Der Burgwall-Akteur Avni-Serdar Güngör (am Ball) war im Abschluss kaltschnäuzig und erzielte gegen Buntentor drei Treffer. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Die A-Junioren des Blumenthaler SV haben sich dank eines 4:0-Erfolges über den ATS Buntentor auf Rang zwei der Bremer Fußball-Verbandsliga vorgeschoben und schnuppern somit doch noch ein wenig am Gewinn der Winterrundenserie. Man of the match war Avni-Serdar Güngör mit drei Toren. Der JFV Bremen stand bei der 2:4-Niederlage beim TuS Komet Arsten dicht vor einem Punktgewinn.

TuS Komet Arsten – JFV Bremen 4:2 (3:0): Durch die Ferienzeit hatten die Gäste Probleme, eine vollständige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Deshalb traten die Nordbremer gleich mit einem halben Dutzend B-Junioren an. Die vielen jungen Spieler verhielten sich ein wenig so wie das Kaninchen vor der Schlange. „Meine Spieler hatten in den ersten 25 Minuten zu viel Angst vor dem Gegner“, räumte JFV-Coach Luis Serrano Leonor ein. Die Gastgeber besaßen vor allem die Kopfball-Hoheit. So resultierte auch das 1:0 für das Heimteam durch den dreifachen Torschützen Mathies Kröger aus einem Kopfball – nach einem Eckstoß. Auch beim 2:0 kam Nuhat Kacar am Elfmeterpunkt völlig unbedrängt zum Kopfball. „Da haben sich aber auch die körperlichen Unterschiede bemerkbar gemacht“, urteilte Serrano Leonor. Erst nach dem Treffer von Matthies Kröger zum 3:0 legte der Gast seinen Respekt vor dem Kontrahenten endlich ab. Matteo Müller vergab auch noch in der ersten Halbzeit eine große Chance zum 1:3.

„Im zweiten Durchgang haben wir das Spiel dominiert“, versicherte Luis Serrano Leonor. Jan-Peter Spengemann verlängerte nach 54 Minuten auch einen Eckball von Leon Föge mit dem Kopf zum 1:3 in die Maschen. Spengemann ist gerade einmal 15 Jahre alt. Ismaila Drammeh verwertete einen Diagonalball von Ali Omeirat zum 2:3 (67.). Im Anschluss hatte Matteo Müller sogar das 3:3 auf dem Fuß. Auf Vorlage von Ali Omeirat traf er aber nur den Pfosten. Williams Lewisgton Noukpetor scheiterte zudem aus zwei Metern an TuS-Keeper Eric Schumacher. Acht Minuten vor dem Ende führte dann ein Konter zum 4:2. „Meine Jungs haben aber dennoch eine Topleistung geboten“, betonte Serrano Leonor.

Blumenthaler SV – ATS Buntentor 4:0 (2:0): Die Gastgeber nahmen den Vorletzten nicht auf die leichte Schulter. Im Stile eines echten Goalgetters nutzte Avni-Serdar Güngör gleich seine erste Möglichkeit nach acht Minuten zur Führung. Darüber freute sich JFV-Coach Tarek El-Achmar besonders: „Das zeichnet einen Torjäger aus. In den vorherigen Spielen hatten wir immer zu viele Möglichkeiten ausgelassen.“ Benjamin Andelic hatte den Angreifer mit einem Diagonalball aus dem linken Mittelfeld in Szene gesetzt. Güngör nahm die Kugel gekonnt mit und überlistete ATS-Torwart Lamin Keita mit einem sehenswerten Flachschuss aus spitzem Winkel in die linke Ecke.

Das 2:0 in der 45. Minute gehörte Avni-Serdar Güngör mindestens zu 50 Prozent. Mit einem 25-Meter-Schuss jagte Güngör das Spielgerät an die Querlatte. Von dort sprang dieses auf die Linie und Denis Chinaka staubte mühelos ab.

Kurz nach der Pause verließ Lamin Keita sein Gehäuse, um einen Konter zu unterbinden. Hakan Yavuz zog deshalb mal aus großer Distanz ab, ehe Avni-Serdar Güngör zum 3:0 einnetzte. Das 4:0 von Güngör leitete Julian Steinforth ein. Beinahe wäre dem Torjäger sogar noch ein viertes Tor geglückt. Nach einem Solo über das gesamte Feld lupfte Avni-Serdar Güngör das Leder mit links über Lamin Keita hinweg. Doch ein Verteidiger schlug den Ball noch im letzten Moment von der Linie. „Da ging ein Raunen durch das Publikum. Avni wird von Woche zu Woche besser“, ließ El-Achmar wissen. Am Sonnabend um 13 Uhr steigt nun das Spitzenspiel beim Erstplatzierten FC Union 60.

Weitere Informationen

TuS Komet Arsten – JFV Bremen 4:2 (3:0)

JFV Bremen: Watson; Sarstedt, Paul Seidel, Mahler, Omeirat, Sukhija, Spengemann, Drammeh, Janneh, Müller, Föge (eingewechselt: Abed Alhady, Noukpetor, Atris)

Tore: 1:0 Mathies Kröger (8.), 2:0 Nuhat Kacar (18.), 3:0 Mathies Kröger (27.), 3:1 Jan-Peter Spengemann (54.), 3:2 Ismaila Drammeh (67.), 4:2 Mathies Kröger (82.)

Blumenthaler SV – ATS Buntentor 4:0 (2:0)

Blumenthaler SV: Dähn; Rama, Meyer, Starke, Osei Junior, Andelic, Julian Steinforth, Chinaka, Güngör, Yavuz, Gogbe (eingewechselt: Roskamm, Dag, Kelleci, Hwang)

Tore: 1:0 Avni-Serdar Güngör (8.), 2:0 Denis Chinaka (45.), 3:0 Avni-Serdar Güngör (48.), 4:0 Avni-Serdar Güngör (74.) KH