März-Ausgabe steht fast alles. Am Abend schreibe ich mit den Mädchen der weiblichen Jugend U16 des Blumenthaler TV in unserer Whatsapp-Gruppe. Bisher hatte ich sie immer mit Fitnessplänen versorgt. Nun wollen wir aber von der nächsten Woche an auch zusammen online trainieren, auch um uns einfach mal wieder zu sehen. Das gemeinsame Training in der Halle fehlt uns allen sehr.

Freitag, 29. Januar: Gleich am Morgen ploppt in Outlook eine Erinnerung auf, die ich vergessen hatte zu löschen. Normalerweise würde ich heute als Pflasterpass-Kursleiter beim RV Etelsen in Aktion sein und den Kindern der Minis-Gruppe Erste-Hilfe-Maßnahmen beibringen. Kurz bin ich etwas wehmütig, da die Pflasterpass-Kurse mit den fünf- bis achtjährigen Kindern immer sehr viel Spaß machen. Die Kleinen sind mit vollem Eifer dabei, wenn es darum geht, Wunden zu versorgen oder sich gegenseitig in die stabile Seitenlage zu legen. Um 16.30 Uhr fange ich an, das Setup für das Online-Training aufzubauen. Die Kamera kommt auf das Stativ und wird an den Laptop angeschlossen, das Licht positioniert und die Videosoftware gestartet. Ich hatte lange überlegt, wie man mit den Mädchen zwischen acht und zehn Jahren online Training machen kann. Letztlich hatte ich mich dazu entschieden, den Schwerpunkt auf ein koordinatives Gehirntraining zu legen. Überpünktlich sind die Mädchen vom Blumenthaler TV und des TSV Borgfeld im virtuellen Trainingsraum. In diesem Training benötigen wir diesmal alle zwei Tennisbälle, ein Geschirrhandtuch und vier Spielkarten. Da die koordinativ anspruchsvollen Übungen anfangs nie klappen, sind die Mädchen schnell am lachen. Später kommt aber meist der Ehrgeiz, die Übung doch irgendwie hinzubekommen. So spaßig es auch ist: Fan des Online-Trainings werde ich nicht mehr. Ich weiß aber auch wie wichtig es ist, den Kindern etwas Bewegung zu ermöglichen und die Bindung innerhalb des Teams in diesem langen Lockdown nicht zu verlieren.

Sonnabend, 30. Januar: Aktuell wäre ich nahezu jedes Wochenende in der Halle. Im Januar spielt die Faustball-Jugend normalerweise ihre Landesmeister aus, bevor es im Februar zu den Norddeutschen Meisterschaften geht. Heute wäre es mit der weiblichen U16 des Blumenthaler TV nach Borgfeld zum letzten Spieltag der Jugend-Landesliga gegangen. Dabei ist jeder Spieltag auch immer ein kleines Wiedersehen, da sich die Mädchen aus Blumenthal und Borgfeld von den Landeslehrgängen kennen und mögen. Ich kümmere mich stattdessen um mein zweites Hobby: die Fotografie. Ich möchte das Wetter nutzen und in der schönen Winterlandschaft neue Fotos machen, insbesondere mit einer Glaskugel. Das gibt gerade im Schnee tolle Effekte. Sportlich wird es nur vor dem Fernseher. Als Faustball-Ersatz hat sich bei mir Volleyball etabliert. Zwar ist mein SSC Schwerin nicht im Einsatz. Aber das Spiel zwischen dem SC Potsdam und dem VC Wiesbaden lässt sich auch neutral gut verfolgen. Das Remis von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga gegen das Schlusslicht Schalke 04 nehme ich nur am Rande zur Kenntnis. Für diesen Millionenzirkus interessiere ich mich schon seit Jahren nicht mehr wirklich. Und so wie sich die Fußballspieler aktuell während des Lockdowns auf dem Platz benehmen, haben sie meiner Meinung nach auch endgültig ihre Vorbildfunktion als Sportler verloren.

Sonntag, 31. Januar: Gegen Mittag fahre ich auf die Fähre Richtung Lemwerder. Meine Zeit als Aushilfe während des Studiums auf der Fähre ist zwar schon lange her. Aber viele der Mitarbeiter kenne ich noch. Auf der kurzen Überfahrt quatschen wir etwas über die aktuelle Situation. Während der Corona-Pandemie werden die Gespräche aber kurzgehalten. In Lemwerder besuche ich meine Eltern. Passend zum schönen Winterwetter gibt es Grünkohl. Zwar ist in diesem Jahr an keine Kohlfahrt zu denken – aber den besten Grünkohl gibt es sowieso immer noch Zuhause.

Montag, 1. Februar: Montag- und Dienstagvormittag gebe ich normalerweise Reha-Sportkurse in Vegesack, die zurzeit aber, ebenso wie meine Präventionskurse, nicht erlaubt sind. Deshalb versuche ich in dieser Zeit möglichst viel vorzubereiten, damit ich nach dem Lockdown sofort wieder starten kann. Ich beantrage die Zertifizierung eines neuen Präventionskurses bei der Zentralen Prüfstelle Prävention, damit meine Teilnehmenden die Möglichkeit erhalten, die Kursgebühren teilweise von ihren Krankenkassen zurückerstattet zu bekommen. Außerdem aktualisiere ich meine Homepage und gestalte neuen Content für Social Media. Danach setze ich mich wieder an das Konzept für einen Faustball-Assistenz-Lehrgang. In unserer Sportart ist es nicht nur wichtig, neue Kinder für den Faustballsport zu begeistern, sondern auch die älteren Spielerinnen mit in die Trainingsarbeit einzubauen. Ich hoffe auch, dass so die positive Entwicklung im Jugend-Faustball weiter vorangetrieben werden kann.

Dienstag, 2. Februar: Am Nachmittag ist wieder Online-Training angesagt. Es starten die U10-Mädchen, die diesmal Übungen mit dem Faustball machen sollen. Über den Bildschirm kann cih erkennen, dass es einige Querschläger gibt. Aber anscheinend ist noch nichts kaputtgegangen. Im Anschluss mache ich zum ersten Mal mit den U16-Mädchen des Blumenthaler TV das Online-Training. Hier liegt der Fokus mehr auf Kraft und Stabilisation. Kleine Trainingsmaterialien hatten die Mädchen dafür schon im vergangenen Jahr von mir erhalten. Den Tag lasse ich mit Volleyball ausklingen. Die Damen des SSC Schwerin sind in der Champions-League gegen die polnische Topmannschaft aus Rzeszów gefordert.

Zur Person

Dennis Walther (40)

ist seit drei Jahren Faustball-Trainer der weiblichen Jugend des Blumenthaler TV. Der selbstständige Sportwissenschaftler und Erste-Hilfe-Trainer arbeitet zudem als Inklusionscoach bei der Deutschen Turnerjugend, wohnt in Marßel und ist ledig.